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«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах

Даниил Хлусевич вернул красно-белых в игру и принёс первую победу в сезоне.
«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах
23 июля 2023 21:44
автор: Никита Плохих
автор фото: Андрей Аносов / «Советский спорт»

В первом же туре РПЛ-2023/2024 Даниил Хлусевич стал героем матча с «Оренбургом», в котором он не только забил свой первый мяч за «Спартак», но и умудрился оформить дубль. Вторым голом на последних минутах встречи он принёс минимальную победу столичному клубу. После окончания игры Даниил ответил на вопросы журналистов.

— Как оцениваете игру команды в дебютном матче сезона? Свой вклад в победу?

— Самое главное мы выиграли. Этот матч получился достаточно тяжелым, в один момент мы проигрывали 1:2. Спасибо ребятам, что все играли до конца, что нам удалось реабилитироваться.

— Как встречаете этот сезон? Готовы бороться? Какие задачи стоят у команды?

— Конечно, основная задача побеждать в каждом матче.

Источник фото: «Советский спорт»

— Будет ли «Спартак» чемпионом в этом году?

— Ребят, первый тур, мы не можем об этом говорить. Мы будем ставить перед собой самые высокие цели.

— Сейчас гуляют слухи о том, что ты можешь покинуть «Спартак» и уехать играть в Европу. Это правда? Ты вёл переговоры?

— Я вообще ничего не знаю. Всем этим занимается агент, все вопросы к нему.

— Насколько психологически важно выиграть первый матч в сезоне?

— Наверное, это один из важнейших факторов, потому что это первый матч, он дома, его необходимо выиграть и войти в сезон с победой и тремя очками.

— Какие эмоции испытываете от дубля? Первые голы в первом же матче.

— Эмоции невероятные. Первый год я вообще не забивал за «Спартак», хотя было достаточное количество моментов. Где-то не везло, что-то не получалось. Сегодня наконец-то прорвало, получилось забить даже два очень важных мяча. Я безумно доволен.

Источник фото: «Советский спорт»

— Как поздравили в раздевалке?

— Все очень радовались, сильно поздравляли, спасибо ребятам. Невероятные эмоции, все классно.

— Как оцениваешь усиление команды этим летом?

— Мы ещё сыгрываемся, в любом случае, ведь многие не так давно пришли. Все сильные футболисты, у нас подобран очень хороший и конкурентоспособный состав. Думаю, это будет классный сезон.

— Это твой лучший матч за «Спартак»?

— Если брать в отношении голов, то конечно.

— Голы получились просто красавцами!

— Да, забил достаточно хорошие мячи. Второй гол понравился ещё больше, был классный розыгрыш, было красиво.

Источник фото: «Советский спорт»

— Это были не случайные голы. Эксперты не раз отмечали, что вы прибавили в завершении и качестве паса.

— Спасибо экспертам, мы над этим работаем, для этого и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Видимо, и правда прибавил, раз забил два. Будем продолжать работать, спасибо всем, кто хвалил.

Вас мотивирует история с тем, что «Спартак» ищет крайнего защитника? Вы следите за этим? Или Вы больше следите за тем, что пишут про Вас итальянские клубы?

Я ни за чем не слежу. Я просто тренируюсь, выжимаю максимум из себя. Это самое важное, остальное – на втором плане.

Вам о чем-нибудь говорит фамилия Рожерио?

Фамилия «Спартак» говорит. Это название клуба, за который я играю.

Стало известно, что у Вас появился агент. Кто этот мужчина, который якобы ведет переговоры с итальянскими клубами?

Я ничего не знаю. Все вопросы к моему агенту. Его зовут Олег. Фамилию можете узнать в интернете. Там все есть.

Источник фото: «Советский спорт»

Были не только хорошие моменты. Были и плохие, когда Вы пропустили выпад соперника, например. Кто там ошибся? Как вы должны были смотреть за этим игроком?

Не буду говорить, кто ошибся и, кто виноват. В любом случае гол пропускает команда. Тренер еще скажет, какие были ошибки. Будем это исправлять.

Есть ли какой-то крайний защитник, на которого Вам хочется быть похожим?

Нет. Я просто смотрю матчи других клубов и какие-то моменты подмечаю. Смотря на кого-то, я что-то перенимаю, добавляю в тренировках.

Мне говорили, что в детстве отец Вам говорил смотреть матчи донецкого «Шахтера». Кто в том «Шахтере» Вас сильно удивлял?

Не помню. Дуглас Коста, Виллиан. Это были сильные игроки.

Источник фото: РИА Новости

Но мы все ждем противостояния. Вы слышали слова главы совета директоров о том, что Вам поставлена задача: чемпионство и кубок. Что Вы думаете по этому поводу?

Задача поставлена, будем бороться и добиваться.

Вы чувствуете, что из-за ухода из «Зенита» Вендела и Малкома у Вас появляется больше шансов?

Я не слежу ни за какими трансферами. Я играю сейчас в «Спартаке».

Мы можем сказать, что на начальном этапе вчера выиграл «Зенит», сегодня вы добились волевой победы, следовательно, шансы у вас 50/50 или 80/20 в пользу клуба с берегов Невы?

Мы не можем ничего сейчас говорить. Сейчас мы заработали три очка – это самое важное.

источник: «Советский спорт»
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