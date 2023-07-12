Клялись в верности ЦСКА. Сбежали в стан принципиальных соперников

Марио Фернандес согласовал переход в «Зенит» и проходит медосмотр, а Хесус Медина уже в «Спартаке». Но как же так получилось, что игроки просто сбегают от ЦСКА?

Марио провёл в московском клубе 10 лет и громко заявлял, что никакой другой российский клуб его не заманит.

«Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду».

Да, мнение защитника спустя два года поменялось. Теперь он с радостью переезжает в Петербург. Хотя не столь ясно для чего сине-бело-голубым нужен 32-летний Марио, возможно, чтобы поддержать бразильскую компанию. ЦСКА предлагал Фернандесу зарплату в размере 1,5 млн евро за сезон, а «Зенит» — 2,5 млн евро. Также петербуржцы заплатят требуемые «Интернасьоналом» 365 тысяч евро за досрочное расторжение игроком аренды весной 2023 года. Марио подпишет с «Зенитом» контракт на два года. Скорее всего у «армейцев» не нашлось финансов, которые бы погасили расторжение контракта Марио, к тому же в составе команды есть Гаич, закрывающий правый фланг обороны. К тому же Милан моложе, чем Марио.

Что же с Хесусом? Парагваец пришел в ЦСКА в январе 2022 года. Полузащитник решил покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Хесус отлично проявил себя в стартовых матчах прошлого сезона, но с 10-го тура игровое время Медины сократилось, и он за 11 матчей отметился только одним результативным действием. В отличие от Марио Фернандеса парагваец не делал заявлений, что в России для него существует только один клуб, он не выступал за красно-синих 10 лет, поэтому его уход воспринимается спокойно. Конечно, переходит он в клуб принципиальных соперников, но если нет в крови этой любви к клубу, то почему нет. Для игрока — это работа.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.

Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период.

Еще раз спасибо всем за поддержку!»

А вообще, у ЦСКА не всё хорошо с финансовой составляющей, так что Медина им помог и в этой сфере. Хочется увидеть уже ЦСКА в сезоне, какая будет игра, что они приготовили интересного, а первой возможностью станет Суперкубок России по футболу 2023, где встретятся чемпион России-2022/23 петербургский «Зенит» и обладатель Кубка России-2022/23 московский ЦСКА.