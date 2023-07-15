Молодой - ещё научится. Воспитанник ЦСКА не забил решающий пенальти и плакал прямо на поле

Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани. Основное время завершилось со счетом 0:0. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Решающий пенальти в составе армейцев не забил 20-летний воспитанник клуба Никита Ермаков. Юный полузащитник старался проявить себя и помочь команде взять трофей, но увы, ему просто не повезло.

Никита появился на поле на 73-й минуте и сразу обратил на себя внимание. Полузащитник очень грамотно влился в игру армейцев. Он помогал Фёдору Чалову и Антону Заболотному, выводил их на ударные позиции, да и сам был не прочь пробить. Волнение, безусловно, было заметно, но чего вы хотите от парня, который всего лишь второй сезон проводит на взрослом уровне?

Никиту в основу подтянул наставник ЦСКА Владимир Федотов. В прошлом сезоне наставник красно-синих в основном выпускал футболиста на 10-15 минут в концовках встреч, давал чуть побольше времени в кубковых матчах и играх с аутсайдерами. Ермаков держался на уровне, местами показывал очень приличный уровень и отметился голевой передачей в матче РПЛ.

Перед серией пенальти все игроки нервничают, как-никак лотерея. Хоть тебе 50, хоть 18 – эмоции сдержать очень сложно. Чалов, Кирилл Набабкин, Адольфо Гайич и Антон Заболотный смогли совладать с собой и реализовать свои попытки. Но затем вратарь «Зенита» Михаил Кержаков парировал удар 27-летнего Милана Гайча, благо Акинфеев также потащил удар Ивана Сергеева. Шестой пробивал Ермаков, удар у Никиты был отличный, но опытный Кержаков был на кураже и сумел его парировать, таким образом, добыв трофей для «Зенита».

Источник фото: ПФК ЦСКА

На Никите просто не было лица и он заплакал от досады, что подвёл команду. Игрока подходили поддерживать партнеры, в том числе капитан Игорь Акинфеев. Все они понимали, что вины Ермакова, как таковой нет. Подобное могло произойти с каждым. Также за парня вступился главный тренер армейцев Федотов. После матча он ответил всем критикам, которые возмущались тем, что 20-летнему игроку доверили шестой удар в серии. «Ермаков пошёл бить в порядке очереди. Парни его поддержали. Мировые звёзды первой величины не всегда могут справиться с давлением и пробить. Хотел бы отметить хорошую игру Михаила Кержакова», - заявил специалист.

Не стоит осуждать Никиту, он молодой и талантливый парень. У него все впереди, сейчас просто хочется пожелать ему удачи. Надеемся, что он справится с этой неудачей и вернется еще сильнее, чем был.