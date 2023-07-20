Черчесову указали на дверь. О его чемпионствах забыли мгновенно

Пожалуй, главным событием прошедших ответных матчей в квалификации Лиги чемпионов стал неожиданный вылет «Ференцвароша» и моментально последовавшее за этим увольнение Станислава Черчесова. 0:3 от фарерского чемпиона «Клаксвика», которому за два матча венгры так ни разу не забили, это, конечно, позорище. Вот только не стоит оценивать всю тренерскую карьеру российского наставника по одному неудачному матчу. Положительного в ней было гораздо больше.

Австрия

Солидную часть игровой карьеры Черчесов провел в Австрии, поэтому неудивительно, что его тренерский путь начался именно в этой стране. Недолгое время он поработал в скромном «Куфштайне», а затем на более серьезном уровне – в «Ваккер-Тироль». Этот клуб стал приемником «Тироля», который по сей день болельщики «Локомотива» вспоминают в связи с чудовищным решением о переигровке ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в сентябре 2001 года. С другой стороны, в противном случае мы бы так и не увидели гениальную игру Руслана Нигматуллина, в которого в тот вечер словно одновременно вселились Лев Яшин, Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф. Но речь сейчас не о нем. В австрийской Бундеслиге специалисту удалось поднять клуб на шестое место в турнирной таблице, но на второй сезон повторить результат уже не получилось, что и привело к увольнению.

Источник фото: ФК «Ваккер-Тироль»

«Спартак»

В следующий раз вернуться в Старый свет Станиславу довелось уже с российской командой – «Спартаком». В квалификации Лиги чемпионов-2007/2008 красно-белые по пенальти уступили «Селтику». Зато столичная команда недурно проявила себя в Кубке УЕФА: на групповой стадии уступила первое место только «Байеру», который при этом обыграла в очном матче, а в 1/16 финала чуть было не отквитала отставание в три мяча после выездного матча с «Марселем».

Источник фото: архив «Советского спорта»

В следующем сезоне «Спартак» снова стартовал в главном еврокубковом турнире только со стадии квалификации. На этот раз соперник попался принципиальный – киевского «Динамо». Москвичи дважды опозорились, проиграв в обоих случаях с одинаковым счетом 1:4, но Черчесов был причастен только в первому матчу, после которого был отправлен в отставку.

«Динамо»

Следующей возможности проявить себя в еврокубках Черчесову пришлось ждать шесть лет. Транзитом через «Жемчужину», «Терек» и «Амкар» он добрался до московского «Динамо», которое на тот момент представляло собой серьезную силу, а наличие таких игроков, как Матье Вальбуэна и Игорь Денисов, подтверждало обоснованность самых смелых амбиций бело-голубых.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Правда в розыгрыше Лиги Европы-2014/2015 уже на стадии квалификации москвичи почувствовали серьезное сопротивление от кипрской «Омонии». Кто бы в тот момент мог подумать, что на групповой стадии «Динамо» возьмет максимально возможное количество очков, 18, разобравшись с «ПСВ», «Эшторилом» и «Панатинаикосом». Занятно, что каждую игру российская команда выиграла с разницей в один мяч. В 1/16 финала команда продолжила сминать оппонентов, пройдя «Андерлехт», но вот в следующем раунде динамовцев остановил «Наполи». Все складывалось вполне неплохо, но в следующий сезон команда неожиданно вошла уже с новым тренером.

«Легия»

В польский клуб Станислав пришел уже по ходу сезона – в октябре. Команда на тот момент уже провела две встречи в Лиге Европы и занимала последнее место в турнирной таблице без набранных очков. Серьезно изменить ситуацию новому наставнику в оставшихся поединках так и не удалось: ничейного результата с «Брюгге» и победы дома над «Мидтьюлландом» оказалось недостаточно даже чтобы покинуть четвертую строчку в квартете.

Источник фото: Getty Images

Сборная России

Именно Черчесов готовил национальную команду к главным домашним турнирам в истории нашего футбола. Сперва на Кубке конфедераций оказался неутешительным – только одна победа над Новой Зеландией при поражениях от Мексики и Португалии. В преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года было много критики, а ожидания довольно низкие. Но в итоге сборная выступила мощно, дойдя по четвертьфинала, где только по пенальти уступила Хорватии. Победы над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией подарили стране не только море радости, но и уверенность в силе нашей команды.

Источник фото: Getty Images

Вот только дальше результаты пошли по нисходящей. На чемпионате Европы, который был отложен на один год из-за пандемии, российская команда тоже частично играла дома. В отличие от домашнего Мундиаля, ожидания были уже серьезные, но на этот раз всех ждало разочарование: два разгромных поражения от Бельгии с Данией и трудная победа над Финляндией. Такие результаты не позволили выйти в плей-офф. А ведь были еще и выступления в Лиге наций, где российская команда снова крайне слабо провела решающую игру: в борьбе за выход в лигу А Швеция без особых проблем справилась с Россией, выиграв со счетом 2:0. Следующий розыгрыш турнира снова закончился бесславно – опять второе место, но на этот раз в последнем решающем матче удручающие 0:5 от Сербии.

«Ференцварош»

Бесславное окончание работы со сборной России, когда Черчесов под конец своего пребывания рассорился вообще со всеми, планомерно перетекло в назначение в «Ференцварош» спустя несколько месяцев. Как и в случае с «Легией», команда уверенно стала чемпионом, но вот выступления в еврокубках оказались неровными.

К моменту назначения на должность нового наставника, команда уже успела попрощаться не только с Лигой чемпионов, но и Лигой Европы. В следующем розыгрыше главного еврокубка венгры преодолели в квалификации «Тобол» и «Слован», но уступили «Карабаху». Зато благодаря успешному выступлению в Лиге Европы впервые за 47 лет прошли в евровесну. Первое место в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой» выглядело очень впечатляюще. Далее «Байер» оказался не по зубам, но мало кто мог назвать выступление неудачным.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Вот только все хорошее быстро забывается, так что провал в противостоянии с фарерскими почтальонами и пекарями, когда один вратарь «Ференцвароша», привозящий нелепые голы, стоит больше всей команды соперника, Черчесову не простили.

Подводя итог, хочется спросить, а много ли российских тренеров добились большего в европейских чемпионатах и международных турнирах? Да, команды Черчесова нередко проигрывали решающие матчи слишком безвольно, но лучший результат в истории сборной на чемпионатах мира, два золотых дубля в Польше и Венгрии, а также еще одно чемпионство с «Ференцварошем» и вполне качественные выступления в еврокубках с разными командами – это солидное резюме. Проще всего повесить на тренера всех собак после такого провала, но это не должно оттенять все предыдущие достижения.