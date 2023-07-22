УЕФА нарушает принцип справедливости». Президент «Пюника» заступился за русских спортсменов

Армянский «Пюник» уже не в первый раз страдает от визового произвола стран Евросоюза. В прошлом сезоне российских представителей команды не пустили в Литву на еврокубковый матч с «Жальгирисом» - и та встреча закончилась неудачей для ереванцев. Теперь же история повторилась в Эстонии — на гостевую игру с нарвским «Трансом» не смогли отправиться полузащитник Михаил Коваленко, помощник главного тренера «Пюника» и почему-то нигерийский форвард Таофик Жибриль. Какие вопросы у работников консульства возникли к африканцу, непонятно, но на матч он в итоге попасть не смог. История же с невыдачей виз российским гражданам, при этом явно отправляющимся не в турпоездку, уже изрядно набила оскомину. «Пюник» вышел из ситуации с честью, разгромив соперника со счётом 3:0 и отправив эстонцев досматривать клубный международный сезон по телевизору. Но это не уберегло принимающую сторону, а заодно и чиновников УЕФА от справедливого возмущения руководства армянского клуба.

ФК "Пюник"

«Мы не знаем, что будет дальше»

В своём обращении к руководству европейского футбола Артур Согомонян обратил внимание чиновников на тот факт, что его клуб уже не в первый раз подвергается притеснениям из-за наличия российских граждан в составе и тренерском штабе команды и настоятельно просит повлиять на ситуацию. По словам президента «Пюника», из-за таких событий страдает не столько имидж стран, отказавших в визах, сколько престиж УЕФА, на словах декларирующего равноправие всех участников соревнований вне зависимости от их национальной принадлежности. Кроме того, Согомонян подчёркивает, что не уверен в том, что ситуация не получит продолжения — в следующем раунде «Пюнику» предстоит сыграть со шведским «Кальмаром» и вероятность ещё одного отказа также довольно высока. Ключевой момент во всей этой истории виден невооружённым взглядом — с одной стороны, УЕФА не запрещает отдельным российским футболистам выступать в соревнованиях, с другой — они не могут попасть на целый ряд матчей, проводящийся под его эгидой.

ФК "Пюник"

Крик в пустоту

С большой вероятностью, добиться положительного для себя решения вопроса «Пюнику» не удастся. За въезд на территорию стран Евросоюза отвечают специально уполномоченные службы соответствующих государств, а уж никак не УЕФА. А на то, чтобы дисквалифицировать все национальные федерации стран, не пускающих к себе российских спортсменов, европейские футбольные чиновники точно не пойдут — эффект от такого решения заложит бомбу под международный футбольный календарь. Так что «Пюнику» и всем клубам, за которые выступают граждане РФ, видимо, придётся смириться с тем, что в ближайшее время перед выездными матчами в ряд стран российских футболистов придётся оставлять дома. А УЕФА в этой ситуации необходимо либо «резать по-живому», либо забыть о бравурных лозунгах, посвящённых равенству и справедливости в отношении всех членов союза без исключения. Слова эти уже давно не стоят той бумаги, на которой они написаны.