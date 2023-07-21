Не китайская подделка. Топ-клубы Европы вышли на охоту за игроками «второго эшелона»

Представьте, что вы работаете в большом клубе, долгое время вели нужного вам игрока, следили за его прогрессом, вели переговоры, но в итоге он выбирает другую команду. Ничего страшного, бывает. В футболе всё-таки единицы футболистов, которых можно назвать незаменимыми, так что всегда найдётся достойная альтернатива, главное — верно её подобрать.

В этой связи интересно посмотреть на самые дорогие переходы этого межсезонья и попытаться найти варианты для тех, кому не достались самые сладкие куски летнего пирога.

Деклан Райс, из «Вест Хэма» в «Арсенал» за € 116 млн

Альтернатива – Пьер-Эмиль Хёйбьерг, «Тоттенхэм»

Источник фото: Getty Images

Райс может поддерживать атаку, великолепен в перехватах (возвращал мяч в среднем более девяти раз матч – безумно высокий показатель), но и стоимость с учётом большого количества претендентов оказалась просто космически огромной.

Тем, кто остался без Деклана, можно присмотреться к полузащитнику «шпор» с труднопроизносимой фамилией. Он чуть старше, но зато в два раза дешевле. В предыдущем сезоне АПЛ он забил столько же, сколько и Райс (по четыре мяча), но отдал на три голевых паса больше (пять против двух). У Хёйбьерга богатый опыт игры в Премьер-лиге, обращается с мячом он не хуже Деклана, да и по отборам мяча отстаёт совсем ненамного – 7,4 перехвата в среднем за матч.

Джуд Беллингем, из «Боруссии Д» в «Реал» за € 103 млн

Альтернатива – Бруну Гимарайнс, «Ньюкасл»

Источник фото: Getty Images

Изначально в Дортмунде англичанин играл глубже в полузащите, и только со временем его попробовали ближе к атаке, что и принесло плоды в виде возросшей результативности Беллингема – с трёх до восьми мячей. Вот только смещение акцентов в игре привело к тому, что он реже ассистировал партнёрам, поэтому по системе «гол+пас» скачка вообще не произошло – лишь +1.

Кто-то скажет, что в первом полноценном сезоне с «Ньюкаслом» бразилец немного сдал, так как забил на один гол меньше, чем за второй круг предыдущего. Вот только Гимарайнс скорее не завершитель, а тот, кто задаёт вектор атакам, направляет их в верные зоны, где соперник максимально уязвим, двигает мяч — своего рода метроном. И в этом плане он просто великолепен, что и проявилось в увеличении количества сделанных голевых передач.

Кай Хаверц, из «Челси» в «Арсенал» за € 75 млн

Альтернатива – Джонатан Дэвид, «Лилль»

Источник фото: Getty Images

Вторая половина сезоне для немца получилась разочаровывающей, как, впрочем, и для всего «Челси». Вот только Кай не может похвастать и личной статистикой: по системе «гол+пас», согласно xG и xA, Хаверц должен был набрать 18,3 очка, но в реальности сподобился всего лишь на десять. Однако «Арсенал» в любом случае получил жутко техничного футболиста, который может угрожать чужим воротам самыми разнообразными способами.

Кто-то скажет, что нападающий «Лилля» является игроком другого типа, и будет отчасти прав. Действительно, Дэвид более нацелен на ворота, чем Хаверц, что видно в статистике: в прошлом сезоне он забил 24 раза, а всего за три года на севере Франции – 58. Однако есть ощущение, что Джонатан вполне может выполнять более широкие функции в группе атаки, а не только выступать в роли наконечника копья.

Доминик Собослаи, из «Лейпцига» в «Ливерпуль» за € 70 млн

Альтернатива – Шарль Де Кетеларе, «Милан»

Источник фото: Getty Images

Доминику только 22 года, но его прогресс уже впечатляет. После переезда из австрийской Бундеслиги в немецкую венгр не просто не сбавил обороты, а только, кажется, нарастил их. В прошлом сезоне в разных турнирах Собослаи суммарно забил десять мячей и отдал 13 результативных передач, а количество голевых моментов, созданных при его непосредственном участии поражает воображение – 103.

Выбор Де Кетеларе, сразу оговоримся, крайне рискованный. Дело в том, что в «Милане» юноша провалился, но остаётся очень интересным талантом, который умеет раздавать точные передачи и отлично прессингует. Весь вопрос в том, есть ли возможность забрать его по удачной цене.

Мэйсон Маунт, из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за € 64 млн

Альтернатива – Серж Гнабри, «Бавария»

Источник фото: Getty Images

Прошлый сезон для Маунта выдался провальным, но «красные дьяволы» забрали его не за то, каким он был в последний год, а как прекрасно играл до этого: 11+10 по системе «гол+пас», участие почти в любых опасных атаках клуба и готовность эффективно играть на какой угодно позиции в полузащите и атакующей группе сделали его таким лакомым кусочком на трансферном рынке.

У «Баварии» в прошлом сезоне был очевиден дисбаланс в составе, когда собралось огромное количество игроков группы атаки, но почти отсутствовали чистые нападающие. Из-за этого Серж немало времени провёл в непривычной для себя роли, но отлично с ней справился, забив 17 голов во всех турнирах. Умение Гнабри сыграть почти на любой позиции впереди, а также возможное желание попробовать себя где-то ещё после пяти лет в Мюнхене, делают его даже более интересным вариантом, чем Мэйсон при примерно сопоставимом ценнике.

Кристофер Нкунку, из «Лейпцига» в «Челси» за € 60 млн

Альтернатива – Адемола Лукман, «Аталанта»

Источник фото: ФК «Челси»

Травмы помешали 25-летнему французу продолжать прогрессировать, но когда он был на поле, то оставался все тем же убийственно опасным нападающим, что и ранее. В позапрошлом сезоне Нкунку отметился 35 голами и 16 голевыми передачами в разных турнирах. Причём если говорить только о чемпионате Германии, то в прошедшем сезоне в пересчёте на проведённое время Кристофер забивал даже чаще.

Форварду «Аталанты» столько же лет, а предыдущий розыгрыш Серии А оказался для него прорывным. Адемола очень хорош в дриблинге, поэтому умеет создавать моменты самостоятельно. Лукман, конечно, пока ни разу не ровня Нкунку, но вполне может претендовать на роль более бюджетной альтернативы.

Андре Онана, из «Интера» в «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн

Альтернатива – Фредерик Рённов, «Унион Берлин»

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг получил тот тип вратаря, который ему нужен. Давид де Хеа был полной противоположностью, так как представлял вымирающий вид голкиперов – попрыгунчиков на линии ворот. Вот только в последние годы он всё чаще грубо ошибался и всё реже по-настоящему выручал. Онана действует не так ярко, зато эффективно, к тому же блестяще играет ногами: его средние 47,2 касания мяча в пересчёте на 90 минут – шикарный показатель для вратаря.

Фредерик долгое время был запасным вратарем в «Айнтрахте», «Шальке», а потом и берлинском «Унионе», но в прошлом сезоне получил шанс, которым воспользовался сполна. Датчанин доказал, что умеет здорово играть на линии, но при этом также великолепен в пасовой игре: 50 касаний мяча в среднем в пересчёте на 90 минут сделали бы его лидером по этому показателю в прошлом сезоне как в АПЛ, так и Ла Лиге. А вот в Бундеслиге он стал только пятым.

Ким Мин Джэ, из «Наполи» в «Баварию» за € 50 млн

Альтернатива – Дайо Упамекано, «Бавария»

Источник фото: ФК «Бавария»

Ким шикарно раскрылся в Неаполе: уверенная игра в пас и великолепная эффективность в верховых единоборствах (выиграно 66% из них) заставили обратить на него внимание всей Европы, хотя ещё год назад об этом корейце мало кто вообще знал. У «Баварии», несмотря на громкие имена, были проблемы с обороной в прошлом сезоне, поэтому переход вполне логичен.

Упамекано будет как раз одним из тех футболистов «Баварии», чьё место в основе может оказаться под вопросом. Прошлый сезон Дайо получился нестабильным, а некоторые грубые ошибки сильно бросались в глаза. Его рискованная манера игры, возможно, не очень подходит для топ-клубов, которые требуют от защитников в первую очередь высокой надёжности и стабильности.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ведущим клубам Европы не всегда стоит гнаться за дорогостоящим журавлём в небе. Порой стоит присмотреться повнимательнее к игрокам средней ценовой категории — результат может превзойти все ожидания.