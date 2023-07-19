Бразильский футболист удрал с Украины. Теперь он окажется в «Зените»

После начала СВО 24 февраля 2022 года российские и украинские клубы начали жить по новым трансферным правилам - ФИФА приняла временный закон, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать действующие контракты с клубами из России и Украины. Как только этот пункт вступил в действие, многие игроки, выступающие в чемпионатах двух конфликтующих сторон, начали спешно паковать чемоданы и трудоустраиваться в других странах, порой, делая весьма опрометчиво.

Прошёл год, ФИФА продлило действие нового правила, но на трансферном рынке всё более-менее устаканилось и отчаянных беглецов стало на порядок меньше. Но встречаются и парадоксальные ситуации. Бразильский вингер Давид Нерес, как только заварилась военная каша, моментально собрал чемоданы и подался в бега. Несчастного подобрала португальская «Бенфика», чем может быть вполне довольна, за 31 игру резвый южноамериканец забил 6 мячей. Нынче на талантливого бразильца, у которого есть даже несколько матчей за пентакампеонов, претендует питерский «Зенит».

Источник фото: Getty Images

А вся эта заваруха началась ровно тогда, когда поползли слухи о том, что бразильские звёзды с берегов Невы решили покинуть чемпионскую гавань. Малком уже без пяти минут мультимиллионер, перебирающийся, как сейчас модно, в один из клубов Саудовской Аравии, а Клаудиньо заболел бразильский болезнью – тоска по Родине, и засобирался домой, вероятно, во «Фламенго». Тут-то взоры зенитовских скаутов и упали на 26-летнего футболиста из португальской «Бенфики», отчасти знакомого со славянским колоритом, благодаря донецкому опыту.

В Питере верно рассудили, чтобы не разбивать бразильскую клубную диаспору, не нужно идти в какие-то там европы за бегунками, которые не очень в курсе что за зверь такой эта РПЛ. Плюс, сейчас капнут искомые 50 миллионов долларов, вырученные за продажу Малкома, еще какие-то копейки за того же Клаудиньо, и на эти шикарные барыши можно крепко гульнуть и откушать корюшки. За ноги полузащитника Давида Нереса предложили бомбические по российским меркам 25 миллионов долларов. Гулять, так гулять! В «Бенфике» тоже не лаптем щи хлебают и тут же сумма была увеличена в четыре раза, т.е. если российский топ-клуб желает, может забрать этого экс-дончанина, но за 100 миллионов. Именно такая сумма указана в контракте бразильца в плане отступных.

Источник фото: Getty Images

Щепетильная ситуация. Вроде бы ушлые португальцы таким образом отшили предложение «Зенита», но что делать в случае, если сине-бело-голубые всё-таки решатся на сделку и умыкнут горе-путешественника? Получается, что дело было не военном конфликте и желании поскорее слинять из опасной местности, а всего лишь в итоговой сумме контракта. Деньги решают. В бразильском случае, очень многое.