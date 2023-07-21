Чёрно-белая жизнь. Главный талант советского футбола потерял лучшие годы в тюрьме

Можно сказать, что чёрно-белые цвета всю жизнь преследовали великого советского футболиста в той или иной форме: цвета «Торпедо» и тюремной робы, потрясающие и кошмарные отрезки в карьере и жизни. Собственно, ничего удивительного, что судьба Стрельцова оказалась яркой, но трагичной. Любовь к спиртному и женщинам уживалась с фантастическим талантом – ну чем не наш ответ Джорджу Бесту? Прожили они, кстати, примерно одинаковое количество лет – 53 и 59. Эти игроки пронеслись по футбольному небосводу, словно кометы, которые озаряли своим талантом всё вокруг, вот только слишком быстро скрылись за горизонтом.

Чемпионат мира 1958 года в Швеции мог стать звёздным часом 20-летнего Эдуарда, но вместо дуэли с другим гением – бразильцем Пеле – советская звезда подвергалась допросам следователей, осознавая весь ужас ситуации и дальнейшие безрадостные перспективы. Вокруг уголовного дела было много вопросов: потерпевшие путались в показаниях, меняли их, писали, а потом забирали заявления об изнасилованиях, а железобетонных доказательств вины именно Эдуарда так и не было предъявлено.

Источник фото: РИА Новости

Существуют самые разные версии, почему карьера талантливой звезды оборвалась в самый неподходящий момент: отказ Стрельцова перейти в связанные с силовыми структурами клубы, указание «сверху» от Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва после обращения к нему будущего министра культуры Екатерины Фурцевой или вообще потенциальное намерение Эдуарда после чемпионата мира сбежать из СССР, начав выступать и жить в одной из европейских стран. Всё это лишь теории и домыслы, а настоящей правды мы, вероятно, уже никогда не узнаем.

Приговор оказался суровым – 12 лет лишения свободы. Просто жуть, если вспоминать, что незадолго до тех событий знаменитый France Football поставил 20-летнего Стрельцова на седьмое место в списке претендентов на «Золотой мяч». После возвращения на поле, отсидев примерно половину срока, Эдуард помог «Торпедо» выиграть второй для клуба чемпионат СССР, отличившись 12 голами в 26 матчах, и еще дважды становился лучшим футболистом страны, но все-таки был уже не тем сверхталантом, которому в молодом возрасте предсказывали великое будущее.

Источник фото: архив «Советского спорта»

К сожалению, на одного гениального выдающегося спортсмена в советской истории могло быть больше, ведь мы можем только гадать, каких высот Стрельцов мог добиться, если бы спокойно продолжал играть. Золото Олимпиады 1956 года, когда футбольный турнир на Играх обладал совершенно другим статусом по сравнению с сегодняшним днём, у него никто не отнимет, но славных достижений могло оказаться не в пример больше.

Можно верить в разные версии событий, но, пожалуй, сложно отрицать одно – фантастический талант всё-таки не выдержал навалившейся славы и всеобщего обожания. Увы, Эдуард далеко не первый и совершенно точно не последний, кто «сгорел» в жуткой смеси алкоголя, бесконечных вечеринок и красивых женщин. Вот только, подобно фениксу, у Стрельцова хватило сил возродиться. Жаль, что после этого его пламя горело уже не так ярко.