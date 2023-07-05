Дочь Это’О требует посадить отца. Что за ад в семье легенды футбола?

Самуэль Это'О на протяжении всей спортивной карьеры был известен не только благодаря забитым мячам и победам его команд. Репутация дамского угодника преследует его по сей день. Поэтому когда в феврале 2022 года выяснилось, что детей у экс-футболиста, выигрывавшего чемпионаты Италии и Испании, а также олимпийское золото и кубок африканских наций, не четверо, а несколько больше, этому особенно никто не удивился. Суд постановил признать его дочерью Эрику До Росарио Ньевес и назначил алименты в размере 1400 евро в месяц. Камерунец, что и не удивительно, не испытал особенного восторга от увеличения числа потенциальных наследников, но некоторое время вносил-таки необходимую сумму. После чего, видимо, решил, что выполнил свою миссию по вкладу в воспитание внезапно возникшей на его горизонте дочери и перестал платить. По крайней мере, так утверждает адвокат девушки. И теперь, если эти сведения подтвердятся, Самуэля может ждать тюремное заключение.

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЖАДНОСТИ

С общечеловеческой точки зрения правда на стороне Эрики. Это'О не только не общается с дочерью, но и не исполняет решение суда, задолжав уже очень приличную сумму денег — по крайней мере, если верить показаниям девушки. К тому же Эрика с детства испытывает проблемы со здоровьем — в три года ей была сделана операция на почке. Также сторона защиты ссылается на серьёзные материальные трудности, возникшие у дочери Это'О. Учитывая уровень доходов камерунца на протяжении футбольной карьеры, доставать из кармана четырнадцать стодолларовых купюр в месяц и не подвергать себя риску судебного преследования — задача для него далеко не непосильная. Но Самуэль принципиально не хочет платить — и дочь решила его проучить, причём очень серьёзно. Эрика не собирается ограничиваться получением суммы задолженности по алиментам, требуя для нерадивого папаши года лишения свободы.

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УРОК НЕ ВПРОК

В 2022 году, спустя несколько месяцев после того, как у камерунца официально стало на одну дочь больше, у него уже были проблемы с законом. Причём тоже финансового характера. Это'О грозил реальный тюремный срок за неуплату налогов в Испании, но в итоге он, по большому счёту, отделался лёгким испугом. Приговор оказался довольно мягким — 22 месяца условно и штраф чуть меньше двух миллионов евро. Но, похоже, что жизнь ничему не учит Самуэля. Очередная громкая история может на этот раз не сойти экс-звезде мирового футбола с рук - прежний приговор непременно будет принят во внимание судом. Так что Это'О в ближайшее время могут ждать очень серьёзные неприятности. Дочь уже не готова к примирению и откупиться от неё, скорее всего, не получится.