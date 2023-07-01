ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Офсайд Венгера. Медиалига опередила время

В футболе кардинально изменится правило определения положения вне игры.
Офсайд Венгера. Медиалига опередила время
01 июля 2023 19:31
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Ни один из пунктов футбольного свода законов, основы которого были заложены ещё в позапрошлом веке, не вызывал столько жарких споров и не менялся столько раз, как правило номер 11 определение положения вне игры. И вот, по всей видимости, самую популярную игру с мячом ожидает ещё одна реформа. Международный совет по футбольным правилам (IFAB) предложил фиксировать офсайд, только если между телами обороняющегося и атакующего игроков наблюдается расстояние то есть нахождение ближе к воротам какой-то из частей тела нападающего больше не будет приводить к отмене взятия ворот.

Подобная трактовка была не так давно предложена экс-тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, работающим сейчас в ФИФА. И вот теперь его идея находится на грани реализации. Предполагается, что новинка будет опробована в низших дивизионах Швеции, Нидерландов и Италии. Но впереди планеты всей оказалась, как ни удивительно, российская Медиалига. В этом турнире уже применялся новый вариант правил, так что право называться первопроходцами можно смело отдавать им.

Источник фото: Медиалига

История вопроса

Изначально правило «вне игры» пришло в футбол от британского собрата регби. И решался вопрос так же радикально находиться впереди мяча нельзя в принципе. На заре развития футбола такое положение вещей всех устраивало у игроков не было и мысли о том, чтобы отдавать передачи вперёд. Но дальнейшая эволюция игры диктовала новые условия. И находящимся в офсайде стал считаться футболист, перед которым не оказалось троих соперников, считая вратаря. Постепенно уровень тактического мышления рос и на поле стали применяться офсайдные ловушки или искусственный офсайд. Наиболее талантливо их стали внедрять в «Ньюкасле». Соперники даже шутили, что выходя из поезда на вокзале города, они уже чувствуют себя вне игры.

Дальнейшими нововведениями стали сокращение необходимого количества игроков для фиксации правильного положения с трёх до двух и внедрение правила пассивного офсайда, трактовка которого также менялась неоднократно. Впоследствии стало возможным нахождение на одной линии с последним из защитников, а отклонением от правила считаются только те ситуации, если частью тела атакующего игрока можно легально забить мяч – положение рук нападающего не влияет на оценку эпизода со стороны ассистента главного арбитра.

Источник фото: Getty Images

Последним уточнением стало то, что игрок, покинувший поле без разрешения судьи, считается находящимся на поле и учитывается при построении офсайдной линии. После этого споры вокруг правила номер 11 затихли надолго и новые обсуждения разгорелись только после внедрения системы VAR. Болельщикам и специалистам всерьёз надоело смотреть на фиксацию положения вне игры по кончику бутсы или колену, что и привело к грядущим переменам.

Что дальше?

Новая трактовка вполне отвечает пожеланиям международных футбольных властей об увеличении зрелищности игры. Более того, ФИФА и ранее рекомендовала оценивать спорные эпизоды, не имеющие однозначного разрешения, в пользу атакующей стороны. Следующим шагом может стать разве что полная отмена правила офсайда что, к слову, неоднократно предлагал осуществить бывший глава мирового футбола Зепп Блаттер. Но нынешние руководители международной федерации на столь кардинальное изменение самой сути игры пока не готовы возможно, это и к лучшему.

источник: «Советский спорт»
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
К этому непростому решению руководство клуба привели многомиллионные долги.
01.07.2023 17:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Рядовой матч в рамках Южноамериканского кубка закончился массовой дракой.
01.07.2023 13:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
Политик начал с футболистов, а в итоге разнес весь национальный спорт.
01.07.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Как россияне опозорились на Олимпиаде. Всему виной ссора москвичей и питерцев
Как россияне опозорились на Олимпиаде. Всему виной ссора москвичей и питерцев
Первый официальный футбольный турнир стал кошмаром для сборной страны.
30.06.2023 22:02
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм
«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм
Наставник парижской команды взбесил толерантных французов.
30.06.2023 16:21
Футбол
автор: Никита Плохих
Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!
Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!
Сергей Карасёв вызван на сбор рефери УЕФА.
29.06.2023 21:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Это путь к OnlyFans». Слуцкий скосплеил мастурбацию Дзюбы
«Это путь к OnlyFans». Слуцкий скосплеил мастурбацию Дзюбы
Элитный тренер преобразился в скандального шоумена.
29.06.2023 18:05
Футбол
автор: Виталий Галущак
Украина потребовала запретить России играть в футбол. В УЕФА не стали стрелять себе в ногу
Украина потребовала запретить России играть в футбол. В УЕФА не стали стрелять себе в ногу
В сезоне-2023/24 клубы крымского полуострова примут участие в чемпионате второй лиги.
29.06.2023 12:00
Футбол
автор: Галущак Виталий
Звёзды футбола бегут из Европы. Саудовская Аравия становится Меккой спорта №1?
Звёзды футбола бегут из Европы. Саудовская Аравия становится Меккой спорта №1?
Портал в новый мир открыл Роналду.
28.06.2023 18:00
Футбол
автор: Галущак Виталий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.