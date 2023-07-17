ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ПСБ запускает «Клубную карту ПФК ЦСКА» на платёжной системе «Мир»

ПСБ запускает «Клубную карту ПФК ЦСКА» на платёжной системе «Мир»
17 июля 2023 20:28
автор: Сергей Перемутов
автор фото: РИА Новости

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА запускают «Клубную карту ПФК ЦСКА» на базе платёжной системы «Мир». Карта позволяет получать уникальные призы и пользоваться скидками в 10% при покупках в официальных магазинах клуба.

«Клубная карта ПФК ЦСКА» включает эксклюзивную программу лояльности с широким набором привилегий: за расчёты картой на сумму от пяти тысяч рублей фанатам клуба начисляются бонусные баллы – «БитКони». Больше всего бонусов 7% от суммы покупки – можно получить, расплачиваясь картой в официальных магазинах ПФК ЦСКА (включая интернет-магазин и билетный сайт клуба), в кассах и фуд-кортах «ВЭБ Арены», 5% от суммы покупки держатель карты получит в торговых точках категорий «кафе, рестораны», «спортивные товары» и «развлечения». За оплату товаров других категорий начисляется 1% от суммы покупок.

Источник фото: РИА Новости

Накопленные «БитКони» клиент сможет обменять на уникальные призы из каталога лояльности ПФК ЦСКА: игровую футболку с автографами футболистов, карточку с подписью любимого игрока или мяч с автографами всей команды. Помимо этого, владелец карты получит возможность стать участником специальных мероприятий, организованных клубом. По желанию накопленные «БитКони» можно обменять на рубли.

Также клиенты могут воспользоваться программой лояльности национальной платёжной системы «Мир» и получать различные привилегии, в том числе кешбэк до 30% от партнёров.

«ПСБ как официальный финансовый партнёр одного из самых титулованных футбольных клубов России ПФК ЦСКА разрабатывает уникальные финансовые сервисы для многомиллионной армии фанатов клуба и всех любителей российского футбола. В сотрудничестве с ПФК ЦСКА мы создаём новые атрибуты футбольной субкультуры, которые способствуют популяризации футбола и помогают привлекать на трибуны новых болельщиков. Новая карта является универсальным платёжным инструментом и выгодно совмещает в себе привилегии футбольного клуба и широкие возможности по накоплению и использованию бонусов от ПСБ и платёжной системы «Мир», — сказал вице-президент, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Источник фото: РИА Новости

«Среди наших клиентов много футбольных болельщиков, поэтому в партнёрстве с ПФК ЦСКА мы создали интересный продукт для тех, кто по-настоящему любит спорт. «Клубная карта ПФК ЦСКА» от ПСБ – это не только удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами, но и возможность разнообразить свой спортивный досуг, получая новые впечатления от участия в специальных мероприятиях клуба, обменивая накопленные баллы на уникальные призы с автографами любимых футболистов - это бесценные эмоции, за которые мы любим спорт», — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Клубная карта ПФК ЦСКА — это важнейший продукт, которым, уверен, будут успешно пользоваться многие поклонники клуба. Реализация данного продукта совместно с таким сильным и надёжным партнёром, как ПСБ, позволит нам и дальше развивать это направление работы с болельщиками», — сказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

Источник фото: РИА Новости

Оформить «Клубную карту ПФК ЦСКА» можно на сайте банка, в отделении, мобильном приложении или интернет-банке, а также через колл-центр.

Реклама. 0+. ПАО «Промсвязьбанк»

ERID: 2VtzqxKheaY

источник: «Советский спорт»
Легенду советского футбола убили кружкой пива. Ворониным восхищалась сама Елизавета II
Легенду советского футбола убили кружкой пива. Ворониным восхищалась сама Елизавета II
Тяжёлая и трагическая судьба футболиста сборной СССР.
17.07.2023 13:28
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Бог в своей обители. Фанаты «Интера» были готовы рискнуть жизнью, лишь бы увидеть Месси
Бог в своей обители. Фанаты «Интера» были готовы рискнуть жизнью, лишь бы увидеть Месси
Легендарный аргентинец наконец-то обрёл свой новый футбольный дом и покой.
17.07.2023 09:38
Футбол
автор: Никита Плохих
Отомстил продажному судье. Президент футбольного клуба умыкнул жену у арбитра
Отомстил продажному судье. Президент футбольного клуба умыкнул жену у арбитра
Патрон бразильского «Крузейро» оказался коварным и мстительным.
16.07.2023 22:00
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Алексей Гасилин: у ЦСКА не было конструктивной игры, а «Зенит» дотерпел и взял трофей
Алексей Гасилин: у ЦСКА не было конструктивной игры, а «Зенит» дотерпел и взял трофей
Звезда медийного футбола считает, что команда из Петербурга в шестой раз подряд сможет взять титул чемпиона России.
16.07.2023 12:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева
Первый блин комом. Махачкалинское «Динамо» уступило в дебютном матче Бердыева
В стартовой игре нового сезона Первой лиги «Торпедо» добилось непростой победы над гостями из столицы Дагестана.
16.07.2023 08:00
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Молодой — ещё научится. Воспитанник ЦСКА не забил решающий пенальти и плакал прямо на поле
Молодой — ещё научится. Воспитанник ЦСКА не забил решающий пенальти и плакал прямо на поле
Никита Ермаков всей душой хотел помочь родной команде завоевать трофей, но ему просто не повезло.
15.07.2023 23:47
Футбол
автор: Никита Плохих
Дмитрий Сенников: нулевая реализация и лишила ЦСКА титула
Дмитрий Сенников: нулевая реализация и лишила ЦСКА титула
Бывший защитник сборной России назвал главного героя встречи за Суперкубок.
15.07.2023 21:41
Футбол
автор: Никита Плохих
Бразильский парашют против магии Акинфеева. «Зенит» — обладатель Суперкубка России!
Бразильский парашют против магии Акинфеева. «Зенит» — обладатель Суперкубка России!
Действующие чемпионы страны одолели ЦСКА в серии пенальти и выиграли почётный трофей в восьмой раз.
15.07.2023 19:38
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше
Владимир Пономарёв: игра ЦСКА в предсезонке ужасала. «Зенит» выглядит получше
Бывший футболист сборной СССР назвал главное преимущество армейцев в игре за трофей.
15.07.2023 14:00
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.