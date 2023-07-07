«Пусть решает проблемы своей страны». Президент Бразилии перекрывает Анчелотти дорогу в сборную

Безусловно, Карло Анчелотти – общепризнанный мэтр тренерского дела. На протяжении долгих лет специалист сохраняет уровень одного из самых успешных тренеров в мире, а его авторитет непререкаем. Покорив клубный футбол, итальянец планирует отправиться тренировать сборную Бразилии.

Прибытие специалиста дает болельщикам пентакампеонов надежду на светлое будущее, однако среди фанатов не все оказались сторонниками Анчелотти. Причём, главным противником стал сам президент страны.

Новый вызов

На протяжении второй половины клубного сезона инфополе регулярно взрывалось слухами о смене главного тренера в «Реале». Чуть ли не каждый день просачивалась информация о том, что Анчелотти стало скучно в королевском клубе, и он хочет бросить себе новый вызов. В должности своего преемника итальянец видит Хаби Алонсо: экс-игрок «Реала» смог превратить «Байер» в довольно сильную команду и дойти с ней до полуфинала Лиги Европы. Такую заявку на должность в стане «сливочных» оценил и Флорентино Перес, взявший курс на омоложение. Сам Карло понимает, что мадридской команде он вряд ли даст что-то большее, если это «большее» можно себе вообразить. С клубом он выиграл все, что только можно и заложил отличный фундамент для своего преемника.

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В слова о том, что Анчелотти возглавит бразильскую сборную, было тяжело поверить. Во-первых, Карло никогда не имел полноценного опыта в таких командах (не считая должности помощника в сборной Италии) и главных своих побед добился на клубном уровне . Вкупе с этим само сочетание «Анчелотти и Бразилия» звучит странно. Слишком разная ментальность, и есть сомнения в том, сможет ли тренер справиться с кучкой горячих и избалованных бразильцев. Авторитет итальянца неоспорим – это факт, но парни вряд ли будут смотреть на заслуги былых времён. Команда испокон веков привыкла к работе под руководством соотечественников.

Однако в переходе заинтересован лично глава Конфедерации футбола Бразилии. Переговоры находятся в заключительной стадии. Сам Анчелотти настаивает на том, что он делает это не ради денег. Жена специалиста сказала мужу о том, что мечтает перебраться в Рио-де-Жанейро, и любящий человек вряд ли будет сопротивляться желанию переехать за океан.

«Об этом мне сказал президент Бразильской конфедерации футбола. Анчелотти будет жить в Бразилии, такова информация. CBF этого не требовала, Анчелотти сам об этом сказал, если верить президенту, который и разрешил мне озвучить эту информацию публично», – сообщил журналист Андре Ризек.



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Резонный вопрос

Несмотря на статус и опыт Анчелотти, главный человек Бразилии, а именно – президент страны, не оценил стараний федерации. Луис да Силва, без сомнений, один из главных местных футбольных фанатов, а его горячий пыл не позволил пройти мимо назначения. На негласную традицию иметь в качестве тренера сборной представителя своей страны он намекнул довольно ясно. Будущее Карло оказалось под вопросом.

«Анчелотти никогда не был тренером своей национальной сборной. Почему он не решает проблемы Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?», – приводят слова да Силвы бразильские СМИ.



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С одной стороны, президент прав: умения и опыт Анчелотти в данный момент точно бы пригодились итальянской сборной, которая в последние годы демонстрирует нестабильные результаты. Выигранный чемпионат Европы не слишком-то скрасил общую картину. Но, с другой стороны, если один из лучших специалистов мира выбирает помочь буксующей сборной вместо своей – является ли это чем то плохим? Остается только гадать, чьё мнение в этом вопросе перевесит.