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Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше

Бывший футболист сборной СССР назвал главное преимущество армейцев в игре за трофей.
Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше
15 июля 2023 14:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Уже в эту субботу, 15 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» пройдёт Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Многим может показаться, что фаворит данного противостояния уже заранее понятен, но мы решили разобраться, все ли так однозначно. В эксклюзивному интервью «Советскому спорту» ветеран красно-синих и бывшей игрок сборной СССР Владимир Пономарёв разобрал слабые места команд и дал прогноз на итог встречи.

— Уже совсем скоро пройдёт Суперкубок. Можно ли считать «Зенит» однозначным фаворитом встречи или же у ЦСКА есть шансы?

— Обычно в кубковых встречах не бывает фаворитов. Здесь весомую роль играет везение. Если объективно рассматривать сегодняшнее состояние команд, то, конечно, «Зенит» выглядит получше других. Мне больше импонирует «Зенит», я видел их желание играть в хороший футбол, Семак умеет настроить игроков. Но в футболе в кубках большое влияние имеет доля случая. Не забили туда — забили сюда. Но я думаю, до пенальти дело не дойдёт. Кто-то обязательно должен выиграть в матче. Я даю 40% ЦСКА и 60% Питеру. Пока так, чисто визуально. Но нужно понимать, что армейцы более сыгранны, в основном команду никто не покинул. А у «Зенита» было много перестановок, тяжело сыграться за такой короткий срок. В этом будет огромное преимущество в пользу ЦСКА.

Источник фото: РИА Новости

«Зенит» в предсезонке играл матчи с иностранными командами, ЦСКА проводил матчи с «Динамо» в рамках Братского кубка. Как оцените итоги этих турниров, насколько вам понравился подобный формат подготовки?

Когда я посмотрел два матча ЦСКА «Динамо», я ужаснулся. Как так можно безалаберно и безответственно проводить матчи? Ребята играли спустя рукава. Или Федотов не смог их настроить на игру, но тогда должны настраиваться сами, выходить на матч как на последний, как будто ты завтра умрёшь. Иначе ничего не получится. Они берегут себя, это мы не берегли, нам наплевать было. Я закончил футбол и стал получать больше, потому что мне присвоили очередное воинское звание. Я бы предпочёл видеть армейскую команду в несколько другом виде, а не в том, в котором я видел ранее.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

«Зенит», в свою очередь, тоже не феерил на турнире в Петербурге. Да, были сильные соперники из Сербии и Турции. Это, безусловно, плюс, но они также не удивляли, особенно в игре с «Фенербахче».

— Совсем недавно ЦСКА покинул один из ведущих игроков прошлого сезона Хесус Медина. Скажется ли его уход на игре команды? Есть ощущение, что теперь нет глубины состава в атаке.

— Ну да, я скажу, он довольно часто мелькал в основном составе, освоился в коллективе. Я не понимаю, почему его в принципе отпустили. Но всё-таки это не большая потеря. Он игрок не атакующего плана. Есть ему замена и среди молодых ребят, которые закончили школу и уже находятся в команде. Их надо смело использовать, они будут приобретать хороший опыт.

Источник фото: ФК «Спартак»

— У «Зенита» большие проблемы с вратарями. На сезон РПЛ в заявке только Кержаков и Васютин. Гойло собираются отдавать в аренду. Сможет ли это сыграть на руку ЦСКА?

— Конечно. Это имеет большое значение. У нас Игорь Акинфеев спокойно играет, лучший вратарь сезона и России за последнее десятилетие. Но с Львом Яшиным, конечно, я не могу сравнивать. А так, Акинфеев очень хороший, это просто находка для нас и российского футбола. То, что он патриот команды, тоже большое значение. На него должны равняться молодые игроки. В обороне с полузащитой и вратарём всё нормально более или менее. Сегодня они играют отлично. Просто «Динамо» не настроились. А вот впереди у нас большая проблема. Пару быстреньких игроков надо искать, чтобы они быстро бежали с мячом. У нас один Дзагоев так делал, остальные просто не играют в футбол. Нужна только быстрая игра, только вперёд. А дальше идёт нагрузка на оборону, мячи должны отбиваться. Иначе нельзя, это получается просто ножной мяч. Что это за безобразие? Пока не побежим вперёд, у нас ничего не получится. Питерские ребята бегут.

Источник фото: РИА Новости

— У «Зенита» могут возникнуть проблемы как раз в центре поля. Ушли Вендел, Кузяев, у Клаудиньо травма, но будут новички Коваленко и Кейрос. Сумеет ли Семак их выстроить в игру?

— Посмотрим. Конечно, пока нет замены таким игрокам, надо отыграться, провести сезон, и только потом может получиться. Физика у них неплохая, они ею компенсируют. Но, как я уже говорил, на этом вполне сможет сыграть ЦСКА. Федотов очень грамотный тренер, он умеет пользоваться слабостями других команд.

Источник фото: РИА Новости

— Обслужит противостояние Сергей Карасёв. Ждёте ли вы новую серию скандалов, связанных с судейством?

— Не очень он мне нравится последние игры, но лучше у нас нет. Он объективен, понимает футбол, на него можно надеяться, старательный. Он разбирается в футболе. Это нормальное явление, пока лучше нет. Иногда смотришь на работу коллег Карасёва и думаешь: «Господи, за что?». Так что Сергей вполне оптимальный выбор на игру такого уровня. От судейских скандалов никто не застрахован, но с ним их точно будет меньше.

источник: «Советский спорт»
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