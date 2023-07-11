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Хоккейные страсти в футболе. Канада дралась с США на поле и в раздевалках

В четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ американцы обыграли канадцев в серии пенальти.
Хоккейные страсти в футболе. Канада дралась с США на поле и в раздевалках
11 июля 2023 11:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Если прошла новость о том, что после игры подрались сборные США и Канады, то первая мысль была бы, что речь идет о хоккее. Там такое практикуется постоянно и это событие не из ряда вон выходящее. Но в футболе, да еще и на самом престижном турнире континента это настоящий нонсенс.

Getty Images

В четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ на Ти-Кью-Эл Стэдиум (Цинциннати, США) выясняли отношение американская и канадская сборные по футболу. Надо сказать, что матч вышел очень примечательный с лихо закрученной интригой. До 88-й минуты на табло горели нули, и игра плавно двигалась к дополнительному времени. Ситуацию взорвал один из лучших бомбардиров сборной США на этом турнире Брэндон Васкес, мяч которого, казалось, мог стать решающим. На то чтобы отыграться у «кленовых листьев» оставалось минимум времени.

Но на третьей добавленной ко второму тайму минуте, канадцы получили право на пенальти. К точке подошёл 36-летний центральный защитник гостей Стивен Витория и не оставил никаких шансов американскому вратарю Мэтту Тёрнеру. Игра неожиданно перетекла в овертайм, где болельщиков ожидало продолжение упоительного зрелища.

Getty Images

На 109-й минуте уже сборная Канады поставила американцев на грань вылета из плей-офф. Молодой полузащитник «кленовых» Джейкоб Шаффельбург нанес неотразимый удар по американским воротам, превратив матч в настоящий триллер. «Звёздно-полосатым» откровенно повезло, что уже через пять минут еще один канадский защитник Скотт Кеннеди срезал мяч в собственные ворота. 2:2 - и неотвратимая лотерея в виде послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Но даже в серии пенальти вновь разыгралась трагедия североамериканского масштаба. Первые три удара команды вовсе не реализовали, напомнив таким образом о недавнем чемпионате мира в Катаре, где у мировых сборных прорезалась проблема с психологией и хладнокровием. Оба канадских удара выловил вратарь Тёрнер, у хозяев же всё тот же супербомбардир Брэндон Васкес промазал мимо створа.

Getty Images

А дальше на три реализованных хозяевами удара, гости ответили лишь двумя своими точными попытками. В момент, когда требовались забить самый важный мяч в игре, свою попытку смазал нападающий сборной Канады с романтическим именем Шарль-Андреас Брим. Сборная США, имевшая весь матч подавляющее преимущество в игру, по праву вышла в полуфинал Золотого кубка, где через несколько дней схлестнётся со сборной Панамы.

Getty Images

В тот момент, когда команды уже уходили в подтрибунное помещение, разгорелась драка. Канадские футболисты утверждают, что хозяева после победы в серии пенальти насмехались над футболистами «кленовых листьев» и проявляли невероятное высокомерие. Воспитанные на хоккейных принципах гости устроили потасовку. Санкций от КОНКАКАФ пока что не последовало. В футбольной структуре продолжается изучение неприятного эпизода.

источник: «Советский спорт»
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