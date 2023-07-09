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Когда результат – не главное. «Зенит» обыграл «Фенербахче»

Команда Сергея Семака «перестреляла» стамбульцев в серии пенальти, но, возможно, потеряла Клаудиньо перед Суперкубком.
Когда результат – не главное. «Зенит» обыграл «Фенербахче»
09 июля 2023 21:49
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК «Зенит»

Предматчевые расклады

К очной встрече в рамках Кубка PARI Премьер «Зенит» и «Фенербахче» подходили в разных условиях. Сине-бело-голубые уже успели провести два матча, и встречей со стамбульцами завершали выступление на турнире. В свою очередь команда Исмаила Картала только-только прилетела в Санкт-Петербург и с этой игры только начинала свой поход за наградами. Сергей Семак после поражения от «Црвены Звезды» немного видоизменил состав. В воротах с первых минут появился Александр Васютин, также в «старте» игру начал Вильмар Барриос. Ситуация для петербуржцев осложнялась тем, что для сохранения шансов на трофей им нужно было побеждать как можно крупнее. И уже с первых минут хозяева поля попытались убедить болельщиков – мысли о матче за Суперкубок России пока остались в стороне – пока необходимо решать текущие задачи.

Источник фото: ФК «Зенит»

Незапланированная потеря

Первый опасный момент в матче возник, что и не удивительно, у ворот турецкого клуба. Но Касьерра, получив мяч в удобной позиции, почему-то не стал бить, а попытался отдать на пустой угол Мантуану, которого опередил защитник. А уже совсем скоро у тренерского штаба и болельщиков «Зенита» появился куда более серьёзный повод для тревоги. После двух подряд жёстких контактов с игроками «Фенербахче» Клаудиньо упал на газон, держась за колено. Поначалу могло показаться, что всё обошлось, но ненадолго вернувшись в игру, бразилец всё же попросил замену. На поле появился молодой Дмитрий Васильев. После этого игроки петербуржцев, с тревогой оглядываясь на скамейку запасных, где оказывали помощь одному из лидеров команды, продолжили искать подходы к штрафной соперника. Вскоре по истечении получаса игры огрызнулись и стамбульцы, но Александру Васютину даже не пришлось толком вступить в игру. А вот давление на ворота Эгрибаята усиливалось. Гол, что называется, назревал – в одном из эпизодов Мантуан откровенно простил «Фенербахче». Тем не менее, на перерыв команды отправились при нулях на табло.

Источник фото: РИА Новости

Бесплодные поиски счастья

Перед стартом второго тайма Сергей Семак не стал устраивать массовую ротацию состава, ограничившись двумя заменами – место в воротах занял Михаил Кержаков, а Вильмара Барриоса заменил Александр Коваленко. Исмаил Картал и вовсе воздержался от перестановок. С каждой минутой шансы «Зенита» на столь необходимую им крупную победу таяли – более того, стамбульцы на какое-то время и вовсе смогли взять мяч под контроль. Тем временем, болельщики явно заждались голов.

Источник фото: РИА Новости

Кержаков-шоу

Новое «окно замен» открылось вскоре по завершении часа игры. Но остроты у ворот Эгрибаята после выхода свежих Алипа, Мостового и Бакаева не прибавилось. Тренерские решения Картала также не привели к желаемым турецким специалистом дивидендам. Игра плавно каталась к серии пенальти, которая с турнирной точки зрения устраивала только «Фенербахче», которому предстоят ещё два матча. Финальный свисток Сергея Иванова означал, что «Зенит» лишился шансов на трофей. Но завершить домашний турнир на мажорной ноте было для петербуржцев делом принципа. Судьбу серии пенальти решили два шикарных спасения Михаила Кержакова. 4:3 – «Зенит» победил, но состояние здоровья Клаудиньо сейчас, безусловно, важнее.

источник: «Советский спорт»
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