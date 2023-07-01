Офсайд Венгера. Медиалига опередила время

Ни один из пунктов футбольного свода законов, основы которого были заложены ещё в позапрошлом веке, не вызывал столько жарких споров и не менялся столько раз, как правило номер 11 – определение положения вне игры. И вот, по всей видимости, самую популярную игру с мячом ожидает ещё одна реформа. Международный совет по футбольным правилам (IFAB) предложил фиксировать офсайд, только если между телами обороняющегося и атакующего игроков наблюдается расстояние – то есть нахождение ближе к воротам какой-то из частей тела нападающего больше не будет приводить к отмене взятия ворот.

Подобная трактовка была не так давно предложена экс-тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, работающим сейчас в ФИФА. И вот теперь его идея находится на грани реализации. Предполагается, что новинка будет опробована в низших дивизионах Швеции, Нидерландов и Италии. Но впереди планеты всей оказалась, как ни удивительно, российская Медиалига. В этом турнире уже применялся новый вариант правил, так что право называться первопроходцами можно смело отдавать им.

Источник фото: Медиалига

История вопроса

Изначально правило «вне игры» пришло в футбол от британского собрата – регби. И решался вопрос так же радикально – находиться впереди мяча нельзя в принципе. На заре развития футбола такое положение вещей всех устраивало – у игроков не было и мысли о том, чтобы отдавать передачи вперёд. Но дальнейшая эволюция игры диктовала новые условия. И находящимся в офсайде стал считаться футболист, перед которым не оказалось троих соперников, считая вратаря. Постепенно уровень тактического мышления рос – и на поле стали применяться офсайдные ловушки или искусственный офсайд. Наиболее талантливо их стали внедрять в «Ньюкасле». Соперники даже шутили, что выходя из поезда на вокзале города, они уже чувствуют себя вне игры.

Дальнейшими нововведениями стали сокращение необходимого количества игроков для фиксации правильного положения с трёх до двух и внедрение правила пассивного офсайда, трактовка которого также менялась неоднократно. Впоследствии стало возможным нахождение на одной линии с последним из защитников, а отклонением от правила считаются только те ситуации, если частью тела атакующего игрока можно легально забить мяч – положение рук нападающего не влияет на оценку эпизода со стороны ассистента главного арбитра.

Источник фото: Getty Images

Последним уточнением стало то, что игрок, покинувший поле без разрешения судьи, считается находящимся на поле и учитывается при построении офсайдной линии. После этого споры вокруг правила номер 11 затихли надолго и новые обсуждения разгорелись только после внедрения системы VAR. Болельщикам и специалистам всерьёз надоело смотреть на фиксацию положения вне игры по кончику бутсы или колену, что и привело к грядущим переменам.

Что дальше?

Новая трактовка вполне отвечает пожеланиям международных футбольных властей об увеличении зрелищности игры. Более того, ФИФА и ранее рекомендовала оценивать спорные эпизоды, не имеющие однозначного разрешения, в пользу атакующей стороны. Следующим шагом может стать разве что полная отмена правила офсайда – что, к слову, неоднократно предлагал осуществить бывший глава мирового футбола Зепп Блаттер. Но нынешние руководители международной федерации на столь кардинальное изменение самой сути игры пока не готовы – возможно, это и к лучшему.