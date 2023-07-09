ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола

О. Джею Симпсону исполнилось 76 лет.
Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола
09 июля 2023 16:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Buffalo Bills

История жизни этого высококлассного в прошлом спортсмена напоминает остросюжетный роман. Буквально в одночасье человек, включённый в сборную десятилетия НФЛ и Зал славы профессионального американского футбола, превратился из кумира поколений американских школьников в преступника, за криминальным делом которого следил почти весь мир. Сегодня легенде исполнилось 76 лет.

Ориентал Джеймс (О. Джей) Симпсон родился 9 июля 1947 года в Сан-Франциско в совершенно неспортивной семье. Папа был шеф-поваром в различных кафешках и ресторанах, мама работала администратором в больнице. Заниматься непосредственно американским футболом О. Джей начал в средней школе «Галилео» на позиции защитника. В то же самое время Симпсон, как и многие мальчуганы из неблагополучных кварталов его города, входил в местные уличные банды и находился под постоянным контролем социальных служб. После третьего ареста в тюрьму, куда ненадолго угодил будущий спортсмен, приехал один из величайших бейсболистов в истории Уилли Мэйс. Именно эта встреча стала определяющей для последующей карьеры Симпсона в профессиональном спорте.

Buffalo Bills

После школы Симпсон перешёл в колледж для последующего поступления в Университет Южной Калифорнии, где можно было продолжать футбольную карьеру. В своей альма-матер О. Джей установил командные рекорды по количеству ярдов, набранных в рывке — в 1968 году он пробежал 1709 ярдов, за что был удостоен приза Хейсман Трофи (награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку в студенческом футболе), а также Премию Максвелла (вручается лучшему игроку американского футбола по мнению журналистов). Тогда же к нему прилипло прозвище О. Джей благодаря его инициалам O.J., которые многие ассоциировали с апельсиновым соком (orange juice).

За 20 лет карьеры в американском футболе О. Джей шесть раз был участником Матча звёзд НФЛ и пять раз попадал в первую сборную всех звёзд лиги (с 1972 по 1976 гг.). Симпсон также четыре раза становился лучшим в чемпионате по количеству быстрых ярдов, дважды по количеству быстрых тачдаунов и один раз по количеству очков (в 1975 году). В 1973-м он стал первым игроком НФЛ и единственным футболистом, пробежавшим более 2000 ярдов за сезон, что принесло ему звание самого ценного игрока НФЛ, он же является единственным, кому покорилось это достижение всего за 14 игр. Но и это ещё не всё. Именно О. Джею принадлежит рекорд по среднему показателю ярдов за игру в одном сезоне 143,1.

NFL

Последняя игра Симпсона в НФЛ состоялась 16 декабря 1979 года в составе клуба «Сан-Франциско». После завершения карьеры О Джей нашёл своё призвание в киноиндустрии. Ещё в 1969 году он начал сниматься в сериалах. Будучи уже звездой НФЛ, спортсмен играл роли в сериалах и малобюджетных фильмах. В 1979 году артист основал свою собственную кинокомпанию Orenthal Productions, которая в основном занималась производством фильмов для телевидения.

Ну, а дальше грянул гром, который повернул вспять всю картину мира выдающегося спортсмена. Недавнего кумира болельщиков обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — молодого официанта Рональда Голдмана 12 июня 1994 года. Судебное дело таблоиды объявили «процессом века» из-за личности обвиняемого.

Getty Images

Двойное убийство было совершено в бывшем доме Симпсонов. Накануне О. Джей. вместе с Николь был на школьном мероприятии, где выступала их восьмилетняя дочь. В тот же вечер Николь ужинала в ресторане. Она, по версии следствия, забыла там свои очки, и её знакомый официант Рональд Гольдман завёз их к ней домой. Предполагается, что у них была связь. Спустя некоторое время несчастные были заколоты профессиональным ножом немецкого производства.

В 1995 году Симпсон был оправдан. Избежать смертной казни ему помогли адвокаты: Роберт Кардашьян (отец селебрити Ким Кардашьян) и Джонни Кокран.

Getty Images

В 2007 году О Джей выпустил книгу «Если бы я сделал это», моментально ставшую бестселлером, в которой великий спортсмен выдвигает «гипотетическое» описание убийства Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана. После выхода издания Симпсон всё-таки проиграл гражданский процесс по тем же обвинениям, даже несмотря на то, что он был оправдан до этого по уголовным статьям. В соответствии с американским законодательством, судебные органы обязали его выплатить родственникам убитых многомиллионный штраф.

Наблюдая за взлётами и падениями Симпсона, можно резюмировать, что этот человек познал всё в своей жизни. Начав детство в уличных бандах, он благодаря своим физическим данным и природному дару сделал головокружительную карьеру в спорте, попутно снимаясь в кино. Открыл крупную киностудию, которая сняла несколько довольно известных фильмов. А потом обвинялся в двойном убийстве, избежал смертной казни и даже написал популярную книгу об этом. Получается, что всё, к чему ни прикасался бывший спортсмен, становилось золотом. Даже если это банальный криминал.

источник: «Советский спорт»
Футбольный десант в Норильске: звезды РФС сыграли за Полярным кругом
Футбольный десант в Норильске: звезды РФС сыграли за Полярным кругом
Настоящий праздник с участием легенд отечественного футбола.
09.07.2023 09:00
Футбол
автор: Сергей Перемутов
«Курить запрещено». «Голос Лужников» запрещал дымить Брежневу на хоккее
«Курить запрещено». «Голос Лужников» запрещал дымить Брежневу на хоккее
Сегодня исполнилось 9 лет со дня смерти известного диктора Валентина Валентинова.
08.07.2023 16:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Загубленное поколение. Звёзды сборной России на чемпионате мира стухли так же быстро, как и зажглись
Загубленное поколение. Звёзды сборной России на чемпионате мира стухли так же быстро, как и зажглись
Мощнейшая команда Станислава Черчесова канула в небытие всего спустя 5 лет после триумфа.
08.07.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года
Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года
Яркая карьера и трагический конец Михаила Ерёмина.
08.07.2023 10:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Пусть решает проблемы своей страны». Президент Бразилии перекрывает Анчелотти дорогу в сборную
«Пусть решает проблемы своей страны». Президент Бразилии перекрывает Анчелотти дорогу в сборную
Судя по всему, Папа Карло в Бразилии не задержится.
07.07.2023 20:00
Футбол
автор: Никита Плохих
«Советскому спорту» — 101! И ни годом меньше!
«Советскому спорту» — 101! И ни годом меньше!
Сегодня наша газета празднует 101 год с момента выхода первого номера. И именно в этот день – а когда ещё более уместно? – мы хотим окончательно закрыть вопрос о дате нашего основания.
07.07.2023 10:00
Футбол
автор: Евгений Слюсаренко
Марио клялся в преданности ЦСКА. Сейчас Фернандес близок к переходу в «Зенит»
Марио клялся в преданности ЦСКА. Сейчас Фернандес близок к переходу в «Зенит»
Бразилец стал героем для всех россиян, но армейцы его вряд ли простят.
06.07.2023 17:58
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?
Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?
Француз не оставил выбора руководству.
05.07.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Украинские фанаты поиздевались над флагом России. Расплата пришла откуда не ждали
Украинские фанаты поиздевались над флагом России. Расплата пришла откуда не ждали
Хозяева поля поняли украинцев неправильно. И решили жёстко наказать.
05.07.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.