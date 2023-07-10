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Художественный свист. Главный судейский атрибут отмечает день рождения

10 июля 1878 года в официальном футбольном матче впервые был использован свисток.
Художественный свист. Главный судейский атрибут отмечает день рождения
10 июля 2023 16:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Современным любителям самой популярной игры на планете сейчас очень сложно представить реалии девятнадцатого века, в которых зарождался футбол. Система VAR, «умные» мячи со встроенными чипами — тем, кто следит за соревнованиями высокого уровня совсем недавно, в силу юного возраста может показаться, что так было всегда. Между тем, в первых официально опубликованных футбольных правилах не упоминались даже судьи. Предполагалось, что солидные британские джентльмены (которыми по умолчанию считались участники игры) могут и сами прекрасно договориться о трактовке того или иного момента. Но как показало дальнейшее развитие событий, такой подход рано или поздно перестаёт работать даже во дворе. Отчасти поэтому не получили широкого международного развития и признания в качестве вида спорта многие динамичные развлечения, в которых результат зависит от доверия друг к другу участников.

МЕЖДУ БАЗАРОМ И ПАСТБИЩЕМ

Когда судьи в футболе всё-таки появились, на протяжении какого-то времени они подавали сигналы об остановке игры исключительно голосом. Но от этого тоже пришлось отказаться. То, что прекрасно работает на стадионе небольшой деревушки, невозможно при хоть сколько-нибудь солидной зрительской аудитории. А когда новая игра вышла на международный уровень, подавать сигналы криком стало и вовсе невозможно — любой футболист мог сказать, что не понял команды судьи и подумал, что тот, условно говоря, сетует на плохую погоду. Следующим вариантом было применение платков и колокольчиков, но и это не дало нужного результата. Сигналы без звукового сопровождения то и дело игнорировались участниками матчей, а с колокольчиками судьи больше напоминали веселящимся зрителям коров на лугу, чем блюстителей футбольного закона. Универсальным решением стал свисток. Историки расходятся во мнениях, кем был тот человек, который додумался до подобного решения, но самой разумной версией выглядит то, что он имел отношение к службе в полиции. Стражи государственного порядка применяли этот инструмент, возможно, с самого момента его изобретения — и в футболе, да и вообще в спорте, он пришёлся как нельзя кстати.

Источник фото: Getty Images

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ЭВОЛЮЦИИ?

Сами свистки со временем тоже претерпевали конструктивные изменения — причём, далеко не всегда это было данью моде. От популярных в своё время в нашей стране свистков с шариком внутри пришлось отказаться по сугубо рациональным причинам — «начинка» судейского атрибута то прилипала к внутренней стороне самого свистка, то и вовсе примерзала (разумеется, при минусовой температуре) — и в ответственный момент судья мог попросту не успеть остановить игру. Сейчас футбольные арбитры используют современные свистки, но порой всё же находятся хитрецы, которые, получив законное предупреждение, устраивают настоящую пантомиму, пытаясь убедить всех, что не слышали заветного сигнала. Так что, возможно, со временем будет придуман какой-то новый способ донесения судейской воли до проштрафившихся игроков. Но пока старый добрый свисток ещё послужит на благо мирового спорта.

источник: «Советский спорт»
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