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Вынесли в одни ворота! ЦСКА в Суперкубке-2013 не оставил шансов «Зениту»

В первом матче российского футбольного сезона-2013/14 армейцы разгромили принципиального соперника.
Вынесли в одни ворота! ЦСКА в Суперкубке-2013 не оставил шансов «Зениту»
15 июля 2023 12:12
автор: Владимир Лазарев
автор фото: архив «Советского спорта»

К старту сезона 2013-2014 годов столичный ЦСКА подходил в ранге обладателя «золотого» дубля. К чемпионскому титулу армейцы добавили победу в финале Кубка страны над «Анжи». Так что соперником красно-синих в матче за Суперкубок России стал обладатель серебряных медалей — «Зенит» из Санкт-Петербурга. Оба клуба подошли к игре на фоне серьёзных потерь в составе. У петербуржцев ситуация усугублялась тем, что лидеру атак команды — бразильцу Халку — были предоставлены дополнительные дни отпуска после участия в Кубке конфедераций в составе своей национальной команды. Как показало дальнейшее развитие событий на поле, сине-бело-голубым очень не хватало игрока, который поведёт партнёров за собой и в нужный момент нанесёт разящий удар.

Источник фото: ФК «Зенит»

Без вариантов

Команда Леонида Слуцкого сразу же прибрала инициативу к своим рукам, а точнее — к ногам. И уже на исходе первой трети тайма смогла открыть счёт. Затяжная атака ЦСКА закончилась шикарным ударом Кейсуке Хонды из-за пределов штрафной — Юрий Лодыгин выручить не смог. После этого «Зенит» не сразу пришёл в себя, но, как только у петербуржцев наметилась хотя какая-то контригра, в их ворота влетел второй мяч. Нынешний главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич оказался первым на отскоке и удвоил перевес армейцев. Это уже было очень серьёзно — и Лучано Спаллетти решился на первую замену ещё до перерыва. Лукович уступил место на поле Владимиру Быстрову.

Источник фото: РИА Новости

В это время красно-синие сектора ростовского стадиона «Олимп» ликовали, предвкушая отличную приправу к трофею в виде разгрома принципиального соперника. Полного избиения вице-чемпиона в итоге не случилось, но и «Зенит» так и не смог вернуть интригу в эту игру. Незасчитанный гол Александра Бухарова случился, уже когда спасать встречу было поздно — Хонда оформил дубль и снял все вопросы о победителе, утвердившись в звании главного героя матча. В остальном же Игорю Акинфееву пришлось понервничать лишь несколько раз за все 90 минут. 3:0 — и Суперкубок России тогдашнего образца навсегда отправился в клубный музей ЦСКА, выигравшего трофей в пятый раз в своей истории.

Источник фото: РИА Новости

Удачный спойлер

Так случается нечасто, но во многом матч за Суперкубок России 2013 года получился полноценным превью нового сезона. ЦСКА защитил чемпионский титул, а «Зенит» вновь остался вторым. Вот только суперкубкового реванша не получилось — Кубок страны достался «Ростову», и за обновлённый летний трофей спорили с армейцами именно южане. В следующий раз ЦСКА и «Зенит» оспаривали Суперкубок только в 2016 году — и о том матче у болельщиков сине-бело-голубых остались куда более приятные воспоминания. Как сложится матч на этот раз — узнаем совсем скоро.

источник: «Советский спорт»
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