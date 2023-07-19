Черчесов уволен. Саламыч проиграл еврокубки почтальонам

«Ференцварош» сенсационно вылетел из первого раунда Лиги чемпионов, разгромно уступив на своём поле фарерскому «КИ Клаксвик» со счётом 0:3. Мало того, это поражение случилось по сути уже в первом тайме, когда фарерские резвые парни за 45 минут игры разнесли более статусного соперника в пух и прах. При этом чемпион Венгрии по ударам и владению мячом в разы переиграл скромную островную команду.

Резонно, что разгневанные такой чувствительной оплеухой болельщики хозяев поля потребовали отставки главного тренера Станислава Черчесова. При этом, зная о лингвистических познаниях бывшего наставника российской сборной, послания были сделаны сразу на двух языках – «Auf Wiedersehen!» и «Русские – домой!».

На традиционной послематчевой пресс-конференции Станислав Саламович по уже сложившейся годами традиции был непреклонен, моментально парируя все вопросы об отставке.

«Зачем мне это делать? Когда команда играет так, как сегодня, то главный тренер должен держать ответ. Я так думаю. Это моя вина. Ситуация непростая, потому что у нас много новых игроков. На сегодня нам не хватает баланса. Трудности есть, но это не повод допускать то, что случилось сегодня в нашей игре. Я могу злиться только на себя», – приводит слова Черчесова издание Sportal.

Знакомые фразы, полюбившиеся ответы, сложная ситуация тоже для Черчесова впервой. Однако кредит доверия к российскому специалисту после поражения от «КИ Клаксвик» заметно иссяк. Сразу после игры президент венгерского клуба Габор Кубатов заявил в соцсетях, что матч недостоин «Ференцвароша», а выводы будут сделаны «в ближайшее время».

И похоже, что Курбатов не шутил. Буквально через час судьба Станислава Черчесова была решена. Нашего специалиста уволили из клуба именно из-за позорного исхода игры с фарерской командой. Российский тренер работал в Венгрии с декабря 2021 года, завоевав с «Ференцварошем» 2 чемпионства и Кубок страны.

Именно так наказывают за поражения от клуба, который является 20-кратным чемпионом водокачки, в составе которого коротают досуг местные клерки и почтальоны. Ребята вышли отдохнуть от изнурительной работы и случайно разгромили самую титулованную команду Венгрии.