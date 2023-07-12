«Завелись и начали дубасить». Владельцы «Локомотива» зверски наказали команду за провал

В 90-е годы бандитизм стал привычным явлением на постсоветском пространстве. Бизнес в России захватили малиновые пиджаки, подмяв под себя и спортивную индустрию. Связями с криминалом в ту пору был окутан даже футбол - в особенности низшие лиги национального чемпионата, клубы из которых начали переходить в руки преступников.

В числе таких команд оказался и питерский «Локомотив», выступавший тогда в третьем дивизионе страны. Новые владельцы клуба настойчиво требовали от футболистов побед и однажды даже обратились к аргументам неспортивного свойства.

Бандиты жестоко избили игроков за поражение.

Выезд на юг

Петербургский «Локомотив» на протяжении многих лет пребывал в статусе середняка первой лиги. Неприметный клуб из северной столицы стал желанным куском для криминальных группировок, которые в итоге захватили власть в команде. Руководство решилось на кардинальные перемены: команду освежили новыми игроками и повысили бюджет.

Вопреки ожиданиям, сезон-2000 «Локомотив» начал очень плохо: в первых десяти матчах удалось победить лишь два раза. Ситуация накалилась к 14 туру: боссы потребовали положительных результатов в предстоящей выездной серии против Сочи и Нальчика. Однако добиться желаемого в первой встрече не удалось: игра против «Жемчужины» завершилась со счетом 3:4.

После поражения футболисты вместе с тренерским штабом изрядно выпили, что привело в ярость и без того рассерженных владельцев. Ситуацию могли забыть, если бы не вратарь команды, который выкрикнул оскорбления в сторону бандитов, удаляющихся из отеля, где остановилась команда. В холле началась потасовка, а голкипер, ставший зачинщиком драки, убежал.

- Бандиты завелись и начали дубасить игроков. Мы с другом были самыми молодыми и не пили, поэтому просто наблюдали за этой картиной. Было такое ощущение, что мы следили за второй частью фильма Тарантино «От заката до рассвета», - говорил Владимир Класс в интервью Sports.ru.

Персонал отеля был в шоке: ничего подобного там раньше не видели. В дело вступил трезвый капитан команды Павел Левковский: он уговорил бандитов отпустить футболистов живыми.

«Если проиграете второй матч, вам конец»

Договориться удалось: игроки отделались только синяками и ссадинами. Взамен на пощаду руководители потребовали победы над Нальчиком:

- На утро нам сказали, что, если мы проиграем и второй матч, нам конец, - рассказал Класс.

Матч имел шанс закончиться вничью, но голкипер как будто намеренно пропустил необязательный гол. «Локомотив» проиграл со счетом 0:1. Игроки уже смирились со своей участью, но в руководстве оценили старания команды и всё же решили не рубить с плеча.

- После игры бандиты кричали, что продадут нас в аул, где мы будем пасти овец. Слава Богу, все обошлось. Но я до сих пор не понимаю, как у меня после этого сохранилась любовь к футболу, - вспоминал Класс.

Метод кнута не повлиял на игроков. Испуганные футболисты и тренеры провалили остаток сезона и заняли в чемпионате последнее место. По итогам кампании «бандитская» команда вылетела в любительский дивизион (КФК), а уже в 2005 году и вовсе была расформирована.