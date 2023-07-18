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Удар «коленом бога». Марадона вырубил соперника на глазах короля

Финал Кубка Испании завершился грандиозной дракой с участием легендарного аргентинца.
Удар «коленом бога». Марадона вырубил соперника на глазах короля
18 июля 2023 15:15
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Барселона"

«Атлетик» из Бильбао, отмечающий сегодня свой очередной день рождения, в первую очередь известен строгим подходом к комплектованию состава и, конечно же, шумными фанатами. При этом до прямых конфликтов на трибунах в матчах с участием баскского клуба дело доходит крайне редко. А уж чтобы буйство началось прямо на поле — для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Что и случилось во время финала Кубка короля 1984 года — причём футболистам «Барселоны» и «Атлетика» даже не понадобилась «помощь» болельщиков, чтобы вписать в историю клубов не самую славную страницу.

Предпосылки к конфликту

Ла Лига

История вражды началась в сентябре 1983 года. Тогда защитник «Атлетика» Андони Гойкоэчеа, которого впоследствии за грубую манеру игры будут называть Мясником, нанёс тяжёлую травму самому Диего Марадоне. Изначально врачи говорили даже о том, что аргентинцу, возможно, придётся завершить свою спортивную карьеру — и тогда мир не увидел бы блестящего Диего на чемпионате мира в Мексике. Но Марадона стремительно восстановился, учитывая характер повреждения — и вышел на поле уже через три месяца. С этого момента слово «Атлетик» действовало на него как красная тряпка на быка, а со своим обидчиком он рвался поквитаться лично. Такой шанс предоставился ему уже в следующем году.

Побоище на глазах монарха

Игроки «Атлетика» с первых минут финала Кубка, на котором присутствовал король Испании, сами подлили изрядную долю масла в огонь страстей. Действуя в привычной для них в те годы жёсткой манере, они постоянно провоцировали игроков «Барселоны» на не менее радикальные ответные действия. При этом баски ещё умудрились и выиграть с минимальным счётом. Было ясно, что конфликта, скорее всего, не избежать. Но то, что началось на поле после финального свистка, поразило даже самых флегматичных любителей футбола. Марадона не стал выискивать на поле Гойкоэчеа и решил отыграться на первом попавшемся под руку — а если быть точнее, под ногу. Диего могучим ударом колена сломал челюсть запасному игроку «Атлетика», после чего на поле завязалась самая настоящая бойня.

Ла Лига

Тех, кто не принимал активного участия в выяснении отношений, можно было пересчитать по пальцам одной руки. О реакции испанского монарха на происходившее впоследствии не сообщалось, но вряд ли он планировал смотреть после футбола подобие уличной драки. Когда вмешалась полиция, игроков «Барселоны» силой препроводили в раздевалку, чтобы уберечь от гнева «добровольных мстителей» в лице болельщиков «Атлетика».

После боя

В результате драки между игроками «Барселоны» и «Атлетика» в выигрыше, как ни странно оказался итальянский «Наполи». Марадона получил за свою зверскую выходку три месяца дисквалификации, и каталонцы, не дожидаясь её завершения, от греха подальше продали своенравного аргентинца. С Неаполем связан один из самых славных периодов в карьере Диего — он помог «Наполи» выиграть два первых скудетто в истории клуба. А ведь этого могло и не быть, не разозли его осенью 1983 года грубиян из Бильбао.

источник: «Советский спорт»
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