Украинские фанаты поиздевались над флагом России. Расплата пришла откуда не ждали

Украинские ультрас не упускают возможность лишний раз поддеть россиян. Практически ни один матч сборной не обходится без агрессивных кричалок и издевательств над символикой соседнего государства. Не стала исключением и прошлогодняя встреча Украины с Боснией.

Однако очередная провокация с российским флагом неожиданно вышла для фанатов боком. На Балканах украинцев неправильно поняли… и набросились на гостей с кулаками.

Сербия или Россия?

В ноябре 2022 года в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины отправилась на выезд в Боснию. Матч завершился победой гостей, но запомнился не результатом, а грандиозным скандалом.

Незадолго до игры украинские болельщики развернули российский флаг и начали демонстрировать его местным фанатам. Всё бы ничего, но триколор был… перевернут. В таком виде он напоминал сербский, и хозяева посчитали, что соперники показывают им флаг соседнего государства, с которым Боснию связывают, мягко говоря, непростые отношения.

Источник фото: Hooliganstv

Болельщики прорвались на гостевой сектор и принялись избивать украинцев. Потасовка продолжалась около часа и завершилась лишь благодаря помощи местного ОМОНа. Позже балканские фанаты освистали украинский гимн, а на протяжении всего матча продолжались небольшие стычки.

Особо агрессивных украинских фанатов задержали и сразу же отправили на родину. Чиновники из УЕФА решили проигнорировать данный инцидент, потому Федерация футбола Украины не понесла никакого наказания за безумную выходку своих болельщиков.

Позже стало известно, что триколор украинская группировка отобрала у болельщиков сборной России во время матча с Хорватией, который проходил в Сплите.

Уже не в первый раз

За несколько лет до скандала в Боснии украинцы прошлись и по сербам: произошло это во время отборочного матча Евро-2020. И пусть тогда сербские фанаты не присутствовали на трибунах, скандала избежать не удалось. На протяжении всей встречи ультрас материли сербский народ и пели оскорбительные песни, а после того, как разгневанные сербы начали высказывать недовольство в социальных сетях, им стали угрожать расправой за дружбу с Россией.

Источник фото: Hooliganstv

Правительство балканского государства не смогло остаться в стороне и высказало своё недовольство подобным поведением. Несмотря на письмо с требованием расследовать инцидент, в УЕФА снова не придали значения этим действиям — акта оскорбления со стороны фанатов в организации почему-то не обнаружили.