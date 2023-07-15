Дмитрий Сенников: нулевая реализация и лишила ЦСКА титула

Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани. Основное время завершилось со счетом 0:0. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Армейцы были в шаге от того, чтобы лишить лидера чемпионата России очередного трофея, но что-то пошло не так. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» воспитанник «Зенита», бывший защитник ЦСКА и экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников рассказал, чего не хватило красно-синим, назвал главного героя встречи и оценил перспективы питерцев завоевать шестое чемпионство подряд.

- Как оцените эту победу «Зенита», насколько трудно было сегодня игрокам добыть этот трофей?

- «Зениту» сегодня пришлось очень нелегко. ЦСКА показал очень хорошую игру, команда была хорошо организована. Физически армейцы были лучше подготовлены к этой встрече. Даже мастерство лидеров «Зенита» не могло никак им помочь в основное время, зато зарешало в серии пенальти. Там уже сыграл класс игроков.

- Не показалась ли вам сама игра довольно скучной, очень мало моментов создавали у ворот соперников?

- Матч был откровенно не самый зрелищный, но наблюдать было все равно интересно. Безусловно, моментов было немного, но со спортивной точки зрения было любопытно. Я был приятно удивлен готовностью команд к этой встрече, особенно ЦСКА. Чуть больше месяца назад сыграли в финале, и вот, уже с новыми силами вошли в следующий сезон. Это порадовало. «Зенит» тоже набирает форму, была игра двух сильных соперников. ЦСКА, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты, которых у них было больше. Но в серии пенальти увереннее действовали игроки команды из Санкт-Петербурга. Собственно, это и принесло им победу и очередной трофей.

Источник фото: РИА Новости

- ЦСКА был гораздо активнее, но все равно уступил, как Зениту удалось нейтрализовать соперников?

- «Зенит» вообще не превзошел ЦСКА, если по-честному. Просто один игрок армейцев не забил пенальти, а другой игрок противников забил. Тут сыграло мастерство исполнения, или же просто фортуна так решила. Это футбол, здесь если ты не используешь свои моменты, дотягиваешь до пенальти, то все твое превосходство в основное время улетучивается.

- Кержаков творил настоящие чудеса в серии пенальти. Можете ли вы назвать его главным героем матча?

- Кержаков сегодня очень здорово сыграл. В первом тайме было несколько эпизодов, где он откровенно спасал команду. Отбил мяч, который потом попал в перекладину. Потом во втором тайме он потащил отличный удар. Ну и в конце концов в самой серии отразил два удара, причем очень профессионально действовал. Думаю, что он до матча мог готовиться к пенальти, хорошо их отработал.

- Сможет ли Кержаков выиграть конкуренцию и остаться основным на следующий сезон?

- Тут надо будет смотреть, как у него пойдет начало этого сезона, но он уже на протяжении многих лет доказывает, что заслуживает играть в воротах «Зенита». Руководство команды ищет игрока на эту позицию, но Кержаков вполне способен ее закрыть. На него можно рассчитывать, все от него зависит. Будет продолжать так играть, то точно будет основным.

Источник фото: ФК "Зенит"

- Как вы считаете, чего не хватило ЦСКА в серии, и в матче в принципе?

- ЦСКА реализации не хватило в основное время. Вот и все. Нужно было лучше использовать свои моменты. Видимо, нужно что-то решать с этим компонентом. В прошлом сезоне была также эта проблема. Нулевая реализация и лишила их титула. Надо было забивать.

- Впереди сезон РПЛ, сможет ли Зенит удержать чемпионство?

- С таким составом «Зенит» может еще несколько лет сохранять звание главного претендента на чемпионство. Если будут удерживать своих лидеров, то абсолютно никаких проблем у них не будет с этим возникать. Команда крепкая, с хорошими исполнителями, глубокой скамейкой. Пять лет подряд уже держатся первым номером.