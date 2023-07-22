Не вините Игоря! Курьёзный гол сломал игру армейцев

После яркого стартового матча российской Премьер-лиги, в котором болельщики увидели сразу четыре забитых мяча, любители футбола ждали продолжения голевого пиршества в Екатеринбурге, где открывали сезон «Урал» и ЦСКА. Обе команды перед этой игрой столкнулись с проблемой переполненного лазарета, тем не менее, в их составах хватало высококлассных исполнителей, которым не привыкать огорчать вратарей соперника. Так что надежды на интересную борьбу были далеко не беспочвенными.

Чудо-угловой

Началась встреча с осторожной разведки – команды явно присматривались друг к другу, сделав ставку в первую очередь на надёжность у собственных ворот. Лишь ближе к середине тайма армейцы начали на правах номинального фаворита прибирать инициативу к своим рукам — в одном из моментов Илье Помазуну пришлось всерьёз потрудиться, чтобы уберечь свою команду от гола. Но «Урал» ответил почти тут же — и как! Игорь Акинфеев грубо ошибся при подаче углового Юшиным, промахнувшись мимо мяча, и Тимуру Аюпову оставалось только не промахнуться мимо пустого створа. Возможно, голкиперу красно-синих в этом эпизоде помешал собственный защитник, но гол получился насколько красивым, настолько же и курьёзным.

ФК "Урал"

На этом неприятности для ЦСКА в первом тайме не закончились. Косвенный соавтор забитого «Уралом» мяча, Виллиан Роша, получил травму и не смог продолжить игру. А пока москвичи готовили замену, хозяева поле едва не удвоили перевес. Тимуру Аюпову для того, чтобы оформить дубль, немного не хватило точности — удар при этом у него получился просто отменный.

Ближе к концовке тайма армейцы пришли в себя и обязаны были сравнивать счёт. Как Антон Заболотный умудрился промахнуться, нанося удар головой с линии вратарской, не объяснит, пожалуй, и он сам. Так или иначе, а на перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Урала». Такой результат противоречил логике игры, поэтому можно было смело предполагать, что ЦСКА во втором тайме должен прибавить.

Второй сеанс холодного душа

На второй тайм армейцы вышли заряженными до предела. Но невезение в этом матче продолжало прямо-таки преследовать ЦСКА. Максим Мухин сыграл рукой в собственной штрафной, и Алексей Амелин после скрупулёзного разбора эпизода на повторе указал на точку. В матчах против красно-синих назначенный в их ворота пенальти — далеко не гарантия гола, но на этот раз Игорь Акинфеев выручить свою команду не смог. Забитый мяч на свой счёт записал Даниэль Мишкич.

Спастись не удалось

После этого ЦСКА предсказуемо перешёл к режиму «свистать всех наверх» и вскоре по истечении часа игры сократил отставание до минимума. Заболотный воспользовался удобной скидкой партнёра в чужой штрафной и в упор расстрелял ворота Помазуна.

На то, чтобы продолжать давление в таком темпе все оставшиеся полчаса, сил у команды Владимира Федотова явно не было. Тем не менее, ЦСКА продолжал держать мяч под контролем и искать шансы в атаке. Но «Урал» выстоял и добился во многом неожиданной победы над серебряным призёром прошлого чемпионата — 2:1.