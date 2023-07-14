Денис Глушаков: может быть, сыграю за пляжную сборную России. Все возможно

Один из лучших российских полузащитников прошлого десятилетия Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе в составе московского »Строгино». Столичный клуб на своей арене в рамках пятого этапа чемпионата России встречался с «Саратовом» и уступил со счётом 1:4.

После игры корреспондент »Советского спорта» обсудил с футболистом его дебют, дальнейшие планы в большом футболе и возможные перспективы выступить за пляжную сборную России.

- Какие впечатления после вашего дебюта? У вас было приличное игровое время.

- Да, я провел достаточно много времени на площадке. Думаю, что сыграл хорошо, ожидал более плохого результата. Были небольшие помарки и ошибки, но тренер разберет, скажет, где и в чем были косяки. Жаль, что проиграли, а так, в принципе, впечатления хорошие, атмосфера прекрасная, хотелось, наверное, чтобы побольше болельщиков было. Но может это с погодой связано, возможно, из-за того, что сегодня пятница, все на работе ещё.

Сборная России по пляжному футболу

- Чего не хватило сегодня »Строгино», чтобы зацепиться за победу или хотя бы ничью?

- Против нас была опытная команда, это видно было. Бразильцы у них на хорошем уровне в принципе, ведут игру. Вратарь мастеровитый, вся игра через него строилась. А то что нам не хватило, наверное больше ударов по воротам, того тоже везения какого-то. Не знаю, элементарно просто ударов по воротам. Если не бьём по воротам, то не будем голы забивать.

- Что говорил тренерский штаб лично вам, как готовили вас к этой игре? Наверняка, были какие-то персональные установки?

- Да нет, тактически просто говорили, как перестраиваться, как и всем игрокам, плюс-минус все понятно. Но сразу, когда ты в игре, то все на время забывается. Иногда пульс под 200 и притормаживаешь, как говорится. По привычке перестраиваешься, как в большом футболе, путался немного. Некоторые моменты были. Все равно непривычно переходить в пляжный футбол, но я все учту. Так что все нормально.

- Были моменты, когда немного не успевали за соперниками.

- Ничего, нормально. Этого я ожидал. Плюс моей позиции в том, что я остался сзади, знал, что надо бегать до конца, до талого. Для меня это полезно.

- Сегодня на игре присутствовал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Как думаете, у вас есть шансы заиграть за пляжную сборную России?

- Это не ко мне вопрос, я думаю. Перед собой такие цели не ставлю даже. Думаю, с ним переговорю. Я до игры виделся с ним, мы знакомы. Так что переговорю с ним на эту тему. Так, в шутку, может быть. Кто знает, жизнь постоянно преподносит сюрпризы. Все возможно.

Сборная России по пляжному футболу

- Вы выбрали довольно необычный способ подготовки к сезону. Пляжный футбол, тот же Дзюба проходил сборы с «Рубином». Почему пляжка? Нового опыта захотелось?

- Почему? Бегал, в принципе. Бегаю утром в пляжку, а вечером в футбол бегаю. Так что, самое главное вес не набрать, мышцы подготовить к футболу. Ну и сейчас надо двигаться, думать в дальнейшем о карьере футбольной. Тут прекрасная команда, отличные ребята, тренерский штаб. Есть все условия, мне очень комфортно.

- А в футбольной карьере есть какие-то намётки?

- Есть намётки, но все в стадии переговоров, общения. Не могу пока говорить о конкретике, но есть интерес у нескольких команд.

Сборная России по пляжному футболу

- Первая или вторая половина таблицы?

- Не, я не буду пока ничего говорить.

- Уже завтра пройдет матч за Суперкубок - ЦСКА против »Зенита». Кто фаворит по вашему мнению?

- Честно, не знаю, кто будет фаворит. Для меня в этой игре его нет, пожалуй. Оба коллектива очень сильные. Интересный матч. Думаю, стоит посмотреть. Хотя мы будем играть в это время. Но повтор точно гляну дома.