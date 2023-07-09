Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола

История жизни этого высококлассного в прошлом спортсмена напоминает остросюжетный роман. Буквально в одночасье человек, включённый в сборную десятилетия НФЛ и Зал славы профессионального американского футбола, превратился из кумира поколений американских школьников в преступника, за криминальным делом которого следил почти весь мир. Сегодня легенде исполнилось 76 лет.

Ориентал Джеймс (О. Джей) Симпсон родился 9 июля 1947 года в Сан-Франциско в совершенно неспортивной семье. Папа был шеф-поваром в различных кафешках и ресторанах, мама работала администратором в больнице. Заниматься непосредственно американским футболом О. Джей начал в средней школе «Галилео» на позиции защитника. В то же самое время Симпсон, как и многие мальчуганы из неблагополучных кварталов его города, входил в местные уличные банды и находился под постоянным контролем социальных служб. После третьего ареста в тюрьму, куда ненадолго угодил будущий спортсмен, приехал один из величайших бейсболистов в истории Уилли Мэйс. Именно эта встреча стала определяющей для последующей карьеры Симпсона в профессиональном спорте.

Buffalo Bills

После школы Симпсон перешёл в колледж для последующего поступления в Университет Южной Калифорнии, где можно было продолжать футбольную карьеру. В своей альма-матер О. Джей установил командные рекорды по количеству ярдов, набранных в рывке — в 1968 году он пробежал 1709 ярдов, за что был удостоен приза Хейсман Трофи (награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку в студенческом футболе), а также Премию Максвелла (вручается лучшему игроку американского футбола по мнению журналистов). Тогда же к нему прилипло прозвище О. Джей благодаря его инициалам O.J., которые многие ассоциировали с апельсиновым соком (orange juice).

За 20 лет карьеры в американском футболе О. Джей шесть раз был участником Матча звёзд НФЛ и пять раз попадал в первую сборную всех звёзд лиги (с 1972 по 1976 гг.). Симпсон также четыре раза становился лучшим в чемпионате по количеству быстрых ярдов, дважды по количеству быстрых тачдаунов и один раз по количеству очков (в 1975 году). В 1973-м он стал первым игроком НФЛ и единственным футболистом, пробежавшим более 2000 ярдов за сезон, что принесло ему звание самого ценного игрока НФЛ, он же является единственным, кому покорилось это достижение всего за 14 игр. Но и это ещё не всё. Именно О. Джею принадлежит рекорд по среднему показателю ярдов за игру в одном сезоне — 143,1.

NFL

Последняя игра Симпсона в НФЛ состоялась 16 декабря 1979 года в составе клуба «Сан-Франциско». После завершения карьеры О Джей нашёл своё призвание в киноиндустрии. Ещё в 1969 году он начал сниматься в сериалах. Будучи уже звездой НФЛ, спортсмен играл роли в сериалах и малобюджетных фильмах. В 1979 году артист основал свою собственную кинокомпанию Orenthal Productions, которая в основном занималась производством фильмов для телевидения.

Ну, а дальше грянул гром, который повернул вспять всю картину мира выдающегося спортсмена. Недавнего кумира болельщиков обвинили в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — молодого официанта Рональда Голдмана 12 июня 1994 года. Судебное дело таблоиды объявили «процессом века» из-за личности обвиняемого.

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Двойное убийство было совершено в бывшем доме Симпсонов. Накануне О. Джей. вместе с Николь был на школьном мероприятии, где выступала их восьмилетняя дочь. В тот же вечер Николь ужинала в ресторане. Она, по версии следствия, забыла там свои очки, и её знакомый официант Рональд Гольдман завёз их к ней домой. Предполагается, что у них была связь. Спустя некоторое время несчастные были заколоты профессиональным ножом немецкого производства.

В 1995 году Симпсон был оправдан. Избежать смертной казни ему помогли адвокаты: Роберт Кардашьян (отец селебрити Ким Кардашьян) и Джонни Кокран.

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В 2007 году О Джей выпустил книгу «Если бы я сделал это», моментально ставшую бестселлером, в которой великий спортсмен выдвигает «гипотетическое» описание убийства Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана. После выхода издания Симпсон всё-таки проиграл гражданский процесс по тем же обвинениям, даже несмотря на то, что он был оправдан до этого по уголовным статьям. В соответствии с американским законодательством, судебные органы обязали его выплатить родственникам убитых многомиллионный штраф.

Наблюдая за взлётами и падениями Симпсона, можно резюмировать, что этот человек познал всё в своей жизни. Начав детство в уличных бандах, он благодаря своим физическим данным и природному дару сделал головокружительную карьеру в спорте, попутно снимаясь в кино. Открыл крупную киностудию, которая сняла несколько довольно известных фильмов. А потом обвинялся в двойном убийстве, избежал смертной казни и даже написал популярную книгу об этом. Получается, что всё, к чему ни прикасался бывший спортсмен, становилось золотом. Даже если это банальный криминал.