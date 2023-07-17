Бог в своей обители. Фанаты «Интера» были готовы рискнуть жизнью, лишь бы увидеть Месси

Сага о переходе Лионеля Месси в американский «Интер Майами» наконец-то завершилась. Аргентинец подписал все документы и предстал перед болельщиками своего нового клуба. Презентация одного из лучших футболистов в истории превратилась в настоящее столпотворение. Даже далёкие от футбола люди не могли пропустить такое событие. Около 20 тысяч посетили официальную презентацию Лео.

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Фанаты таланта аргентинца начали собираться около арены ещё за несколько часов до начала официальной церемонии. Ну скажите, как можно оставаться спокойным, когда совсем скоро ты собственными глазами увидишь настоящую мировую легенду, футбольного бога своими глазами.

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Когда организаторы дали добро на проход болельщиков, почти в мгновения ока трибуны «Драйв Пинк Стэдиум» были тут же переполнены. Желающих посетить презентацию было просто море. Боссам клуба во главе с Дэвидом Бекхэмом пришлось даже воздвигнуть несколько временных ярусов, чтобы увеличить вместимость арены с 18 до 22 тысяч.

Но для того, чтобы лицезреть Месси, болельщикам пришлось ни много ни мало рискнуть своими жизнями. Утром в Майами было объявлено штурмовое предупреждение. Всех жителей региона убедительно просили остаться дома, но такое событие стёрло все грани безопасности. Руководство «Интера», в свою очередь, не могло себе позволить так безалаберно обойтись со своей главной звездой и откладывало выход Лео на поле на целых два часа.

Источник фото: Getty Images

Тем не менее никто даже не собирался покидать своё место. Все были в предвкушении и смиренно ждали появления Месси на поле. И дождались! Сначала на центр поля, где была воздвигнута небольшая сцена, поднялись президент клуба Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино. А затем на стадионе прозвучали такие желанные слова: «Встречайте, ваш новый номер 10 — легенда, Лионель Месси».

То, что начало происходить, просто не передать словами. Лео просто шёл, а болельщики буйствовали и кричали от радости и восторга. Аргентинец поднялся на сцену, где руководители клуба вручили ему игровую футболку. Затем Месси взял слово и обратился к фанатам.

Источник фото: Getty Images

«Спасибо всем жителям Майами за этот приём и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что всё упростили. Я пришёл с желанием всегда соревноваться и побеждать, чтобы этот клуб продолжал расти. Надеюсь, что вы присоединитесь к нам, и я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые здесь. Я счастлив, что выбрал этот город и этот проект. Не сомневаюсь, что он нам понравится», — заявил Месси.

После этого также на поле появился старый-новый одноклубник Лео — Серхио Бускетс. Дружище нападающего по «Барселоне» также перебрался в США этим летом и уже совсем скоро, как когда-то, они оба появятся на поле в составе одной команды.

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Вроде бы мероприятие длилось всего 30 минут, но сколько же радости и счастья оно принесло всем собравшимся. Да, это не масштабы «Камп Ноу» или «Парк де Пренс», на которых довелось поиграть Месси, но атмосфера и любовь к нему в Майами так же сильна, как когда-то была в Барселоне. Месси заявлял, что хотел найти покой и просто наслаждаться жизнью. Ну что ж, поздравляем Лео, он нашёл свой новый дом, в котором его любят и который любит он.