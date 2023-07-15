«Зенит» - ЦСКА: премьера после неудачных прогонов

Противостояние Москвы и Санкт-Петербурга -это всегда интересно, вне зависимости от того, в турнире какого ранга встречаются команды из этих городов и какие задачи при этом решают. А когда между собой сходятся два сильнейших клуба страны (по итогам минувшего сезона ситуация выглядит именно таким образом), да ещё и в непосредственном споре за трофей, градус интриги возрастает многократно.

Правда, и сине-бело-голубые, и красно-синие немного подпортили настроение своим болельщикам в рамках предсезонных турниров. Вполне можно провести аналогию с театральной премьерой, когда по итогам генеральной репетиции в стройной картине спектакля ещё остались шероховатости, которые срочно необходимо исправлять.

ЦСКА участвовал в так называемом «Братском кубке», который представлял собой двухматчевое противостояние с земляками-динамовцами в шоу-формате. И общий итог выглядит довольно удручающе для команды Владимира Федотова. Да, в профессиональном футболе не играют в формате трёх таймов, не засчитывают голы за выигранные конкурсы — но наверняка армейцы ввязывались в эту затею не для того, чтобы проиграть 3:11 и пожать руку старому знакомому — Сейду Думбия.

«Зенит» же и вовсе провёл полноценный домашний турнир — Кубок PARI Премьер — в котором наверняка планировал добиться победы. Всё для команды Сергея Семака испортила одна неудачная игра — с белградской «Црвеной Звездой», после чего петербуржцам для сохранения шансов на первое место нужно было громить «Фенербахче». Сделать это не получилось — и главный приз уезжает в сербскую столицу. Как говорится, пустячок, а неприятно.

Источник фото: ФК "Зенит"

ТРАНСФЕРНАЯ ШУМИХА

Немало было разговоров вокруг участников предстоящего матча и в контексте летнего периода дозаявок. Новость о том, что Марио Фернандес возвращается в Россию, но не в привычный ему ЦСКА, а в стан принципиального соперника, всерьёз переполошила армейских болельщиков. Добавили масла в огонь уход Хесуса Медины в «Спартак» и неопределённость с дальнейшей судьбой Хорхе Карраскаля.

Источник фото: РИА Новости

«Зенит» же, тем временем, тепло попрощался с Далером Кузяевым, уезжающим во французский «Гавр». С остальными же возможными потерями ясности пока нет. Разные источники упорно отправляют «на выход», то Вендела, то Клаудиньо, то лучшего бомбардира прошлого сезона — Малкома, но всё это может оказаться в равной степени как правдой, так и очередным искусственным созданием шума из ничего, что случается почти в каждую трансферную кампанию. Из уже объявленных новичков стоит отметить бразильского полузащитника Ду Кейроса, который уже дебютировал за команду в матчах Кубка PARI Премьер и отметился забитым мячом.

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

На предматчевой пресс-конференции тренеры обеих команд по традиции не стали раскрывать всех карт, отметив при этом, что подходят к игре со всей серьёзностью. Владимир Федотов назвал шансы соперников на завоевание трофея равными — 50 на 50. В свою очередь, Сергей Семак обошёлся без упоминания каких-либо цифр, но заявил, что ждёт напряжённой игры, какими всегда и получаются матчи против ЦСКА.

Источник фото: ФК "Зенит"

Одно можно сказать с абсолютной точностью — скучно на поле в Казани сегодня точно не будет. Трофеи никогда не бывают лишними даже для самых титулованных клубов, а уж добытые в споре с одним из самых принципиальных соперников — тем более. Так что жарко будет и на трибунах, и в самом противостоянии двух лучших команд прошлого сезона.