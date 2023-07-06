Марио клялся в преданности ЦСКА. Сейчас Фернандес близок к переходу в «Зенит»

Эпопея с возможным возвращением Марио Фернандеса в Россию близится к своей развязке. Причём, к довольно неожиданной. Сегодня в ряде источников появилась информация о том, что один из главных героев чемпионата мира 2018 года в составе нашей сборной может подписать контракт с «Зенитом».

Эта новость удивила многих – Фернандес ранее неоднократно заявлял, что не рассматривает для себя возможность выступления за другие российские клубы, кроме ЦСКА. Так что болельщики армейцев считали его настоящим патриотом команды и ждали, когда же наконец он вновь наденет красно-синюю футболку. Но, похоже, что этому уже не суждено сбыться.

Источник фото: РИА Новости

Запутанная история

Главным источником информации о дальнейшей судьбе Марио в период его выступлений за «Интернасьонал» стал, как ни странно, не агент, а хорошо знакомый с ситуацией бразильский журналист Фабио Алейшо. Именно он и рассказал о том, как вообще мог возникнуть вариант с «Зенитом». Главный вопрос заключался в контрактных обязательствах Фернандеса перед ЦСКА. После отъезда Марио в Бразилию сообщалось, что футболист приостановил действие соглашения с московским клубом по разрешению ФИФА. Косвенно такую версию подтверждало и возмущение руководства красно-синих, которое публично выражало недоумение по поводу компенсации, которую «Интернасьонал» потребовал за возвращение игрока. Речь шла не о такой уж большой сумме по меркам современных расценок в мировом футболе – 365 тысяч евро, но представители столичной команды принципиально не хотели платить. И именно это, согласно имеющейся информации, затормозило переход Фернандеса обратно в ЦСКА.

Источник фото: ФК «Интернасьонал»

Алейшо же утверждает, что контракт Фернандеса с московским клубом был не приостановлен, а расторгнут. И если это правда, ситуация немного проясняется. Только в таком случае «Интернасьонал» может требовать хоть какие-то деньги (причём, довольно смешные для футболиста уровня национальной сборной), а обращение ЦСКА в суд или контролирующие органы ФИФА лишено смысла.

Новый герой

Когда информация о возможном переходе Марио в «Зенит» получила огласку, в дело наконец-то вступил агент футболиста – Жорже Машаду. Он заявил, что руководство ЦСКА игнорировало его во время переговоров с Фернандесом, общаясь непосредственно с Марио. Машаду подчеркнул, что отказ от варианта с переходом в столичный клуб – его личная инициатива, и попросил ни в чём не винить игрока. При этом Жорже отметил, что по вопросу возможного появления его клиента в «Зените» он пока не может дать никаких комментариев.



Источник фото: РИА Новости

Чуть ранее появилась реакция на возможный переход Фернандеса в «Зенит» представителей ЦСКА. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале написал: «Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение». Что, в свою очередь, даёт понять, что в Москве Марио с очень большой вероятностью всё-таки не будет. В любом случае, подобная история со многими неизвестными не лучшим образом характеризует наш футбол в целом. И возможно, что Фернандес в данной ситуации – не виновник, а жертва.