Отомстил продажному судье. Президент футбольного клуба умыкнул жену у арбитра

Всякая отвратительная «клубничка» в мировом спорте — тема не новая и заезженная до дыр, но даже в супружеских изменах футбольного мира бывают свои крайне необычные нюансы. Именно такая совершенно безумная история случилась на родине пентакампеонов — Бразилии. Президент титулованного клуба «Крузейро» Сержио Сантос изменил своей жене с супругой судьи Фелипе Лимы, который обслуживал злополучный финал чемпионата Минейро 2022 года с местным «Атлетико».

Эту удивительную историю поведал в своих соцсетях известный бразильский журналист Лео Диас. По его словам, Серджио Сантос на одной из тусовок в ночном клубе очень тесно общался с супругой футбольного арбитра Фелипе Лимы по имени Тассиана Валим. Неугомонные мужчина и женщина, не стесняясь, весьма откровенно танцевали и обнимались на глазах у всех. В доказательство своих слов Диас опубликовал в своих соцсетях пикантное видео. По данным журналиста, далее пара продолжила интимное общение вдали от глаз обывателей.

Соцсети

Тассиана Валим достаточно известный в Бразилии юрист. Она генеральный секретарь и заместитель председателя комиссии по праву и семье Бразильской коллегии адвокатов в штате Минас-Жерайс, что делает эту историю ещё более запутанной. Обвинить опытного юриста в легкомыслии крайне сложно. Поэтому есть версия, что и супруга арбитра пошла на эту связь не просто так.

Однако любовниками Сантос и Валим стали неспроста. Якобы когда президент «Крузейро» заводил роман с женой арбитра, у него был чёткий расчет – таким незамысловатым образом он мстил рефери за обслуживание финала Кубка Минейро 2022 года, в котором его клуб уступил «Атлетико Минейро» титул. В той игре «Атлетико» полностью доминировал на футбольном поле и заслуженно выиграл 3:1 (дублем отметился известный в России по выступлениям за «Зенит» нападающий Халк). Но Серджио Сантосу совсем не понравилось судейство, которое он посчитал предвзятым. Похоже, после финального свистка Сантос и задумал план мести.

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«Атлетико Минейро» и «Крузейро» относятся к разряду давних непримиримых соперников вроде «Спартака» и ЦСКА у нас или «Црвены Звезды» и «Партизана» в Сербии. Матчи этих клубов всегда сопровождаются враждой фанатов на трибунах и за пределами стадионов. И тот, и другой клуб базируются в городе Белу-Оризонти и даже некоторое время играли на одном стадионе «Минейран». Эта клубная ненависть тянется давно, и на это есть веские причины. На двоих команды брали местный трофей 87 раз, являясь сильнейшими клубами своего региона. А в последние годы именно «Крузейро» и «Атлетико Минейро» узурпировали первенство и разыгрывают его исключительно между собой.