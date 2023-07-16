ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Отомстил продажному судье. Президент футбольного клуба умыкнул жену у арбитра

Патрон бразильского «Крузейро» оказался коварным и мстительным.
Отомстил продажному судье. Президент футбольного клуба умыкнул жену у арбитра
16 июля 2023 22:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images / Соцсети

Всякая отвратительная «клубничка» в мировом спорте тема не новая и заезженная до дыр, но даже в супружеских изменах футбольного мира бывают свои крайне необычные нюансы. Именно такая совершенно безумная история случилась на родине пентакампеонов Бразилии. Президент титулованного клуба «Крузейро» Сержио Сантос изменил своей жене с супругой судьи Фелипе Лимы, который обслуживал злополучный финал чемпионата Минейро 2022 года с местным «Атлетико».

Эту удивительную историю поведал в своих соцсетях известный бразильский журналист Лео Диас. По его словам, Серджио Сантос на одной из тусовок в ночном клубе очень тесно общался с супругой футбольного арбитра Фелипе Лимы по имени Тассиана Валим. Неугомонные мужчина и женщина, не стесняясь, весьма откровенно танцевали и обнимались на глазах у всех. В доказательство своих слов Диас опубликовал в своих соцсетях пикантное видео. По данным журналиста, далее пара продолжила интимное общение вдали от глаз обывателей.

Соцсети

Тассиана Валим достаточно известный в Бразилии юрист. Она генеральный секретарь и заместитель председателя комиссии по праву и семье Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, что делает эту историю ещё более запутанной. Обвинить опытного юриста в легкомыслии крайне сложно. Поэтому есть версия, что и супруга арбитра пошла на эту связь не просто так.

Однако любовниками Сантос и Валим стали неспроста. Якобы когда президент «Крузейро» заводил роман с женой арбитра, у него был чёткий расчет – таким незамысловатым образом он мстил рефери за обслуживание финала Кубка Минейро 2022 года, в котором его клуб уступил «Атлетико Минейро» титул. В той игре «Атлетико» полностью доминировал на футбольном поле и заслуженно выиграл 3:1 (дублем отметился известный в России по выступлениям за «Зенит» нападающий Халк). Но Серджио Сантосу совсем не понравилось судейство, которое он посчитал предвзятым. Похоже, после финального свистка Сантос и задумал план мести.

Getty Images

«Атлетико Минейро» и «Крузейро» относятся к разряду давних непримиримых соперников вроде «Спартака» и ЦСКА у нас или «Црвены Звезды» и «Партизана» в Сербии. Матчи этих клубов всегда сопровождаются враждой фанатов на трибунах и за пределами стадионов. И тот, и другой клуб базируются в городе Белу-Оризонти и даже некоторое время играли на одном стадионе «Минейран». Эта клубная ненависть тянется давно, и на это есть веские причины. На двоих команды брали местный трофей 87 раз, являясь сильнейшими клубами своего региона. А в последние годы именно «Крузейро» и «Атлетико Минейро» узурпировали первенство и разыгрывают его исключительно между собой.

источник: «Советский спорт»
Алексей Гасилин: у ЦСКА не было конструктивной игры, а «Зенит» дотерпел и взял трофей
Алексей Гасилин: у ЦСКА не было конструктивной игры, а «Зенит» дотерпел и взял трофей
Звезда медийного футбола считает, что команда из Петербурга в шестой раз подряд сможет взять титул чемпиона России.
16.07.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева
Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева
В стартовой игре нового сезона Первой лиги «Торпедо» добилось непростой победы над гостями из столицы Дагестана.
16.07.2023 08:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Молодой — ещё научится. Воспитанник ЦСКА не забил решающий пенальти и плакал прямо на поле
Молодой — ещё научится. Воспитанник ЦСКА не забил решающий пенальти и плакал прямо на поле
Никита Ермаков всей душой хотел помочь родной команде завоевать трофей, но ему просто не повезло.
15.07.2023 23:47
Футбол
автор: Никита Плохих
Дмитрий Сенников: нулевая реализация и лишила ЦСКА титула
Дмитрий Сенников: нулевая реализация и лишила ЦСКА титула
Бывший защитник сборной России назвал главного героя встречи за Суперкубок.
15.07.2023 21:41
Футбол
автор: Никита Плохих
Бразильский парашют против магии Акинфеева. «Зенит» — обладатель Суперкубка России!
Бразильский парашют против магии Акинфеева. «Зенит» — обладатель Суперкубка России!
Действующие чемпионы страны одолели ЦСКА в серии пенальти и выиграли почётный трофей в восьмой раз.
15.07.2023 19:38
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше
Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше
Бывший футболист сборной СССР назвал главное преимущество армейцев в игре за трофей.
15.07.2023 14:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Вынесли в одни ворота! ЦСКА не оставил шансов «Зениту» в Суперкубке-2013
Вынесли в одни ворота! ЦСКА не оставил шансов «Зениту» в Суперкубке-2013
В первом матче российского футбольного сезона-2013/14 армейцы разгромили принципиального соперника.
15.07.2023 12:12
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Зенит» — ЦСКА: премьера после неудачных прогонов
«Зенит» — ЦСКА: премьера после неудачных прогонов
Сегодня в Казани чемпион и обладатель Кубка страны разыграют Суперкубок России.
15.07.2023 10:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Денис Глушаков: может быть, сыграю за пляжную сборную России. Всё возможно
Денис Глушаков: может быть, сыграю за пляжную сборную России. Всё возможно
Бывший капитан «Спартака» остался доволен своим дебютом в футболе на песке.
14.07.2023 20:30
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.