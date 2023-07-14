ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Денис Глушаков: может быть, сыграю за пляжную сборную России. Все возможно

Бывший капитан «Спартака» остался доволен своим дебютом в футболе на песке.
Денис Глушаков: может быть, сыграю за пляжную сборную России. Все возможно
14 июля 2023 20:30
автор: Никита Плохих
автор фото: Сборная России по пляжному футболу

Один из лучших российских полузащитников прошлого десятилетия Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе в составе московского »Строгино». Столичный клуб на своей арене в рамках пятого этапа чемпионата России встречался с «Саратовом» и уступил со счётом 1:4.

После игры корреспондент »Советского спорта» обсудил с футболистом его дебют, дальнейшие планы в большом футболе и возможные перспективы выступить за пляжную сборную России.

- Какие впечатления после вашего дебюта? У вас было приличное игровое время.

- Да, я провел достаточно много времени на площадке. Думаю, что сыграл хорошо, ожидал более плохого результата. Были небольшие помарки и ошибки, но тренер разберет, скажет, где и в чем были косяки. Жаль, что проиграли, а так, в принципе, впечатления хорошие, атмосфера прекрасная, хотелось, наверное, чтобы побольше болельщиков было. Но может это с погодой связано, возможно, из-за того, что сегодня пятница, все на работе ещё.

Сборная России по пляжному футболу

- Чего не хватило сегодня »Строгино», чтобы зацепиться за победу или хотя бы ничью?

- Против нас была опытная команда, это видно было. Бразильцы у них на хорошем уровне в принципе, ведут игру. Вратарь мастеровитый, вся игра через него строилась. А то что нам не хватило, наверное больше ударов по воротам, того тоже везения какого-то. Не знаю, элементарно просто ударов по воротам. Если не бьём по воротам, то не будем голы забивать.

- Что говорил тренерский штаб лично вам, как готовили вас к этой игре? Наверняка, были какие-то персональные установки?

- Да нет, тактически просто говорили, как перестраиваться, как и всем игрокам, плюс-минус все понятно. Но сразу, когда ты в игре, то все на время забывается. Иногда пульс под 200 и притормаживаешь, как говорится. По привычке перестраиваешься, как в большом футболе, путался немного. Некоторые моменты были. Все равно непривычно переходить в пляжный футбол, но я все учту. Так что все нормально.

- Были моменты, когда немного не успевали за соперниками.

- Ничего, нормально. Этого я ожидал. Плюс моей позиции в том, что я остался сзади, знал, что надо бегать до конца, до талого. Для меня это полезно.

- Сегодня на игре присутствовал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Как думаете, у вас есть шансы заиграть за пляжную сборную России?

- Это не ко мне вопрос, я думаю. Перед собой такие цели не ставлю даже. Думаю, с ним переговорю. Я до игры виделся с ним, мы знакомы. Так что переговорю с ним на эту тему. Так, в шутку, может быть. Кто знает, жизнь постоянно преподносит сюрпризы. Все возможно.

Сборная России по пляжному футболу

- Вы выбрали довольно необычный способ подготовки к сезону. Пляжный футбол, тот же Дзюба проходил сборы с «Рубином». Почему пляжка? Нового опыта захотелось?

- Почему? Бегал, в принципе. Бегаю утром в пляжку, а вечером в футбол бегаю. Так что, самое главное вес не набрать, мышцы подготовить к футболу. Ну и сейчас надо двигаться, думать в дальнейшем о карьере футбольной. Тут прекрасная команда, отличные ребята, тренерский штаб. Есть все условия, мне очень комфортно.

- А в футбольной карьере есть какие-то намётки?

- Есть намётки, но все в стадии переговоров, общения. Не могу пока говорить о конкретике, но есть интерес у нескольких команд.

Сборная России по пляжному футболу

- Первая или вторая половина таблицы?

- Не, я не буду пока ничего говорить.

- Уже завтра пройдет матч за Суперкубок - ЦСКА против »Зенита». Кто фаворит по вашему мнению?

- Честно, не знаю, кто будет фаворит. Для меня в этой игре его нет, пожалуй. Оба коллектива очень сильные. Интересный матч. Думаю, стоит посмотреть. Хотя мы будем играть в это время. Но повтор точно гляну дома.

источник: «Советский спорт»
Бразильская чехарда в Санкт-Петербурге. Неожиданные скандалы накануне старта сезона
Бразильская чехарда в Санкт-Петербурге. Неожиданные скандалы накануне старта сезона
Перед Суперкубком «Зенит» выглядит разобранным в прямом и переносном смысле.
13.07.2023 10:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Клялись в верности ЦСКА. Сбежали в стан принципиальных соперников
Клялись в верности ЦСКА. Сбежали в стан принципиальных соперников
Болельщики армейцев в шоке. Что происходит в клубе?
12.07.2023 17:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
«Завелись и начали дубасить». Владельцы «Локомотива» зверски наказали команду за провал
«Завелись и начали дубасить». Владельцы «Локомотива» зверски наказали команду за провал
Поражение едва не стоило игрокам жизни.
12.07.2023 08:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Русского таланта забрали с Украины по безумной сделке. Хватило мешка чёрной икры
Русского таланта забрали с Украины по безумной сделке. Хватило мешка чёрной икры
Таких трансферов история российского футбола ещё не знала.
11.07.2023 15:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Хоккейные страсти в футболе. Канада дралась с США на поле и в раздевалках
Хоккейные страсти в футболе. Канада дралась с США на поле и в раздевалках
В четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ американцы обыграли канадцев в серии пенальти.
11.07.2023 11:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Художественный свист. Главный судейский атрибут отмечает день рождения
Художественный свист. Главный судейский атрибут отмечает день рождения
10 июля 1878 года в официальном футбольном матче впервые был использован свисток.
10.07.2023 17:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Когда результат – не главное. «Зенит» обыграл «Фенербахче»
Когда результат – не главное. «Зенит» обыграл «Фенербахче»
Команда Сергея Семака «перестреляла» стамбульцев в серии пенальти, но, возможно, потеряла Клаудиньо перед Суперкубком.
09.07.2023 21:49
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Кубок хороший, а конкурсы — так себе. «Динамо» и ЦСКА пытались переплюнуть Медиалигу
Кубок хороший, а конкурсы — так себе. «Динамо» и ЦСКА пытались переплюнуть Медиалигу
Судьбу противостояния решали челленджи, а на поле выходили настоящие легенды.
09.07.2023 19:04
Футбол
автор: Никита Плохих
Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола
Отмазался от убийства жены, но заплатить пришлось. Странная история легенды футбола
О. Джею Симпсону исполнилось 76 лет.
09.07.2023 16:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.