Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева

Встреча в столичных «Лужниках», где команда Жозепа Клотета выясняла отношения с махачкалинцами, была интересна по ряду причин. Во-первых, интересно было посмотреть на обновлённое «Торпедо», которое после вылета из РПЛ считается наряду с «Химками» фаворитом турнира, а во-вторых, и это, пожалуй самое главное — любители ждали дебюта Курбана Бердыева во главе новой команды.
«Чёрно-белые» начали сезон в полной уверенности, что в первой лиге они в гостях. Президент клуба Ярослав Савин на встрече с болельщиками поспорил с одним из них, выразив готовность пробежать ультрамарафон протяжённостью 300 километров в случае, если команда не решит задачу. Они также оставили главного тренера Жозепа Клотета и под него набрали практически новый состав. Задачи есть, бюджет есть, остаётся всё выполнять. Первая игра для «Торпедо» выдалась удачной по результату — москвичи добились уверенной победы со счётом 2:0. А вот над взаимодействиями на поле ещё предстоит поработать. Зато было хорошо видно и слышно, как команду ведёт их двенадцатый игрок — болельщики хозяев в этот вечер были на высоте. В целом Жозеп Клотет остался доволен действиями своих футболистов, но без небольшой доли критики всё же не обошлось.
«Игра была сложной — соперник не раз мог нас наказать. Сегодня основной задачей было не ошибаться, играть практично, и команда хорошо следовала плану. В первой игре важнее всего хорошо бороться и не давать сопернику использовать наши оплошности. Мы хорошо сыграли на подборе, что и привело к двум голам. Единственное, что мне не понравилось — это то, как команда сыграла последние десять минут, футболисты расслабились раньше времени», подчеркнул главный тренер «Торпедо».
Махачкалинское «Динамо» тоже ставит перед собой самые высокие цели. Об этом говорит и появление новых имён — в первую очередь, Курбана Бердыева. Опытнейший специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» и с ним же побеждал «Барселону». Вообще, Бердыева любят и уважают во всех клубах где он работал — команды с его приходом преображались и начинали решать доселе неведомые для них задачи. Так что долго оставаться во втором по значимости дивизионе страны ему не позволит профессиональная гордость. И Курбан Бекиевич сделает всё возможное, чтобы для перехода на привычный уровень ему не пришлось менять клуб. На послематчевой пресс-конференции Бердыев чуть подробнее рассказал о том, как возникла идея возглавить команду из столицы Дагестана.
«Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» – это очень важный и серьёзный проект. Второе – хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Дагестан и город в Премьер-лиге. Такая задача стоит Будет трудно, но ничего страшного», — отметил Бердыев.
Конкурентов у «Торпедо» и «Динамо» в борьбе за повышение в классе немало — это и пошумевший в прошлом розыгрыше Кубка страны «Акрон», и не преодолевшие барьер стыковых матчей «Родина» и «Енисей», не исключён и взлёт кого-то из тёмных лошадок. Так что работа Курбану Бердыеву, как и Жозепу Клотету, предстоит очень серьёзная.