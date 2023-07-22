Казань — восторг! «Рубин» вернулся в РПЛ с яркой ничьей в Москве

Российская премьер-лига вернулась на наши экраны, и это не может не радовать. «Краснодар» и «Динамо» подарили яркое противостояние в матче открытия, «Урал» сенсационно обыграл ЦСКА, а «Пари НН» показал очень качественную игру в матче с «Зенитом», несмотря на поражение. Клубы задрали довольно высокую планку качества уже со стартовых встреч. Матч «Локомотива» и «Рубина» обещал быть не менее захватывающим.

Команда Михаила Галактионова в прошлом сезоне пережила довольно приятную трансформацию. Перед зимней паузой «Локомотив» находился в зоне стыковых матчей, но уже весной клуб кардинально изменился и даже получил статус лучшей команды второй половины сезона. В частности, клубу помогли выйти из кризиса яркие новички: Артём Дзюба, Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали очень качественным усилением. Летом красно-зелёные сохранили всех своих лидеров, да ещё и взяли у «Сочи» перспективного Владислава Сарвели, а также очень качественного защитника Илью Самошникова из «Рубина».

РИА Новости

«Рубин», в свою очередь, прошёл очищение первым дивизионом. За прошлый год Казань мотало из одной стороны в другую, клуб покинул Леонид Слуцкий, ему на смену пришёл Юрий Уткулбаев, а затем Рашид Рахимов. Несмотря на все невзгоды, команда стала лучшей в Первом дивизионе и получила прямое повышение в классе. Летом руководство казанцев не скупилось на усиление. В частности, ряды «Рубина» пополнили качественные легионеры. Они сегодня и диктовали игру команды.

Салам, РПЛ!

С первых же минут «Рубин» начал приятно удивлять массового зрителя, который не следил за ним в последний год. Казанцы были заряжены и настроены на ворота соперников. В том числе были некоторые сюрпризы в составе: так, в основе появился 18-летний защитник Илья Рожков. Именно он уже на третьей минуте пробежался по флангу и нашёл в штрафной голову другого новичка.

РИА Новости

Мирлинд Даку прибыл к нам из Словении и тут же решил показать, на что он способен. Нападающий хорошо подстроился под мяч, акцентированно пробил и записал на свой счёт мяч в первой же игре за казанцев.

Пора в Европу!

Футболисты «Локомотива» были явно не готовы к тому, что гости начнут матч с позиции силы. Москвичам пришлось адаптироваться к такому темпу. И это у них очень даже получалось. Моменты у ворот Дюпина возникали с приятной регулярностью для болельщиков, которые собрались сегодня на стадионе.

Уже через минуту в штрафной «Рубина» началась небольшая паника после заброса в направлении Дзюбы, мяч вылетел к границам штрафной. Там за ним сразу устремился Тикнизян, защитник сборной Армении, пробил очень качественно и сравнял счёт.

ФК "Локомотив"

Таким образом, Наир забил уже в трёх матчах РПЛ подряд. В 2023 году у защитника 5 голов в 13 матчах РПЛ — больше, чем у Смолова (4), Сергеева (4), Кассьерры (4), Комличенко (3) или Тюкавина (3). Похоже, игроку «Локомотива» действительно пора в Европу, куда его сватают на протяжении месяца.

Остаток тайма команды провели в борьбе за мяч. В основном игра шла в центре поля, но при этом оба коллектива периодически обменивались не особо опасными уколами. Развязка должна была наступить во второй половине.

Спасатели «Локо»

Начало второй 45-минутки полностью осталось за гостями. Было ощущение, что рисунок игры в таймах отзеркалился. На сей раз «Рубину» потребовалось 13 минут, чтобы выйти вперёд. Автор первого забитого мяча, Даку, в этом эпизоде выступил в роли ассистента, нашёл в штрафной Фамейе, а ганец, в свою очередь, пробил качественно и точно.

РИА Новости

После того как казанцы вышли вперёд, они заметно подсели. Было заметно, что у «Локомотива» предсезонка прошла лучше, и команда была больше готова бороться все 90 минут. Настоящими джокерами клуба стали Изидор и Самошников, которые за 3 минуты до конца основного времени вырвали ничью. Россиянин выполнил шикарную подачу, а француз поймал Дюпина на ошибке и перебросил его.

РИА Новости

Таким образом, на табло зажёгся счёт 2:2. Таким он и остался до финального свистка. Первая ничья этого сезона, но какая яркая. И «Локомотив» и «Рубин» показали высокий уровень футбола, на который приятно смотреть. Будем надеяться, что команды продолжат показывать такую качественную игру в этом сезоне.