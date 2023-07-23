«Немножко валидол». Гендиректор «Спартака» рад победе, но не отсутствию фанатов

Победе над «Оренбургом» радовались не только футболисты и болельщики, а также недавно назначенный генеральным директором столичного клуба Олег Малышев. В интервью он рассказал о продолжении трансферной компании, о низкой заполняемости трибун и о том, чего ждёт от новичков «Спартака».

— Можно сказать, что праздник футбола сегодня удался?

— Немножко валидол, но в конечном счете, да, удался. Всех поздравляю с началом сезона. Работы прибавится.

— Какие эмоции вы испытали, когда Хлусевич забил третий гол?

— Ну, я все ещё в большей степени болельщик, нежели функционер, поэтому я испытал огромную радость. Для меня самым главным было — сегодняшняя победа.

Источник фото: «Советский спорт»

— Хлусевич ярко напомнил о себе, но сейчас ходят слухи, что он может покинуть «Спартак». Есть ли сейчас предметный разговор об Италии или другом чемпионате?

— Нет, но очень хотелось бы, чтобы он играл за «Спартак».

— По поводу Рожерио, агент сказал, что «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» из-за конфликта на Украине. Это правда? Есть ли ещё интерес к игроку?

— Мне сложно комментировать слова агента, то, что он имел ввиду и что хотел сказать. Мы действительно рассматривали этого игрока, вели переговоры. Но на данный момент переговоры закончены.

— Нет шансов?

— Я не вижу.

— Рассматривал ли «Спартак» ещё кого-нибудь на позицию Рожерио?

— Мы рассматриваем варианты усиления, но есть смысл всерьез говорить о сделке только в том случае, если будет тот вариант, который действительно усилит.

— Сегодня «Зенит» официально анонсировал переход Эраковича. С какими эмоциями вы увидели это сообщение?

— Без эмоций. Я думаю о наших игроках, которые играют за «Спартак».

Источник фото: РИА Новости

— Нет ли у вас ощущения, что этой историей Рожерио просто выбивает больше денег? Если бы вы не пришли оффером с цифрой восемь, а пришли с десятью, то история конфликта на Украине была бы забыта, и итальянцы попробовали бы продать футболиста в «Спартак»?

— Я не исключаю такую возможность и видел похожие случаи в ходе других переговоров, когда нас в том числе используют, чтобы приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне тяжело комментировать, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но они приняли такое решение.

— Присылали ли какую-то официальную бумагу по этому трансферу? Или все, что мы знаем об этом только из медиа?

— На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев такого рода в документах у нас нет.

— А как произошла приостановка переговоров? Возможно ли возвращение к этой кандидатуре?

— Я думаю, что на данном этапе это невозможно. «Сассуоло» проинформировали нас, что они не хотят отдавать.

— Есть ли какие-то последствия после матча с «Нефтчи» для «Спартака»? Повлияло ли поведение болельщиков на клуб?

— На данный момент, как я понимаю, нет. Там были минимальные последствия для болельщиков, но сейчас уже все разрешилось, болельщики отпущены. Работаем дальше.

— Сегодня дебютировал Тео Бонгонда. Как вам его игра? Насколько вы довольны?

— Он тренируется с нами относительно недавно. Мне кажется, он уже показывает определенный уровень. Я очень надеюсь, что когда он полностью вольется в команду, то сможет дать ещё более лучший результат.

Источник фото: РИА Новости

— Насколько вы удовлетворены сегодняшней посещаемостью?

— Сегодня было около 10 000 зрителей. Естественно, хочется, чтобы посещаемость была больше, но мы будем работать над этим.

— А каким образом? Наблюдаете ли вы то ядро, которое сможет оформить Fan ID, прийти, заплатить деньги и заполнить стадион?

— Ну, вы знаете, что база болельщиков у «Спартака» самая большая в России. Я в этом убежден, несмотря на слова других коллег. Безусловно, есть, куда расти, мы будем очень стараться, как с точки зрения развлечений на стадионе, так и с точки зрения комфортного посещения арены и хороших спортивных результатов.

— Какая цифра посещаемости удовлетворит вас на последней игре в сезоне?

— Посмотрим. Но, конечно, 10 тысяч — не тот результат, к которому мы стремимся. Должно быть больше. Конкретную цифру не хочу называть. Мы все видели, что на хороших матчах в прошлом сезоне было больше, около 18 тысяч. Если на последней игре будет 25 тысяч, то для меня это будет отличным результатом.

Источник фото: «Советский спорт»

— Продано всего лишь три тысячи абонементов, меньше, чем в том году. С чем это связано?

— На самом деле это не совсем так. Там математика более сложная. В прошлом году тех, кто купил абонемент и оформил Fan ID, было даже чуть меньше. Мы работаем, примерно, в графике прошлого сезона, надеемся, что удастся ещё увеличить продажу абонементов.

— У «Спартака» было видео с лучшими голами. Почему туда не попал Глушаков?

— Все голы не вместить. Мне этот мяч очень запомнился, я влюблен, просто все не впихнешь.

— Вы не отметили голы Глушакова, а также не поздравили его с днем рождения. В чем причина?

— Это очень сложно прокомментировать, наша медийная служба выбрала именно эти голы. Никакой симпатии и антипатии по отношению к этому игроку у нас нет.