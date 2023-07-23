Отложенный праздник. «Локомотив» хотели лишить трофея

О дате рождения одной из популярнейших столичных футбольных команд — московского «Локомотива» — споры ведутся уже не первый год. Даже клубный сайт в соответствующем разделе упоминает о том, что окончательной ясности в этом вопросе нет до сих пор. На данный момент считается, что за точку отсчёта стоит брать первый матч, проведённый клубом «Казанка» 23 июля 1922 года. Правопреемником этого коллектива и принято считать «Локомотив», так что к очередному дню рождения команды не лишним будет вспомнить об одной из самых славных и одновременно странных страниц в её истории.

Путь к успеху

По дороге к финалу Кубка СССР москвичи последовательно обыграли кунгурское и харьковское «Динамо», ленинградский «Спартак», ещё один харьковский клуб - «Серп и молот», а также сильнейшую тот момент команду из города на Неве - «Красную Зарю». И только в решающем матче на пути «железнодорожников» встретилась команда, которая известна любителям футбола и по сей день — флагман грузинского футбола советской эпохи — тбилисское «Динамо».

Архив "Советского спорта"

При этом нельзя сказать, что путь к финалу был лёгким для столичного клуба. В самом же матче за трофей команда Алексея Столярова забила два безответных мяча в ворота Александра Дорохова ещё в первом тайме и сумела удержать преимущество. Триумф? Не тут-то было. Хотя победителей лично поздравил легендарный лётчик Валерий Чкалов, популярность которого на тот момент просто зашкаливала, сам кубок команде вручён не был. Всё дело в том, что первые чемпионы страны — московские динамовцы — находились в турне по Чехословакии, не приняв по этой причине участие в розыгрыше Кубка. И игрокам «Локомотива» было объявлено, что во имя соблюдения спортивного принципа им придётся сыграть дополнительный матч с бело-голубыми. Изумлению «железнодорожников» не было предела, но такие решения в ту пору обсуждать, а уж тем более — пытаться оспаривать — было не принято.

Справедливость торжествует

Удивительно, но ситуация в итоге разрешилась сама собой. Неизвестно, кто высших эшелонах власти выступил в защиту «Локомотива», но уже совсем скоро Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту опубликовал постановление, в котором говорилось:

«Решением Всесоюзного Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР игра команд московского «Динамо» и московского «Локомотива» отменена. Принимая во внимание, что команда московского общества «Локомотив», участвовала в календаре в числе 96 команд, имела 6 встреч, в которых, в том числе и в финале, вышла победительницей, переходящий приз «Кубок СССР» в 1936 году вручается команде московского общества «Локомотив».

В итоге трофей был вручён «железнодорожникам» перед первым матчем осеннего чемпионата того же года.

ФК "Локомотив"

Через три года в Кубке СССР случилась ещё более анекдотичная ситуация, когда «Спартак» заставили переигрывать полуфинальный матч уже после сыгранного финала. Так что подобные бюрократические казусы в эпоху юности советского футбола случались неоднократно. Но так или иначе, «Локомотив» навсегда остался в истории как первый обладатель Кубка страны. И болельщики клуба с гордостью могут напоминать об этом поклонникам других команд.