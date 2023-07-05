ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинские фанаты поиздевались над флагом России. Расплата пришла откуда не ждали

Хозяева поля поняли украинцев неправильно. И решили жёстко наказать.
Украинские фанаты поиздевались над флагом России. Расплата пришла откуда не ждали
05 июля 2023 12:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Украинские ультрас не упускают возможность лишний раз поддеть россиян. Практически ни один матч сборной не обходится без агрессивных кричалок и издевательств над символикой соседнего государства. Не стала исключением и прошлогодняя встреча Украины с Боснией.

Однако очередная провокация с российским флагом неожиданно вышла для фанатов боком. На Балканах украинцев неправильно поняли… и набросились на гостей с кулаками.

Сербия или Россия?

В ноябре 2022 года в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины отправилась на выезд в Боснию. Матч завершился победой гостей, но запомнился не результатом, а грандиозным скандалом.

Незадолго до игры украинские болельщики развернули российский флаг и начали демонстрировать его местным фанатам. Всё бы ничего, но триколор был… перевернут. В таком виде он напоминал сербский, и хозяева посчитали, что соперники показывают им флаг соседнего государства, с которым Боснию связывают, мягко говоря, непростые отношения.

Источник фото: Hooliganstv

Болельщики прорвались на гостевой сектор и принялись избивать украинцев. Потасовка продолжалась около часа и завершилась лишь благодаря помощи местного ОМОНа. Позже балканские фанаты освистали украинский гимн, а на протяжении всего матча продолжались небольшие стычки.

Особо агрессивных украинских фанатов задержали и сразу же отправили на родину. Чиновники из УЕФА решили проигнорировать данный инцидент, потому Федерация футбола Украины не понесла никакого наказания за безумную выходку своих болельщиков.

Позже стало известно, что триколор украинская группировка отобрала у болельщиков сборной России во время матча с Хорватией, который проходил в Сплите.

Уже не в первый раз

За несколько лет до скандала в Боснии украинцы прошлись и по сербам: произошло это во время отборочного матча Евро-2020. И пусть тогда сербские фанаты не присутствовали на трибунах, скандала избежать не удалось. На протяжении всей встречи ультрас материли сербский народ и пели оскорбительные песни, а после того, как разгневанные сербы начали высказывать недовольство в социальных сетях, им стали угрожать расправой за дружбу с Россией.

Источник фото: Hooliganstv

Правительство балканского государства не смогло остаться в стороне и высказало своё недовольство подобным поведением. Несмотря на письмо с требованием расследовать инцидент, в УЕФА снова не придали значения этим действиям — акта оскорбления со стороны фанатов в организации почему-то не обнаружили.

Дочь Это’О требует посадить отца. Что за ад в семье легенды футбола?
Дочь Это’О требует посадить отца. Что за ад в семье легенды футбола?
Самуэль реально находится одной ногой в заключении. Разбираемся в ситуации.
05.07.2023 10:20
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде». Вратарь сербов творил чудеса
«Зенит» проиграл «Црвене Звезде». Вратарь сербов творил чудеса
Голкипер сербской дружины устроил настоящее шоу и исполнил два невероятных спасения.
04.07.2023 22:46
Футбол
автор: Никита Плохих
Братские народы на большой арене. Как проходит международный Кубок PARI Премьер
Братские народы на большой арене. Как проходит международный Кубок PARI Премьер
Корреспондент «Советского спорта» рассказывает и показывает, какой праздник футбола проходит в Санкт-Петербурге.
04.07.2023 20:48
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров
Непримиримый Деспот. Форвард «Арсенала» «разнёс» двух топ-тренеров
Нападающий тульского клуба дал скандальное интервью о своём пребывании в российских клубах.
04.07.2023 19:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Газ оказался круче нефти. «Зенит» стартовал с победы на Кубке PARI Премьер
Газ оказался круче нефти. «Зенит» стартовал с победы на Кубке PARI Премьер
Во втором тайме команда из Петербурга проснулась и порадовала болельщиков.
01.07.2023 21:57
Футбол
автор: Никита Плохих
Офсайд Венгера. Медиалига опередила время
Офсайд Венгера. Медиалига опередила время
В футболе кардинально изменится правило определения положения вне игры.
01.07.2023 19:31
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
Севильский базар. Победители Лиги Европы распродают весь основной состав
К этому непростому решению руководство клуба привели многомиллионные долги.
01.07.2023 17:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Перуанское побоище. 10 красных карточек, били даже стюардов
Рядовой матч в рамках Южноамериканского кубка закончился массовой дракой.
01.07.2023 13:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
«Шальных денег больше не будет». Лукашенко жестко наказал сборную за позорное поражение
Политик начал с футболистов, а в итоге разнес весь национальный спорт.
01.07.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.