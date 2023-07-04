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Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров

Нападающий тульского клуба дал скандальное интервью о своём пребывании в российских клубах.
Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров
04 июля 2023 19:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Арсенал" (Тула)

В момент своего появления на просторах российской Премьер-лиги Джордже Деспотович выглядел очередным легионером, которого клуб берёт по принципу «не до жиру». Статистика серба в чемпионате Казахстана, где он провёл предыдущие несколько лет, не слишком-то впечатляла, да и в принципе чемпионат этой страны — во многом загадка для российских любителей футбола. Но за два сезона в «Оренбурге» Джордже зарекомендовал себя как носителя постоянной угрозы воротам соперника и отправился, как казалось, на повышение — в казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана провалил тот чемпионат — но о Деспотовиче стали говорить в ещё более восторженных тонах. 13 мячей за сезон — это отметка пусть и не гроссмейстерская, но для команды, вылетающей из элиты — самое настоящее событие. Многие ждали, что серб и поведёт «Рубин» к возвращению в РПЛ, но он отправился в Тулу. Как показало горячее интервью, которое Деспотович дал порталу «Sport24», для этого шага у него было немало причин.

ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ

Джордже и раньше особенно не стеснялся в формулировках — в том числе и в общении с болельщиками. Многие помнят, как после поражения «Рубина» от польского «Ракува» он жёстко ответил одному из критиков, упомянув его родителей. Теперь же Деспотович и вовсе дал волю эмоциям. Об уходе Леонида Слуцкого он высказался категорично, заявив, что, когда экс главный тренер сборной России покинул казанский клуб, это было поводом открыть шампанское. После чего и вовсе назвал Слуцкого «девушкой на 70%», перейдя некую незримую грань, которую всё-таки стоит соблюдать в официальном разговоре, которым, без сомнения, является интервью. Дальше — больше. Досталось от горячего сербского парня и Олегу Кононову — дословно, Джордже заявил, что не считает экс-наставника «Спартака» и тульского «Арсенала» тренером, обвинив его в наличии любимчиков в команде, которым Кононов якобы посвящает большую часть времени. Были в скандальном интервью форварда и позитивные отзывы о людях, с которыми он работал в России, но все они по большому счёту растворились в том потоке критики, который он обрушил на собеседника.

РИА Новости

А СУДЬИ КТО?

Даже если попытаться абстрагироваться от того тона, который выбрал Деспотович для беседы с представителем СМИ (к слову, девушкой), возникает резонный вопрос — насколько футболист имеет право на подобные оценки. Тем более учитывая его заявление о том, что он планирует продолжить выступления в России и надеется в будущем получить гражданство нашей страны. Вспоминая старую пословицу, плевки в колодец редко приводят к положительному результату. Поэтому для Деспотовича, если он планирует в будущем выступать в РПЛ и жить в нашей стране, было бы куда лучше, если бы этот разговор состоялся где-то подальше от диктофона и в неформальной обстановке. Но что сделано — то сделано, и теперь руководители ведущих российских клубов несколько раз подумают, стоит ли приглашать футболиста, который при первой же конфликтной ситуации в стиле другого небезызвестного нападающего назовёт кого-то «тренеришкой».

источник: «Советский спорт»
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