В последний раз так ненавидели Фигу. Фанаты ЦСКА готовы стереть Супер Марио из истории клуба

У фанатов полыхнуло не на шутку

Трансферный рынок Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне рождает одну сенсацию за другой, словно пытаясь поддержать баланс интриги задолго до старта сезона (тем более последние пять сезонов в вопросе борьбы за чемпионство никаких интриг фактически и нет). Одной из таких трансферных бомб межсезонья стало подписание Марио Фернандесом контракта с «Зенитом».

И у фанатов ЦСКА от этой истории полыхнуло так, что зарево видно даже на Крестовском острове, где расположена домашняя арена «Зенита». Подумать только, один из самых спокойных и инфантильных игроков армейцев неожиданно принял решение не возвращаться в родной клуб.

Пожалуй, решение Фернандеса отчасти напоминает то, что случилось в 2000 году с «Барселоной» и «Реалом». Тогда случился один из самых скандальных трансферов в истории футбола — Луиш Фигу покинул «Барселону», в которой был одним из капитанов, и ушёл буквально к смертным врагам каталонцев — мадридскому «Реалу».

И у этих историй действительно есть некоторые параллели. Как минимум если говорить о неожиданности трансфера и большим вопросам к игрокам и их агентам.

Дела агентские

Смотрите сами. История трансфера Фигу в принципе не должна была состояться, если бы Луиш не избрал не самые удачные рычаги давления на «Барселону», а его агент чуть внимательнее читал договор. Тогда Луиш оказался в патовой ситуации — он договорился с Флорентино Пересом о переходе в «Реал» на условии, если тот станет президентом клуба. А когда дело приняло серьёзный оборот и португальцу начали угрожать расправой, выяснилось, что в договор был включён пункт об огромной неустойке, которую должен будет выплатить футболист в случае, если откажется становиться игроком «Королевского клуба». Любопытно, но этот трансфер буквально озолотил его агента, Жозе Вейгу. Правда, если бы переход не состоялся, часть неустойки легла бы в том числе и на его плечи.

В итоге Фигу в 2000 году и сам пожалел, что подписался на этот трансфер – на самом деле он просто хотел получить достойную оплату в «Барселоне». Пусть потом португалец и говорил, что это было лучшее решение в его жизни, его пути с агентом довольно быстро разошлись. А что же Фернандес? История Марио получается не менее тёмной. Причём игрок в своих рассказах выглядит то ли дезинформированным относительно ситуации вокруг своего возвращения в ЦСКА, то ли нарочно пытается очернить армейцев.

По словам Фернандеса, в ЦСКА отказались платить «Интернасьоналу» отступные, предложив ему заплатить их из своего кармана. В клубе же эту информацию прямым текстом опровергли, заявив, что, даже несмотря на неприемлемые условия, они были готовы выплатить отступные бразильскому клубу, однако сторона игрока вышла из переговоров.

И кто же виноват в срыве переговоров Марио с ЦСКА? Правильно, его агент. Вопрос лишь в том, произошла эта история из-за недопонимания со стороны агента или речь о потенциальном недополучении выгоды. Причина, по которой переговоры с ЦСКА в итоге сорвались, была в том, что в московском клубе пошли в обход агента и связались с футболистом напрямую, после чего его агент заблокировал потенциальное возвращение Марио в Москву и прервал переговоры.

ФК "Зенит"

Последствия

По своему драматизму история вокруг трансфера Фернандеса, разумеется, уступает самому скандальному трансферу в истории футбола. Никто Марио и его семье всерьёз не угрожает и смерти одному из героев чемпионата мира 2018 года вряд ли желают. Но в клубе точно не хотят иметь ничего общего с Фернандесом. Настолько, что уже потребовали от руководства ЦСКА убрать мурал на «ВЭБ Арене» с изображением футболиста. К моменту написания этой статьи число подписей под петицией уже превысило две тысячи, а в ЦСКА на это прошение отреагировали достаточно просто, заявив, что на все фанатская воля. Так что и в самом клубе уже готовы вычеркнуть Марио из своей истории, как в своё время случилось и с Фигу.

Есть ли в этом вина самого Марио? Разумеется, да. Когда-то Марио на полном серьёзе утверждал, что хочет завершить карьеру в ЦСКА, что он на все сто процентов предан клубу. И это было всего два года назад. Сейчас же Марио не поведя глазом говорит, что болел в матче за Суперкубок против своей бывшей команды и за команду будущую, в которой ещё даже не начал играть. Так что праведный гнев болельщиков можно понять.

Что до будущего, то, вполне возможно, однажды Фернандес, как и Фигу, скажет, что этот трансфер – лучшее, что случилось с ним во всей его карьере. Тем более стоит понимать, что Марио не относится к этой истории как к чему-то настолько важному. В первую очередь он не армеец. В первую очередь он – профессиональный футболист. И как бы на эту ситуацию не повлиял его агент, в любом случае Фернандес искал место посытнее. И, похоже, нашел.

Что до болельщиков нейтральных (ну или фанатов «Зенита»), то они точно должны быть рады возвращению настолько знаковой для РПЛ фигуры в чемпионат страны. И теперь что-что, а противостояние ЦСКА и «Зенита» на какое-то время точно станет чуть более принципиальным, чем оно было ранее.