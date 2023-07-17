ПСБ запускает «Клубную карту ПФК ЦСКА» на платёжной системе «Мир»

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА запускают «Клубную карту ПФК ЦСКА» на базе платёжной системы «Мир». Карта позволяет получать уникальные призы и пользоваться скидками в 10% при покупках в официальных магазинах клуба.

«Клубная карта ПФК ЦСКА» включает эксклюзивную программу лояльности с широким набором привилегий: за расчёты картой на сумму от пяти тысяч рублей фанатам клуба начисляются бонусные баллы – «БитКони». Больше всего бонусов – 7% от суммы покупки – можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах «ВЭБ Арены», 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% от суммы покупок.

Источник фото: РИА Новости

Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом. По желанию накопленные «БитКони» можно обменять на рубли.

Также клиенты могут воспользоваться программой лояльности национальной платёжной системы «Мир» и получать различные привилегии, в том числе кешбэк до 30% от партнёров.

«ПСБ как официальный финансовый партнёр одного из самых титулованных футбольных клубов России ПФК ЦСКА разрабатывает уникальные финансовые сервисы для многомиллионной армии фанатов клуба и всех любителей российского футбола. В сотрудничестве с ПФК ЦСКА мы создаём новые атрибуты футбольной субкультуры, которые способствуют популяризации футбола и помогают привлекать на трибуны новых болельщиков. Новая карта является универсальным платёжным инструментом и выгодно совмещает в себе привилегии футбольного клуба и широкие возможности по накоплению и использованию бонусов от ПСБ и платёжной системы «Мир», — сказал вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Источник фото: РИА Новости

«Среди наших клиентов много футбольных болельщиков, поэтому в партнёрстве с ПФК ЦСКА мы создали интересный продукт для тех, кто по-настоящему любит спорт. «Клубная карта ПФК ЦСКА» от ПСБ – это не только удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами, но и возможность разнообразить свой спортивный досуг, получая новые впечатления от участия в специальных мероприятиях клуба, обменивая накопленные баллы на уникальные призы с автографами любимых футболистов - это бесценные эмоции, за которые мы любим спорт», — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Клубная карта ПФК ЦСКА — это важнейший продукт, которым, уверен, будут успешно пользоваться многие поклонники клуба. Реализация данного продукта совместно с таким сильным и надёжным партнёром, как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы с болельщиками», — сказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Источник фото: РИА Новости

Оформить «Клубную карту ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через колл-центр.

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