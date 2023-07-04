ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Братские народы на большой арене. Как проходит международный Кубок PARI Премьер

Корреспондент «Советского спорта» рассказывает и показывает, какой праздник футбола проходит в Санкт-Петербурге.
Братские народы на большой арене. Как проходит международный Кубок PARI Премьер
04 июля 2023 20:48
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: Архив "Советского спорта"

Большой турнир проводят в Санкт-Петербурге: приехали сербы, азербайджанцы и турки. В отсутствие еврокубков такой старт, как глоток свежего воздуха. Матчи проходят на роскошной «Газпром Арене» и на уютном стадионе «Смена».

Архив "Советского спорта"

Про футбол как спорт говорят много, но давайте посмотрим и на другие составляющие, которые дарят заряд положительных эмоций как до начала матча, так во время и после. Мы говорим про атмосферу на стадионе. В Петербурге умеют делать весело, круто и так, чтобы поход на футбол был запоминающимся.

Архив "Советского спорта"

В предматчевой программе Питер приготовил море всего: от плакатов до возможности почувствовать себя футболистом, попадая прямо в девятку. «Газпром Арена» и «Зенит» сделали множество ярких фотозон, где у каждой выстраиваются очереди, также есть много желающих, которые хотят сделать красочный аквагрим или перекрасить волосы в сине-бело-голубой.

Архив "Советского спорта"

Если вы не фанат различного вида рисования на теле, то можно попрыгать в бассейне с шариками, поиграть в футбол с другом на улице, а ещё насладиться живой музыкой и танцами на сцене. Если вам и эти активности не подходят, то Петербург предлагает насладиться традиционными блюдами гостей, например, сербской плескавицей.

Архив "Советского спорта"

До начала игры у вас может случиться и приступ милоты, который устроят сами футболисты. Так, Малком вышел на поле с новорождённым сыном. Мальчику всего полтора месяца, а он уже побывал на одном из лучших стадионов страны.

Архив "Советского спорта"

Во время игры можно классно попрыгать под ритм барабанщиков, спеть кричалки «Зенита» или всё же просто насладиться летним футболом. Также на арену можно приходить и даже нужно красивыми, ведь в любой момент вас может поймать камера, которую видят 16 тысяч болельщиков.

Архив "Советского спорта"

После яркого матча необходимо сохранить в памяти не только превосходные 90 минут, но и фотографию в памяти телефона. Болельщики в восторге от такого предсезонного турнира, который называют «маленькой Лигой Европы». Обещают прийти и на стадион «Смена», чтобы увидеть противостояния других команд. А мы продолжаем следить за ходом всех игр и наслаждаемся ярким футболом.

источник: «Советский спорт»
Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров
Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров
Нападающий тульского клуба дал скандальное интервью о своём пребывании в российских клубах.
04.07.2023 19:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Газ оказался круче нефти. «Зенит» стартовал с победы на Кубке PARI Премьер
Газ оказался круче нефти. «Зенит» стартовал с победы на Кубке PARI Премьер
Во втором тайме команда из Петербурга проснулась и порадовала болельщиков.
01.07.2023 21:57
Футбол
автор: Никита Плохих
Офсайд Венгера. Медиалига опередила время
Офсайд Венгера. Медиалига опередила время
В футболе кардинально изменится правило определения положения вне игры.
01.07.2023 19:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
К этому непростому решению руководство клуба привели многомиллионные долги.
01.07.2023 17:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Рядовой матч в рамках Южноамериканского кубка закончился массовой дракой.
01.07.2023 13:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
Политик начал с футболистов, а в итоге разнес весь национальный спорт.
01.07.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Как россияне опозорились на Олимпиаде. Всему виной ссора москвичей и питерцев
Как россияне опозорились на Олимпиаде. Всему виной ссора москвичей и питерцев
Первый официальный футбольный турнир стал кошмаром для сборной страны.
30.06.2023 22:02
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм
«Слишком много черных и мусульман». Тренер «ПСЖ» арестован за расизм
Наставник парижской команды взбесил толерантных французов.
30.06.2023 16:21
Футбол
автор: Никита Плохих
Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!
Русский футбол возвращают в Европу. Начали, вы не поверите, с судей!
Сергей Карасёв вызван на сбор рефери УЕФА.
29.06.2023 21:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.