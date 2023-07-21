Десерт для рептилий. «Васко да Гама» несёт убытки из-за аллигаторов

Не так давно социальные сети и заголовки таблоидов взорвались новостями о том, что футбольному клубу «Васко да Гама» мешают тренироваться и готовиться к играм в Серии А. Конечно, существует множество препятствий, которые могут осложнить подготовку футболистов, например, плохое качество газона, неподходящие погодные условия, удручающее состояние тренировочной базы. Однако в этот раз причина оказалась довольно необычной для профессионального клуба. Обидчиками бразильцев стали аллигаторы!

Дело в том, что у футболистов во время тренировочного процесса мячи периодически улетают за пределы поля и даже тренировочной базы. Казалось бы, в чем проблема сходить и принести их назад, вроде как ничего трудного? Но процесс осложняют ближайшие соседи футболистов — аллигаторы, которые поселились в зарослях вокруг базы. Несмотря на то, что во многих регионах Южной Америки встретить рептилий — обычное дело, сотрудники и сами футболисты попросту не осмеливаются сходить за улетевшими мячами, опасаясь за свои жизни и здоровье.



Источник фото: Getty Images

Не очень дружелюбные соседи клуба обзавелись уже целым складом футбольных снарядов. По информации клуба, ежемесячно футболисты команды отправляют в жилище хищников около двадцати мячей. Остаётся только догадываться, что произойдет с хищниками и снаряжением, которое прилетело в их логово. Напрашивается шутка о том, что рептилии вдохновятся обстановкой и даже начнут сами играть в футбол, показывая класс некоторым игрокам «Васко да Гамы» и нашей Премьер-лиги. Но, к большому сожалению, пока крокодилы лишь плавают вокруг мячей и не очень горят желанием начать чеканить их.

Источник не сообщает, предпринимает ли руководство клуба какие-либо действия для решения данной проблемы. Однако многие в клубе довольно обеспокоены этой ситуацией, в частности из-за того, что на закупку новых мячей тратится достаточно немаленькая сумма из бюджета команды. Будем надеяться, что бразильский клуб все таки найдет выход из такой необычной ситуации, не нанеся ущерб ни себе, ни самим животным.

Источник фото: Getty Images

Напомним, «Васко да Гама» выступает в бразильской Серии А, в таблице которой занимает предпоследнее 19-е место. В последнем матче клуб уступил «Крузейро» со счетом 0:1. Возможно, руководству действительно стоит дождаться, когда аллигаторы поймут, что же делать с мячом, поскольку футболисты команды почти в каждой игре также не понимают, что с ним делать.