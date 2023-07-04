Братские народы на большой арене. Как проходит международный Кубок PARI Премьер

Большой турнир проводят в Санкт-Петербурге: приехали сербы, азербайджанцы и турки. В отсутствие еврокубков такой старт, как глоток свежего воздуха. Матчи проходят на роскошной «Газпром Арене» и на уютном стадионе «Смена».

Архив "Советского спорта"

Про футбол как спорт говорят много, но давайте посмотрим и на другие составляющие, которые дарят заряд положительных эмоций как до начала матча, так во время и после. Мы говорим про атмосферу на стадионе. В Петербурге умеют делать весело, круто и так, чтобы поход на футбол был запоминающимся.

Архив "Советского спорта"

В предматчевой программе Питер приготовил море всего: от плакатов до возможности почувствовать себя футболистом, попадая прямо в девятку. «Газпром Арена» и «Зенит» сделали множество ярких фотозон, где у каждой выстраиваются очереди, также есть много желающих, которые хотят сделать красочный аквагрим или перекрасить волосы в сине-бело-голубой.

Архив "Советского спорта"

Если вы не фанат различного вида рисования на теле, то можно попрыгать в бассейне с шариками, поиграть в футбол с другом на улице, а ещё насладиться живой музыкой и танцами на сцене. Если вам и эти активности не подходят, то Петербург предлагает насладиться традиционными блюдами гостей, например, сербской плескавицей.

Архив "Советского спорта"

До начала игры у вас может случиться и приступ милоты, который устроят сами футболисты. Так, Малком вышел на поле с новорождённым сыном. Мальчику всего полтора месяца, а он уже побывал на одном из лучших стадионов страны.

Архив "Советского спорта"

Во время игры можно классно попрыгать под ритм барабанщиков, спеть кричалки «Зенита» или всё же просто насладиться летним футболом. Также на арену можно приходить и даже нужно красивыми, ведь в любой момент вас может поймать камера, которую видят 16 тысяч болельщиков.

Архив "Советского спорта"

После яркого матча необходимо сохранить в памяти не только превосходные 90 минут, но и фотографию в памяти телефона. Болельщики в восторге от такого предсезонного турнира, который называют «маленькой Лигой Европы». Обещают прийти и на стадион «Смена», чтобы увидеть противостояния других команд. А мы продолжаем следить за ходом всех игр и наслаждаемся ярким футболом.