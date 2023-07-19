«Не проиграли, а победили поражением». Клуб Черчесова разгромно влетел европейскому карлику

14 октября 1998 года в столице Исландии Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» хозяева поля национальная команда Исландии принимала сборную России в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2000. На 89-й минуте после подачи с левого фланга Юрий Ковтун попытался выбить мяч на угловой, но в итоге в красивом прыжке «рыбкой» переправил его в дальний угол.

Ошарашенный голкипер нашей сборной Станислав Черчесов стоял как вкопанный и не мог понять, что произошло. Резонанс от того поражения ещё долго время витал над российской командой, дескать, как можно было проиграть Исландии, ведь они заведомый аутсайдер европейского футбола и конкретно нашей группы? Тогда казалось, что этот позор смыть будет невозможно.

Источник фото: РИА Новости

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2023/2024 на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште дружина главного тренера «Ференцвароша» принимала команду «КИ Класвик» с Фарерских островов. Первая игра получилось неубедительной, венгры не смогли реализовать своё преимущество в матче, сыграли сенсационную ничью, отложив победные эмоции на домашний матч. Однако на глазах своих преданных и очень горячих болельщиков местный топ-клуб умудрился настолько сильно ударить в грязь лицом, что даже видавшие виды болельщики не сразу в это поверили.

Шла всё та же 89-я минута матча. Игроки «Ференцвароша» уже не помышлял ни о чем, кроме того, чтобы быстро ретироваться со своего стадиона в какой-нибудь паб, дабы залить горе чем-то очень крепким и горьким. Соперник, название клуба которого и не запомнишь с первого раза «КИ Класвик», не оставил камня на камне от самого титулованного клуба Венгрии, разобрав на составляющие подопечных бывшего рулевого сборной России. 0:3 на табло смотрелись более чем отвратительно.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Черчесов стоял на бровке точно с таким же выражением лица, как тогда, в 1998 году в Исландии. Сегодня злосчастным Юрием Ковтуном оказалась вся его бравая дружина, которая выносит весь внутренний чемпионат за пяток туров до конца, законно определяясь в Лиге чемпионов. И уж точно не КИ и не Класвику показывать заведомо более статусным европейцам, как играть в футбол. Таких оплеух в тренерской карьере Саламыч ещё никогда не получал.

Да, были всякие фэйлы с дрезденским «Динамо» и австрийским «Тиролем», но то была игровая карьера, и Черчесов тогда не мог повлиять ни на что. По крайней мере, с фарерскими клубами или даже со сборной этого экзотического региона, разговор всегда был короткий. Откуда они могут научиться играть в футбол? И пускай они уже не выгребают из ворот охапки мячей, а стараются играть по-европейски грамотно, как их собратья из Исландии, но не настало еще то время, когда футболистов из холодных краёв будут воспринимать всерьёз.

Источник фото: ФК «КИ Класвик»

Теперь, видимо, придётся. «КИ Класвик» к радости всего островного населения, которое, к слову, едва ли не меньше, чем вместимость стадиона в Будапеште, проходит в следующий раунд Лиги Чемпионов, отправляя в утиль самый серьёзный клуб Лиги Чемпионов в первом раунде. Есть подозрение, что ни одна команда на первых порах главного европейского клубного турнира не хотела себе в соперника венгерского фаворита. А «Ференцварошу» остаётся побыстрее отмыться от такого позора и постараться сделать из этого сверх поучительного матча выводы. Если игроки не бегут, закидывая шапками заведомо более слабого соперника, это проблема прежде всего главного тренера, который не сумел донести до своих парней, что играть надо с любым соперником.