Загубленное поколение. Звёзды сборной России на чемпионате мира стухли так же быстро, как и зажглись

Лето 2018 года стало историческим для российского футбола. Команда Станислава Черчесова смогла выйти в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира, одолев испанцев в серии пенальти. Это был настоящий праздник футбола, который подарил нашей стране весь спектр эмоций, начиная от недоверия, заканчивая триумфом и драматичной концовкой. Ожидалось, что большинство из футбольных героев той команды поедет покорять Европу, но этого так и не произошло.

К успеху пришли единицы

Одним из тех, кто смог реализовать свой потенциал на европейском уровне, стал Александр Головин. Российского полузащитника включили в символическую сборную 1-го и 2-го туров группового этапа чемпионата мира, а его гол со штрафного в матче с Саудовской Аравией стал одним из самых красивых на том турнире. Сразу после ЧМ-2018 воспитанник ЦСКА подписал контракт с «Монако», в котором показывает достойный уровень игры. С французским клубом футболист покоряет все новые и новые вершины. В сезоне-2022/2023 Головин стал одним из лидеров команды, забив 8 мячей и отдав 7 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.

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Ещё одним представителем той сборной, которому удалось пробиться в европейский чемпионат, стал Алексей Миранчук. Россиянин подписал контракт с «Аталантой» и стремился показать всё, на что способен, но этого не случилось. Два года Алексей просиживал лавку в итальянской команде и искал любую возможность, чтобы выйти на поле. Но увы, Миранчуку представился шанс стать основным только в аренде в «Торино». Там он провёл весь минувший сезон.

Но вот срок аренды подошёл к концу, и Алексей стоит на распутье — вернуться туда, где тебя ни во что не ставят, или открывать новые горизонты со скромным клубом, который в тебе заинтересован. Конечно, наш полузащитник склоняется ко второму варианту и ни за что не хочет возвращаться в «Аталанту», несмотря на то что туринцы провели достаточно средний сезон в чемпионате Италии. Что ж, будем ждать решения Миранчука и надеяться, что его талант оценят по достоинству.

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Засветился за рубежом и Артём Дзюба, который стал настоящим героем чемпионата мира в России. Долгое время ходили слухи, что Артём может подписать контракт с английским «Тоттенхэмом», но этого так и не произошло. После истечения контракта с «Зенитом» Дзюба решил попробовать свои силы в турецкой «Адане». Ему предложили прекрасный контракт на € 1,5 млн в год.

Начиналось всё красиво — Артём отличился уже в дебютном матче. Но спустя всего пару месяцев что-то пошло не так. Ходило множество слухов о причинах неудач, но факт остаётся фактом — Артём внезапно оказался не нужен своей новой команде. Карьера Дзюбы в Европе завершилась, едва успев начаться, и он перешёл в столичный «Локомотив».

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Потухшие звёзды

Защитник Илья Кутепов отлично проявил себя на чемпионате мира в 2018 году. Его связка с Игнашевичем оказалась одной из самых мощных на ЧМ. Но его карьера дальше пределов РПЛ так и не продвинулась, несмотря на предметный интерес итальянских и испанских команд.

Спустя несколько сезонов после чемпионата мира с защитником разорвал контракт московский «Спартак», с которым футболист стал чемпионом России в 2017 году. Кутепов решил попробовать себя в «Торпедо», но также не смог проявить себя из-за травм, а команда в минувшем сезоне и вовсе вылетела из Премьер-лиги.

Роман Зобнин, который устанавливал рекорды и антирекорды на домашнем ЧМ, также не уехал в Европу вопреки всем полученным предложениям. Игрок, совершивший больше всех отборов (34) и пробежавший 62 километра за пять игр, что является лучшим показателем среди всех футболистов чемпионата мира, до сих пор представляет московский «Спартак».

Реабилитация Смолова

Главный антигерой чемпионата мира Фёдор Смолов, в отличие от многих своих сокомандников, сумел ярко проявить себя в Европе. Футболист, которого обвинили в поражении сборной в серии пенальти с Хорватией, уехал играть за«Сельту». Карьера Смолова складывалась довольно удачно. Нападающий отличился в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Однако испанцы не захотели выкупать контакт Фёдора. Всего год спустя он вернулся в «Локомотив».

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А вам не жирно?

Многие эксперты считают, что всему виной огромные зарплаты россиян и лимит легионеров в РПЛ. Наши просто не хотят уезжать за рубеж и пробовать себя в европейском футболе, ведь там им будут платить намного меньше. Футболистам комфортнее дома, где нет конкуренции и где платят огромные суммы почти всем игрокам с российским паспортом.

Остаются лишь единицы, готовые следовать за своей мечтой о большом футболе, для которых деньги не являются приоритетом. Возможно, отмена лимита или введение потолка зарплат смогут простимулировать наших топовых игроков уезжать в Европу и там добиваться успеха. Но это уже будет совсем другая история.