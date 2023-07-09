Новый сезон чемпионата России стартует уже через неделю, но наши клубы не дают скучать своим болельщикам. В то время как «Зенит» принимает участие в международном турнире Кубок PARI Премьер, ЦСКА и «Динамо» решили организовать свой мини-турнир под названием «BetBoom Братский кубок».

Больше медиа, чем футбол

Как мы уже сказали ранее, в данном турнире принимают участие всего лишь две команды. Армейцы и бело-голубые поддерживают очень тёплые отношения друг с другом, матчи команд носят статус братского дерби, отсюда и родилось название для товарищеского кубка. Его игры прошли 8 и 9 июля на стадионах двух команд.

Матчи игрались в необычном формате: три тайма по 30 минут. Благодаря такому дроблению футболистам становится проще войти в сезон после отпуска. В перерывах между таймами проводились своеобразные челленджи, которые поделились на две категории: противостояние резервных вратарей в формате 2 на 2 и серия пенальти с участием футболисток женских команд и известных болельщиков.

Источник фото: РИА Новости

С первого взгляда это может показаться забавным нововведением, зрители могут развлечься в перерыве и понаблюдать за интересным форматом. Но победа в челлендже дает +1 забитый гол в матче. То есть, теперь судьбу игр, даже товарищеских, решает не мастерство футболистов, а победы в каких-то отдалённо связанных с футболом мероприятиях. Похожую ситуацию зрители наблюдают на играх Медиалиги. Видимо боссы московских клубов пересмотрели её перед тем, как публиковать регламент.

Только Сейду и порадовал

Первый матч Кубка прошел в субботу на «ВЭБ Арене». Разгромную победу одержали бело-голубые со счетом 5:0! Ярослав Гладышев открыл счет во встрече, использовав выход один на один. Арсен Захарян во второй тридцатиминутке забил еще один мяч в ворота ЦСКА, а в третьем тайме отличился Андрей Мазурин. Вы, возможно, спросите, откуда еще два мяча в воротах армейцев? Так это те самые челленджи.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Порадовать болельщиков ЦСКА при такой игре мало что могло. Но армейцы умеют удивлять. Легендарный форвард команды Сейду Думбия принял участие в игре. Перед началом встречи он раздавал автографы, а на 85-й минуте сам появился на поле. Ничем ярким ивуариец не отметился, но зато успел раздать несколько десятков комментариев, где признавался в любви к клубу и рассказывал о готовности продолжить работу в нём, если поступит подобное предложение. В последнее время верность легионеров красно-синим цветам становится чем-то крайне редким, особенно на фоне сообщений о переезде Марио Фернандеса в «Зенит», а Хесуса Медины в «Спартак». Парагваец, кстати, присутствовал на скамейке красно-синих, но на поле так и не вышел. Зато несколько раз сумел сорвать оглушительный свист со стороны трибун, когда попадал в объективы камер.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Молодняк дал жару

Второй матч «Братского кубка» прошел уже на следующий день. Как и ожидалось, зрители увидели кардинально другие составы. Во встрече, которая прошла на «ВТБ Арене», свой шанс получили резервисты и молодёжь. Но кроме них на поле снова вышла настоящая легенда, на сей раз в рядах «Динамо». В составе номинальных хозяев появился Кевин Кураньи, пусть и совсем ненадолго. Фанаты бело-голубых очень тепло встретили немца, а особенно символичным вышло воссоединение атакующего дуэта Кевина и Фёдора Смолова. Также в концовке встречи на замену вышел экс-капитан «Динамо» Владимир Рыков. После матча он очень трогательно обратился к трибунам, поблагодарив их за поддержку на протяжении всей его карьеры.

Источник фото: РИА Новости

Сам матч принес море эмоций. Мячи забивались на любой вкус и во все ворота. По дублю положили Вячеслав Грулёв («Динамо») и Адольфо Гайч (ЦСКА), также отличились Никита Ермаков (ЦСКА) и Фёдор Смолов («Динамо»). Окончательный результат установил Андрей Мазурин на последних минутах. Вроде бы счёт 4:3 в пользу бело-голубых, но наши любимые конкурсы изменили его на 6:3. И не объяснишь же, почему армейцы так плохи в них. Возможно, динамовцы натренировались на свадьбах Смолова и Тюкавина, которые прошли в межсезонье, кто знает. 11:3 по сумме двух встреч — и кубок достаётся бело-голубым.

В конце концов, турнир выполнил свою главную задачу. Обе команды обкатали сразу по два состава, футболисты попробовали свои силы в матчах с достойными соперниками, а самое главное — болельщики получили удовольствие от игр. На обеих встречах присутствовали активные фанатские группировки, поскольку для их посещения FAN ID не требовался. Российский футбол снова с нами, и это не может не радовать!