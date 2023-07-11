Русского таланта забрали из Украины по безумной сделке. Хватило мешка черной икры

Игорь Ледяхов - один из самых успешных российских легионеров за рубежом в истории. Полузащитник выступал в чемпионате Испании в общей сложности девять лет, играя за «Хихон» и «Эйбар».

Застал спортсмен и последние годы советского футбола, став в своё время героем уникальной истории. Трансфер молодого футболиста из «Днепра» в «Ротор» болельщики помнят до сих пор.

За покупку Ледяхова в Волгограде заплатили… икрой.

Скандальный трансфер

Молодой Ледяхов хорошо зарекомендовал себя в ростовском СКА и привлек внимание амбициозного «Днепра». Тогдашний тренер Евгений Кучеревский был лично заинтересован в подписании игрока: уже в 1990 году футболист бесплатно отправился в стан команды. На него возлагали большие надежды, однако закрепиться в составе Игорю не удалось. Полузащитника мариновали на скамейке, но при этом не хотели и отпускать.

Спортсмен не желал пребывать в статусе «вечного перспективного»: он сыграл всего лишь в пяти матчах. Игрок попросился на выход, после чего на него тут же вышел волгоградский «Ротор», который грезил о выходе в Высшую лигу. Переговоры проходили с переменным успехом, но все осложняло нежелание Кучеревского отдавать игрока.

История вскоре стала достоянием общественности и переросла в скандал, разрешить который удалось только при содействии КДК. Они настояли на том, что Ледяхов должен покинуть «Днепр». Однако распад СССР и неразбериха в федерации существенно ослабили финансовые позиции команд, да и не было понятно: каким путем осуществить трансфер?

- У меня был контракт с «Днепром», но клубы между собой договорились - из Волгограда привезли мешок черной икры, - вспоминал о трансфере Ледяхов.

Обман в «Динамо»

Полузащитник успешно адаптировался в новой команде и провел отличный сезон. Он принял участие в 34 матчах и помог клубу пробиться в элиту. Президенту «Ротора» Владимиру Горюнову настолько понравилось выступление дебютанта, что тот лично вручил ему 7 тысяч долларов премиальных, чтобы Ледяхов остался в Волгограде.

Полузащитник согласился, но задержался в «Роторе» ненадолго. На сборах в Сочи с ним связалось московское «Динамо», и тот согласился на переход… но вскоре передумал: в столице его попытались нагло обмануть. Тогда перехватить Ледяхова удалось Романцеву. В «Спартаке» футболист обрел себя и за два года превратился в одного из сильнейших полузащитников страны.

- Человек, который со мной разговаривал, уверял, что я буду самым высокооплачиваемым футболистом команды и назвал размер оклада. Не учёл только, что в клубе были ребята, с которыми общаюсь. Я, конечно, спросил у них. Оказалось, до самого высокооплачиваемого мне в «Динамо» было очень и очень далеко. Я никого за язык не тянул, ничего не просил, но, если с первого дня начинают хитрить, это повод задуматься. В итоге выбрал «Спартак». Рассудил так: если я чего-то как футболист стою – всё придёт. Так и получилось, - рассказывал полузащитник в интервью «Чемпионату».