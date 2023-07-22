ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Не вините Игоря! Курьёзный гол сломал игру армейцев

В матче первого тура российской Премьер-лиги ЦСКА в гостях уступил «Уралу» (1:2).
Не вините Игоря! Курьёзный гол сломал игру армейцев
22 июля 2023 15:17
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ФК "Урал"

После яркого стартового матча российской Премьер-лиги, в котором болельщики увидели сразу четыре забитых мяча, любители футбола ждали продолжения голевого пиршества в Екатеринбурге, где открывали сезон «Урал» и ЦСКА. Обе команды перед этой игрой столкнулись с проблемой переполненного лазарета, тем не менее, в их составах хватало высококлассных исполнителей, которым не привыкать огорчать вратарей соперника. Так что надежды на интересную борьбу были далеко не беспочвенными.

Чудо-угловой

Началась встреча с осторожной разведки – команды явно присматривались друг к другу, сделав ставку в первую очередь на надёжность у собственных ворот. Лишь ближе к середине тайма армейцы начали на правах номинального фаворита прибирать инициативу к своим рукам — в одном из моментов Илье Помазуну пришлось всерьёз потрудиться, чтобы уберечь свою команду от гола. Но «Урал» ответил почти тут же — и как! Игорь Акинфеев грубо ошибся при подаче углового Юшиным, промахнувшись мимо мяча, и Тимуру Аюпову оставалось только не промахнуться мимо пустого створа. Возможно, голкиперу красно-синих в этом эпизоде помешал собственный защитник, но гол получился насколько красивым, настолько же и курьёзным.

ФК "Урал"

На этом неприятности для ЦСКА в первом тайме не закончились. Косвенный соавтор забитого «Уралом» мяча, Виллиан Роша, получил травму и не смог продолжить игру. А пока москвичи готовили замену, хозяева поле едва не удвоили перевес. Тимуру Аюпову для того, чтобы оформить дубль, немного не хватило точности — удар при этом у него получился просто отменный.

Ближе к концовке тайма армейцы пришли в себя и обязаны были сравнивать счёт. Как Антон Заболотный умудрился промахнуться, нанося удар головой с линии вратарской, не объяснит, пожалуй, и он сам. Так или иначе, а на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Урала». Такой результат противоречил логике игры, поэтому можно было смело предполагать, что ЦСКА во втором тайме должен прибавить.

Второй сеанс холодного душа

На второй тайм армейцы вышли заряженными до предела. Но невезение в этом матче продолжало прямо-таки преследовать ЦСКА. Максим Мухин сыграл рукой в собственной штрафной, и Алексей Амелин после скрупулёзного разбора эпизода на повторе указал на точку. В матчах против красно-синих назначенный в их ворота пенальти — далеко не гарантия гола, но на этот раз Игорь Акинфеев выручить свою команду не смог. Забитый мяч на свой счёт записал Даниэль Мишкич.

Спастись не удалось

После этого ЦСКА предсказуемо перешёл к режиму «свистать всех наверх» и вскоре по истечении часа игры сократил отставание до минимума. Заболотный воспользовался удобной скидкой партнёра в чужой штрафной и в упор расстрелял ворота Помазуна.

На то, чтобы продолжать давление в таком темпе все оставшиеся полчаса, сил у команды Владимира Федотова явно не было. Тем не менее, ЦСКА продолжал держать мяч под контролем и искать шансы в атаке. Но «Урал» выстоял и добился во многом неожиданной победы над серебряным призёром прошлого чемпионата — 2:1.

источник: «Советский спорт»
УЕФА нарушает принцип справедливости». Президент «Пюника» заступился за русских спортсменов
УЕФА нарушает принцип справедливости». Президент «Пюника» заступился за русских спортсменов
Артур Согомонян обрушился с гневной критикой на европейские футбольные власти.
22.07.2023 13:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Приехал, чтобы побеждать. Лионель Месси покорил Америку в первом же матче
Приехал, чтобы побеждать. Лионель Месси покорил Америку в первом же матче
Слова об «отпускном» характере переезда в Майами оказались явным лукавством.
22.07.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем
Краснодар устроил корриду в Москве. Российская премьер-лига вернулась бомбовым матчем
Атакующий футбол Лички пока не даёт «Динамо» желаемого результата.
21.07.2023 21:23
Футбол
автор: Никита Плохих
Десерт для рептилий. «Васко да Гама» несёт убытки из-за аллигаторов
Десерт для рептилий. «Васко да Гама» несёт убытки из-за аллигаторов
База бразильского клуба, на беду руководства команды, расположена рядом с местом обитания хищников.
21.07.2023 20:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Чёрно-белая жизнь. Главный талант советского футбола потерял лучшие годы в тюрьме
Чёрно-белая жизнь. Главный талант советского футбола потерял лучшие годы в тюрьме
Сегодня, 21 июля, ровно 96 лет с рождения одного из самых талантливых, но противоречивых советских футболистов – Эдуарда Стрельцова.
21.07.2023 18:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
Не китайская подделка. Топ-клубы Европы вышли на охоту за игроками «второго эшелона»
Не китайская подделка. Топ-клубы Европы вышли на охоту за игроками «второго эшелона»
Погоня за дорогостоящими звёздами на трансферном рынке завершена — время искать альтернативы.
21.07.2023 16:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси
Месси не поехал в «Барселону». Теперь «Барселона» едет к Месси
Лионель Месси собирает в «Интер Майами» своих друзей и бывших партнёров по «Барселоне».
21.07.2023 12:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Черчесову указали на дверь. О его чемпионствах забыли мгновенно
Черчесову указали на дверь. О его чемпионствах забыли мгновенно
Российский специалист был уволен сразу после поражения от «почтальонов» с Фарер.
20.07.2023 20:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Наумов: «Зенит» — как океанский кашалот — загребает всё, а потом ненужное выплёвывает
Наумов: «Зенит» — как океанский кашалот — загребает всё, а потом ненужное выплёвывает
Николай Наумов раскрыл подробности питерского межсезонья.
20.07.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.