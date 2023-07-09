Футбольный десант в Норильске: звезды РФС сыграли за Полярным кругом

Бронзовые призёры ЕВРО-2008 Дмитрий Сычев, Роман Широков, Роман Павлюченко и Динияр Билялетдинов, а также чемпион Европы среди юношей 2013, игрок медийного футбольного клуба «Амкал» Алексей Гасилин приехали в Заполярье, чтобы принять участие в традиционном празднике футбола для жителей и гостей Норильска.

Футбольный фестиваль был организован компанией «Норникель» и Российским футбольным союзом и приурочен к трём праздникам – Дню металлурга, Дню компании и юбилею Норильска. Полтора года назад сюда уже прилетали звёзды российского футбола – им удалось застать полярную ночь. В этот раз гостей северного города удивил бесконечный световой день.

Легенда московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв уже во второй раз прибыл в Норильск. «Я хорошо помню предыдущую поездку на Таймыр. Мы тогда побывали на руднике «Комсомольский», и мне даже дали поработать на спецтехнике на глубине 500 метров, вбить сваи. Уверен, что новая поездка будет не менее интересной и для нас, и для местных жителей», – отметил он.

Автор фото: Анна Шамина

В этот раз известных футболистов пригласили в карьер «Медвежий ручей». Сначала гостей ждали небольшая историческая лекция и посещение обзорной площадки, откуда можно было посмотреть на работу горняков. Затем вся делегация спустилась вниз, в карьер, почти на 450 метров. Там звёзд РФС ждали медийные футболисты-блогеры – чтобы вместе принять участие в необычном пенальти-челлендже. Вместо газона – грунт карьера, а вместо ворот – огромные БелАЗы, поразившие всех гостей.

«Я, конечно, не ожидал таких масштабов работ, которые нам сейчас показали, – признался Динияр Билялетдинов. – «Медвежий ручей» – грандиозный проект. Думал, что все как-то покомпактнее. Карьеру уже много десятков лет, но по плану он еще будет разрабатываться. Колоссальная работа. Мужская, тяжелая. Приятно, что и здесь в больших рабочих процессах, нашлось место для футбола. Устроили челлендж: поставили БелАЗы, пробивали пенальти прямо с камней. В сапогах тяжеловато, но все равно очень весело».

Автор фото: Анна Шамина

Примерить на себя одну из рабочих профессий «Норникеля» в программе «Совсем другое дело» отправился Роман Широков. Ему посчастливилось ненадолго стать оператором карьерного экскаватора.

«Масштабы сильно впечатлили, особенно техника – насколько она мощная и большая», – рассказал Роман. – «У меня была уникальная возможность познакомиться с огромным экскаватором и тем, как им управляют. Несмотря на размер, внутри там очень комфортно. Понимаем, что ребята трудятся в суровых условиях. И это мы сейчас еще летом приехали. А зимой и за -40 температуры опускаются спокойно. В кабине тепло, но 11-часовая смена – это непросто».

В завершение первого дня визита именитые спортсмены провели встречу с болельщиками, где ответили на вопросы, сфотографировались и раздали автографы поклонникам. А авторы лучших вопросов получили ещё и памятные призы от организаторов паблик-тока.

Автор фото: Анна Шамина

Следующий день стал настоящим праздничным марафоном. Рано утром ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов, приехавший в Норильск, чтобы провести футбольный фестиваль, отметил… собственную женитьбу! Когда поступило предложение о работе за Полярным кругом, Илья и его избранница решили не переносить дату бракосочетания – и перенесли место. Теперь в документах молодожёнов есть отметка из Норильского ЗАГСа, а в копилке воспоминаний – первое приключение в качестве супругов.

А в спортхолле «Айка» тем временем стартовал праздник футбола – легенды Российского футбольного союза провели мастер-классы для 50 юных спортсменов – воспитанников спортивных школ Норильска. А блогеры и медиафутболисты, которые приехали вместе с командой РФС, организовали интересные челленджи для всех участников.

Главным событием второго дня стала серия шоу-матчей. Перед началом игр зрителей и участников футбольного праздника поприветствовал Дмитрий Сычёв: «Это становится доброй, хорошей традицией – наш приезд в ваш город. У вас прекрасная атмосфера, спасибо за теплый прим. Нас всех объединяет спорт и любовь к футболу. Поздравляю вас с наступающим Днем металлурга, Днем города и Днем компании! Давайте получим удовольствие от праздника и поиграем в настоящий футбол!».

Автор фото: Анна Шамина

Против сборной РФС сыграли целых 12 команд «Норникеля» – по 7 минут каждая. Первой команде норильчан лучше всех удалось проявить себя против легендарных футболистов, не сумевших сразу найти свою игру. Впрочем, и остальные сборные, несмотря на поражения, смогли не только оценить мастерство именитых соперников, но и получить удовольствие от процесса.

«Шикарные впечатления. Очень классный фестиваль. Дай бог, чтобы каждый год приезжали футболисты – они нам столько эмоций дарят. Это, можно сказать, мечта детства, потому что смотрели в детстве на их игру, восхищались ими», – поделился после матчей игрок команды «Горняк» рудника «Октябрьский» Султанбек Джидзалов.

В перерывах между играми зрителей радовали организаторы фестиваля и их партнёры – РФС, «Норникель», NordStar и Росбанк. Сувениры, фирменные футболки, сертификаты на бесплатный перелёт и даже билеты на Суперфинал Кубка России по футболу-2023/24 – всё это забрали с собой самые удачливые посетители «Айки». Но главной наградой стала великолепная игра, которая завершилась со счётом 19:9 в пользу легенд, и яркие впечатления от футбольной феерии.

Автор фото: Анна Шамина

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, экс-игрок английского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко очень тепло отозвался от атмосферы в спортхолле и похвалил уровень игры норильчан. «Знали, что придется двигаться, готовились, но игра все равно выдалась напряженной. Все команды играющие, все хорошо двигаются. На самом деле классно все прошло. Хочется поблагодарить болельщиков – тех, кто сегодня пришел, поддерживал. Шуму дали сегодня! Им огромное спасибо! В следующем году мы точно не откажемся еще раз приехать!» – пообещал футболист.