«Мы отрежем тебе пальцы». Фанаты ПСЖ грозят физической расправой сербскому новичку

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает летнюю трансферную кампанию. Главный тренер команды Луис Энрике совместно с руководством провел уже несколько серьёзных усилений, клуб пополнили Марко Асенсио, Милан Шкриньяр, МануэльУгарте и другие. На позицию нападающего рассматривался сербский футболист «Ювентуса» Душан Влахович.

Со спортивной точки зрения выбор оправдан и даже успешен, но беда пришла откуда не ждали. Против новобранца ополчилась активная часть фанатов парижского клуба. Несколько активистов открыто выступили с угрозами расправы в отношении игрока, если он перейдёт в их команду. Рассказываем, что именно взбесило болельщиков «ПСЖ».

Что, собственно, случилось. Восемь фанатов развернули перед стадионом «Парк де Пренс» баннер, на котором «передали привет» Влаховичу. Послание выглядело по-настоящему устрашающим: «Если перейдёшь в Париж, мы отрежем тебе три пальца», говорилось на полотнище. Фото с этим обращением сразу же разлетелось по социальным сетям и вызвало волну ужаса и негодования.

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Как оказалось, данный перформанс отсылает к сделанной в расположении сборной Сербии совместной фотографии Влаховича с защитником испанского «Хетафе» Стефаном Митровичем и полузащитником итальянского «Торино» Неманей Радоничем. Футболисты были одеты в майки с изображением карты страны, на которой регион Косово показан как часть Сербии.

Также игроки сделали определённый жест поддержки, подняв три пальца вверх. Он довольно распространён в государстве, причём возник ещё несколько веков назад и ассоциируется с образом Святой Троицы. Сейчас его используют для обозначения радости, триумфа победы. Во время войны боснийских сербов поощряли голосовать на референдуме 1991 года с помощью плакатов с изображением трёх пальцев. В ходе конфликтов сербские солдаты поднимали три пальца в знак победы.

Однако в некоторых странах три поднятых пальца сербов расцениваются как оскорбление. Особенно это касается бывших стран, которые входили в состав Югославии. Масло в огонь подливает тот факт, что в последние годы данный жест распространён среди сербских националистов.

Некоторые спортсмены уже умудрялись демонстрацией этого жеста вызвать массовый хейт в свой адрес. Так, например, в начале века футболист клуба «Перт Глори» Слободан Деспотовски в матче австралийского первого дивизиона продемонстрировал три пальца фанатам «Мельбурн Найтс», среди которых было много этнических хорватов, которых откровенно взбесил такой поступок. Они освистывали игрока всё оставшееся время его выступлений в чемпионате страны.

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Выступавший за «Бешикташ» защитник сборной Сербии Душко Тошич в квалификационном матче к Евро-2016 использовал этот жест после матча с Албанией. И без того нервная и пропитанная политикой игра превратилась после этого поступка в кипящий котёл. Игрок с трудом покинул стадион, в него летели зажигалки, стаканы, а некоторые албанцы пытались выскочить на поле и добраться до серба. Даже после возвращения в Стамбул Душко ещё долгое время продолжали поступать угрозы.

Таким образом, жест Влаховича мог серьёзно оскорбить болельщиков «ПСЖ», среди которых есть этнические хорваты и албанцы. Они непосредственно и вышли с баннером. Теперь сербскому нападающему придётся очень сложно, если он решится переехать во Францию. Чтобы остудить пыл ультрас, Душан должен будет показывать запредельные результаты на поле.