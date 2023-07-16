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Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева

В стартовой игре нового сезона первой лиги «Торпедо» добилось непростой победы над гостями из столицы Дагестана.
Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева
16 июля 2023 08:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: ФК "Динамо" (Махачкала)

Встреча в столичных «Лужниках», где команда Жозепа Клотета выясняла отношения с махачкалинцами, была интересна по ряду причин. Во-первых, интересно было посмотреть на обновлённое «Торпедо», которое после вылета из РПЛ считается наряду с «Химками» фаворитом турнира, а во-вторых, и это, пожалуй самое главное — любители ждали дебюта Курбана Бердыева во главе новой команды.

РИА Новости

«Чёрно-белые» начали сезон в полной уверенности, что в первой лиге они в гостях. Президент клуба Ярослав Савин на встрече с болельщиками поспорил с одним из них, выразив готовность пробежать ультрамарафон протяжённостью 300 километров в случае, если команда не решит задачу. Они также оставили главного тренера Жозепа Клотета и под него набрали практически новый состав. Задачи есть, бюджет есть, остаётся всё выполнять. Первая игра для «Торпедо» выдалась удачной по результату — москвичи добились уверенной победы со счётом 2:0. А вот над взаимодействиями на поле ещё предстоит поработать. Зато было хорошо видно и слышно, как команду ведёт их двенадцатый игрок — болельщики хозяев в этот вечер были на высоте. В целом Жозеп Клотет остался доволен действиями своих футболистов, но без небольшой доли критики всё же не обошлось.

ФК "Торпедо" (Москва)

«Игра была сложной — соперник не раз мог нас наказать. Сегодня основной задачей было не ошибаться, играть практично, и команда хорошо следовала плану. В первой игре важнее всего хорошо бороться и не давать сопернику использовать наши оплошности. Мы хорошо сыграли на подборе, что и привело к двум голам. Единственное, что мне не понравилось — это то, как команда сыграла последние десять минут, футболисты расслабились раньше времени», подчеркнул главный тренер «Торпедо».

ФК "Торпедо" (Москва)

Махачкалинское «Динамо» тоже ставит перед собой самые высокие цели. Об этом говорит и появление новых имён — в первую очередь, Курбана Бердыева. Опытнейший специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» и с ним же побеждал «Барселону». Вообще, Бердыева любят и уважают во всех клубах где он работал — команды с его приходом преображались и начинали решать доселе неведомые для них задачи. Так что долго оставаться во втором по значимости дивизионе страны ему не позволит профессиональная гордость. И Курбан Бекиевич сделает всё возможное, чтобы для перехода на привычный уровень ему не пришлось менять клуб. На послематчевой пресс-конференции Бердыев чуть подробнее рассказал о том, как возникла идея возглавить команду из столицы Дагестана.

ФК "Динамо" (Махачкала)

«Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьёзный проект. Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Дагестан и город в Премьер-лиге. Такая задача стоит Будет трудно, но ничего страшного», — отметил Бердыев.

Конкурентов у «Торпедо» и «Динамо» в борьбе за повышение в классе немало — это и пошумевший в прошлом розыгрыше Кубка страны «Акрон», и не преодолевшие барьер стыковых матчей «Родина» и «Енисей», не исключён и взлёт кого-то из тёмных лошадок. Так что работа Курбану Бердыеву, как и Жозепу Клотету, предстоит очень серьёзная.

источник: «Советский спорт»
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