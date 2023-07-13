Бразильская возня в Санкт-Петербурге. Скандалы накануне начала сезона

Интересные дела творятся в чемпионском королевстве. Навскидку, сколько лет у питерского «Зенита» не было медийных проблем? Да все эти пять подряд лет завоеванных титулов и не было. На тренерском мостике до боли спокойный и родной Сергей Семак, у команды самый крепкий спонсор в стране, покупаются дорогущие игроки, которые делают всю разницу в РПЛ, о чём же тогда можно горевать?

РИА Новости

Новости последних недель внесли сумятицу. Всё из-за того, что начался переполох с бразильскими лидерами российского клуба. То Малкома сватают во французский «ПСЖ», то бывшего игрока «Барселоны» отправляют на огромный контракт в фантастическую Саудовскую Аравию, куда сейчас и Денис Глушаков под шумок может пристроиться вместо пляжного футбола. То Вендел улетает на родину и строит оттуда козьи морды, а его агенты распространяют слухи, что, дескать,силой и угрозами дитя пляжей удерживают в Санкт-Петербурге. Да и с Клаудиньо пока что ничего не ясно. Этого голеадора российских глубинок хотят видеть у себя с полдюжины всяких бразильских «Палмейросов», которые то и дело вбрасывают в сеть информацию о желании соплеменника вернуться домой.

В довесок ко всему, с резким понижением зарплаты сваливает в скромный французский «Гавр» Далер Кузяев, который, между делом был одной ногой в «Бешикташе» и частью пятки в черчесовском «Ференцвароше». Вся эта тусовка с частично бразильским составом и склоками из-за перехода в стан российского топ-клуба навеки питомца ЦСКА Марио Фернандеса, еще и досрочно проигрывает представительный по нынешним меркам турнир Кубке PARI Премьер на глазах своих собственных болельщиков.

РИА Новости

Сине-бело-голубая кадриль вылилась на головы отечественного болельщика, как ушат холодной воды в не самую тёплую погоду. А как теперь отмокнуть, если на том же Кубке PARI Премьер команда выходит с восемью иностранцами в основе и рассчитывает, судя по всему, именно так вступить в новый сезон. За глаза, «Зенит» уже кличут питерским «Шахтёром». И подобное сравнение неспроста. Донецкий клуб долгое время занимался ровно тем, чем сейчас пытается промышлять «Зенит» - брать молодых бразильцев, давать им практику на высшем уровне, а потом перепродавать втридорога.

Однако в нашенских реалиях такая штуковина не прокатит. Во-первых, мы сейчас на обочине европейского футбола, и очень сложно поймать внимание заграничных скаутов, когда тебя нет в еврокубках. Во-вторых, не все легионеры «Зенита» прямо уж такие молодые и талантливые. Ну и в-третьих, у нас в стране этот бизнес устроен чуточку иначе, когда дорогие покупки делаются не для достижения каких-то высот, а просто чтобы утереть нос конкурентам. Такой вот гешефт по-русски.

РИА Новости

Итого, перед красивой вывеской, возвещающей о старте нового сезона РПЛ, т.е. перед игрой за Суперкубок с ЦСКА, «Зенит», впрочем, как и столичные армейцы, подходят в крайне разобранном состоянии. Команды, бесспорно, могут выдать концерт, а всё что было до – забудется. Но именно здесь и сейчас, обращая внимание на перемены и проблемы в составах команд, присутствует лёгкая тревога за дальнейшие потуги относительно амбициозных планов.