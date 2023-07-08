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Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года

Яркая карьера и трагический конец Михаила Ерёмина.
Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года
08 июля 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ПФК ЦСКА

В 80-х годах прошлого века футбольный клуб ЦСКА являлся командой-лифтом между Высшей и Первой лигами чемпионата СССР. Разброд в команде начался ещё в начале восьмидесятых, когда главный тренер армейцев Юрий Морозов отчислял из команды по двадцать человек, набирая в каждом новом сезоне, по сути, новый состав. Но с приходом на тренерский мостик Павла Садырина всё перевернулось. Изменилась и жизнь молодого и очень перспективного вратаря Михаила Ерёмина. Павел Федорович не захотел отдавать дарование «Спартаку», и Михаил Ерёмин вместе с ЦСКА стал своеобразной Золушкой отечественного футбола конца 80-х – начала 90-х годов.

В 1988 году титулованный в прошлом клуб, а в ту пору - обитателя первой союзной лиги - принял тренер Павел Садырин. После многолетних попыток «армейцев» закрепиться в Высшей лиге чемпионата СССР Павлу Федоровичу наконец-то удалось выстроить боеспособный коллектив, который не с первой попытки, но все-таки ушел из подвала советского футбола.

История вратаря Михаила Ерёмина сродни прекрасной истории взлёта ЦСКА в позднесоветский период времени. Восемнадцатилетний парень, уроженец Зеленограда начал карьеру в дубле смоленской «Искры» в 1986 году. Тогда же призвался в армию и продолжил защищать ворота, но уже в подшефной Минобороны команде ЦСКА-2, которая играла во второй лиге. Там-то он и привлек к себе внимание, пропустив в 14 матчах всего четыре мяча. В 1987 году Ерёмин уже играл за дубль ЦСКА. В это же время взоры на талантливого парня обратил патриарх советского тренерского цеха Константин Бесков, тренировавший московский «Спартак». И, хотя, Михаил был до мозга костей «армейцем», своим кумиром в плане вратарского мастерства он считал именно спартаковца и вратаря сборной СССР Рината Дасаева.

Источник фото: ПФК ЦСКА

В 1988 году Бескова на посту рулевого «Спартака» сменил Олег Романцев, после чего «роман» Михаила Ерёмина с красно-белыми закончился. Павел Садырин, который возглавил армейский коллектив, позвал голкипера обратно. Дальше все было как в сказке. В 1989 году ЦСКА выигрывает турнир Первой лиги и возвращается в Высшую. В 1990 году «армейцы» завоевывают серебро чемпионата СССР с Ерёминым в рамке, а молодежная сборная СССР выигрывает чемпионат Европы. Михаил Ерёмин был заявлен вторым вратарем на том турнире, но перед решающими играми со сборной Югославии травму получил основной голкипер Дмитрий Харин. Ерёмин, до этого не сыгравший ни одной игры за молодёжку, сделал свое дело в финале. Советская сборная в двух матчах обыграла югославов, а Михаил много раз выручал команду, чем помог ей в завоевании серьёзного трофея. За победу на молодёжном Евро Ерёмин получил звание мастера спорта международного класса.

В том же девяностом году армейский вратарь дебютировал в товарищеском матче и за главную сборную страны. В победном для ЦСКА 1991 году Ерёмин провел всего 15 матчей в чемпионате СССР и еще три в Кубке. Последней игрой для Михаила стал финал Кубка СССР с «Торпедо», который ЦСКА в тяжелейшей борьбе выиграл со счётом 3:2. После игры Ерёмин, толком и не отпраздновав победу, поехал со своим товарищем кого-то встречать в аэропорт «Шереметьево-2». По дороге автомобиль, где Михаил сидел на пассажирском сидении, лоб в лоб столкнулся с грузовым автобусом «Икарус». Водитель погиб на месте, а Ерёмин еще 6 дней находился в реанимации, после чего скончался. Ту победу в чемпионате СССР ЦСКА посвятил Михаилу Ерёмину. Ему было всего 23 года.

источник: «Советский спорт»
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