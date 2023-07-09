ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кубок хороший, а конкурсы – так себе. «Динамо» и ЦСКА пытались переплюнуть Медиалигу

Судьбу противостояния решали челленджи, а на поле выходили настоящие легенды.
Кубок хороший, а конкурсы – так себе. «Динамо» и ЦСКА пытались переплюнуть Медиалигу
09 июля 2023 19:04
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Новый сезон чемпионата России стартует уже через неделю, но наши клубы не дают скучать своим болельщикам. В то время как «Зенит» принимает участие в международном турнире Кубок PARI Премьер, ЦСКА и «Динамо» решили организовать свой мини-турнир под названием «BetBoom Братский кубок».

Больше медиа, чем футбол

Как мы уже сказали ранее, в данном турнире принимают участие всего лишь две команды. Армейцы и бело-голубые поддерживают очень тёплые отношения друг с другом, матчи команд носят статус братского дерби, отсюда и родилось название для товарищеского кубка. Его игры прошли 8 и 9 июля на стадионах двух команд.

Матчи игрались в необычном формате: три тайма по 30 минут. Благодаря такому дроблению футболистам становится проще войти в сезон после отпуска. В перерывах между таймами проводились своеобразные челленджи, которые поделились на две категории: противостояние резервных вратарей в формате 2 на 2 и серия пенальти с участием футболисток женских команд и известных болельщиков.

Источник фото: РИА Новости

С первого взгляда это может показаться забавным нововведением, зрители могут развлечься в перерыве и понаблюдать за интересным форматом. Но победа в челлендже дает +1 забитый гол в матче. То есть, теперь судьбу игр, даже товарищеских, решает не мастерство футболистов, а победы в каких-то отдалённо связанных с футболом мероприятиях. Похожую ситуацию зрители наблюдают на играх Медиалиги. Видимо боссы московских клубов пересмотрели её перед тем, как публиковать регламент.

Только Сейду и порадовал

Первый матч Кубка прошел в субботу на «ВЭБ Арене». Разгромную победу одержали бело-голубые со счетом 5:0! Ярослав Гладышев открыл счет во встрече, использовав выход один на один. Арсен Захарян во второй тридцатиминутке забил еще один мяч в ворота ЦСКА, а в третьем тайме отличился Андрей Мазурин. Вы, возможно, спросите, откуда еще два мяча в воротах армейцев? Так это те самые челленджи.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Порадовать болельщиков ЦСКА при такой игре мало что могло. Но армейцы умеют удивлять. Легендарный форвард команды Сейду Думбия принял участие в игре. Перед началом встречи он раздавал автографы, а на 85-й минуте сам появился на поле. Ничем ярким ивуариец не отметился, но зато успел раздать несколько десятков комментариев, где признавался в любви к клубу и рассказывал о готовности продолжить работу в нём, если поступит подобное предложение. В последнее время верность легионеров красно-синим цветам становится чем-то крайне редким, особенно на фоне сообщений о переезде Марио Фернандеса в «Зенит», а Хесуса Медины в «Спартак». Парагваец, кстати, присутствовал на скамейке красно-синих, но на поле так и не вышел. Зато несколько раз сумел сорвать оглушительный свист со стороны трибун, когда попадал в объективы камер.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Молодняк дал жару

Второй матч «Братского кубка» прошел уже на следующий день. Как и ожидалось, зрители увидели кардинально другие составы. Во встрече, которая прошла на «ВТБ Арене», свой шанс получили резервисты и молодёжь. Но кроме них на поле снова вышла настоящая легенда, на сей раз в рядах «Динамо». В составе номинальных хозяев появился Кевин Кураньи, пусть и совсем ненадолго. Фанаты бело-голубых очень тепло встретили немца, а особенно символичным вышло воссоединение атакующего дуэта Кевина и Фёдора Смолова. Также в концовке встречи на замену вышел экс-капитан «Динамо» Владимир Рыков. После матча он очень трогательно обратился к трибунам, поблагодарив их за поддержку на протяжении всей его карьеры.

Источник фото: РИА Новости

Сам матч принес море эмоций. Мячи забивались на любой вкус и во все ворота. По дублю положили Вячеслав Грулёв («Динамо») и Адольфо Гайч (ЦСКА), также отличились Никита Ермаков (ЦСКА) и Фёдор Смолов («Динамо»). Окончательный результат установил Андрей Мазурин на последних минутах. Вроде бы счёт 4:3 в пользу бело-голубых, но наши любимые конкурсы изменили его на 6:3. И не объяснишь же, почему армейцы так плохи в них. Возможно, динамовцы натренировались на свадьбах Смолова и Тюкавина, которые прошли в межсезонье, кто знает. 11:3 по сумме двух встреч — и кубок достаётся бело-голубым.

В конце концов, турнир выполнил свою главную задачу. Обе команды обкатали сразу по два состава, футболисты попробовали свои силы в матчах с достойными соперниками, а самое главное — болельщики получили удовольствие от игр. На обеих встречах присутствовали активные фанатские группировки, поскольку для их посещения FAN ID не требовался. Российский футбол снова с нами, и это не может не радовать!

источник: «Советский спорт»
Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола
Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола
О. Джею Симпсону исполнилось 76 лет.
09.07.2023 16:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Футбольный десант в Норильске: звезды РФС сыграли за Полярным кругом
Футбольный десант в Норильске: звезды РФС сыграли за Полярным кругом
Настоящий праздник с участием легенд отечественного футбола.
09.07.2023 09:00
Футбол
автор: Сергей Перемутов
«Курить запрещено». «Голос Лужников» запрещал дымить Брежневу на хоккее
«Курить запрещено». «Голос Лужников» запрещал дымить Брежневу на хоккее
Сегодня исполнилось 9 лет со дня смерти известного диктора Валентина Валентинова.
08.07.2023 16:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Загубленное поколение. Звёзды сборной России на чемпионате мира стухли так же быстро, как и зажглись
Загубленное поколение. Звёзды сборной России на чемпионате мира стухли так же быстро, как и зажглись
Мощнейшая команда Станислава Черчесова канула в небытие всего спустя 5 лет после триумфа.
08.07.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года
Самый талантливый вратарь страны погиб в автокатастрофе. Ему было всего 23 года
Яркая карьера и трагический конец Михаила Ерёмина.
08.07.2023 10:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
«Пусть решает проблемы своей страны». Президент Бразилии перекрывает Анчелотти дорогу в сборную
«Пусть решает проблемы своей страны». Президент Бразилии перекрывает Анчелотти дорогу в сборную
Судя по всему, Папа Карло в Бразилии не задержится.
07.07.2023 20:00
Футбол
автор: Никита Плохих
«Советскому спорту» — 101! И ни годом меньше!
«Советскому спорту» — 101! И ни годом меньше!
Сегодня наша газета празднует 101 год с момента выхода первого номера. И именно в этот день – а когда ещё более уместно? – мы хотим окончательно закрыть вопрос о дате нашего основания.
07.07.2023 10:00
Футбол
автор: Евгений Слюсаренко
Марио клялся в преданности ЦСКА. Сейчас Фернандес близок к переходу в «Зенит»
Марио клялся в преданности ЦСКА. Сейчас Фернандес близок к переходу в «Зенит»
Бразилец стал героем для всех россиян, но армейцы его вряд ли простят.
06.07.2023 17:58
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?
Не звезда, а жулик. Мбаппе надул «ПСЖ» на 280 млн евро?
Француз не оставил выбора руководству.
05.07.2023 14:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.