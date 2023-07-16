Алексей Гасилин: у ЦСКА не было конструктивной игры, а «Зенит» дотерпел и взял трофей

Футболисты «Зенита» обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани. Основное время завершилось со счётом 0:0. Судьба трофея решалась в серии пенальти, где сильнее оказался клуб из Петербурга — 5:4. Сине-бело-голубые не показали выдающейся игры, но снова завоевали трофей. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» бывший нападающий немецкого «Шальке», звезда Медиалиги и экс-игрок «Зенита» рассказал, насколько заслуженно команда взяла трофей, разобрал игру армейцев и оценил шансы клуба завоевать шестое чемпионство подряд.

- Как оцените эту победу «Зенита», насколько трудно было сегодня игрокам добыть этот трофей?

- Думаю, что все видели, как складывалась эта игра. По моментам, по ударам и другим многим показателям ЦСКА выглядел предпочтительнее. Должны были точно на гол наиграть, но вышло как вышло. У «Зенита» акцентированных моментов не было. В принципе, вышла очень тяжёлая игра, тяжёлый матч сложился, но выдержали, дотерпели. А дальше хорошо провели серию пенальти, выиграли. Хорошо начали сезон с завоевания трофея.

РИА Новости

- Не показалась ли вам сама игра довольно скучной, очень мало моментов создавали у ворот соперников?

- Безусловно, игра и правда местами была довольно скучной. Тем более счёт 0:0 полностью отражает содержание данной игры. Повторюсь, у ЦСКА было чуть больше моментов. Были опасные подходы, интересные атаки. Но мы любим футбол за голы, как и любые игры с мячом. Думаю, что зритель с одной стороны доволен, серия пенальти, лотерея, развязка в самый последний момент. Но то, что игра закончилась с нулями на табло — это некая ложка дегтя в этом Суперкубке.

- ЦСКА был гораздо активнее, но всё равно уступил, как «Зениту» удалось нейтрализовать соперников?

РИА Новости

- Не сказать, что ЦСКА был гораздо активнее. Но армейцы по игре выглядели чуть-чуть лучше, чем «Зенит». Сергей Богданович Семак грамотно выстроил игру команды в этом матче. ЦСКА всегда играет против «Зенита» через длинный пас, старается навешивать на Заболотного, строит игру в атаке через Чалова. Конструктивной игры у них не было. Навал, передачи с флангов, различные забросы на нападающих. Позиционной игры у них не было. На поле отсутствовал Ваня Обляков. Он тот человек, который может в центре придумать что-то сверхординарное. Его не было, он травмирован. Так что армейцам оставалось играть просто. Пытались за счёт такой игры вскрыть «Зенит», но петербуржцы справились.

- Кержаков творил настоящие чудеса в серии пенальти. Можете ли вы назвать его главным героем матча?

- 100 процентов — Кержаков главный герой этого матча. «Сухой» матч в основное время и два отражённых пенальти в серии. Команда берёт кубок, ну и Миша лучший игрок матча. Всё для меня вполне логично.

РИА Новости

- Сможет ли Кержаков выиграть конкуренцию и остаться основным на следующий сезон?

- Думаю, что он вполне сможет выиграть конкуренцию и остаться основным в «Зените» и на следующий сезон. Почему нет, как говорится. Безусловно, есть и Гойло, и Васютин. Но, по моему мнению, Миша сейчас вратарь номер один в Петербурге.

- Впереди сезон РПЛ, сможет ли «Зенит» удержать чемпионство?

- На мой взгляд, конечно, «Зенит» удержит у себя чемпионство. Этим летом провели хорошие трансферы. Лидеры на данный момент всё так же остаются в команде. Я говорю про Малкома и Клаудиньо. Все ведущие игроки должны остаться. А новые игроки в виде Коваленко и Кейроса оставляют «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионский титул.