ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Немножко валидол». Гендиректор «Спартака» рад победе, но не отсутствию фанатов

Олег Малышев позитивно смотрит на будущее команды.
«Немножко валидол». Гендиректор «Спартака» рад победе, но не отсутствию фанатов
23 июля 2023 23:00
автор: Никита Плохих
автор фото: «Советский спорт»

Победе над «Оренбургом» радовались не только футболисты и болельщики, а также недавно назначенный генеральным директором столичного клуба Олег Малышев. В интервью он рассказал о продолжении трансферной компании, о низкой заполняемости трибун и о том, чего ждёт от новичков «Спартака».

— Можно сказать, что праздник футбола сегодня удался?

— Немножко валидол, но в конечном счете, да, удался. Всех поздравляю с началом сезона. Работы прибавится.

— Какие эмоции вы испытали, когда Хлусевич забил третий гол?

— Ну, я все ещё в большей степени болельщик, нежели функционер, поэтому я испытал огромную радость. Для меня самым главным было — сегодняшняя победа.

Источник фото: «Советский спорт»

— Хлусевич ярко напомнил о себе, но сейчас ходят слухи, что он может покинуть «Спартак». Есть ли сейчас предметный разговор об Италии или другом чемпионате?

— Нет, но очень хотелось бы, чтобы он играл за «Спартак».

— По поводу Рожерио, агент сказал, что «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» из-за конфликта на Украине. Это правда? Есть ли ещё интерес к игроку?

— Мне сложно комментировать слова агента, то, что он имел ввиду и что хотел сказать. Мы действительно рассматривали этого игрока, вели переговоры. Но на данный момент переговоры закончены.

— Нет шансов?

— Я не вижу.

— Рассматривал ли «Спартак» ещё кого-нибудь на позицию Рожерио?

— Мы рассматриваем варианты усиления, но есть смысл всерьез говорить о сделке только в том случае, если будет тот вариант, который действительно усилит.

— Сегодня «Зенит» официально анонсировал переход Эраковича. С какими эмоциями вы увидели это сообщение?

— Без эмоций. Я думаю о наших игроках, которые играют за «Спартак».

Источник фото: РИА Новости

— Нет ли у вас ощущения, что этой историей Рожерио просто выбивает больше денег? Если бы вы не пришли оффером с цифрой восемь, а пришли с десятью, то история конфликта на Украине была бы забыта, и итальянцы попробовали бы продать футболиста в «Спартак»?

— Я не исключаю такую возможность и видел похожие случаи в ходе других переговоров, когда нас в том числе используют, чтобы приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне тяжело комментировать, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но они приняли такое решение.

— Присылали ли какую-то официальную бумагу по этому трансферу? Или все, что мы знаем об этом только из медиа?

— На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев такого рода в документах у нас нет.

— А как произошла приостановка переговоров? Возможно ли возвращение к этой кандидатуре?

— Я думаю, что на данном этапе это невозможно. «Сассуоло» проинформировали нас, что они не хотят отдавать.

— Есть ли какие-то последствия после матча с «Нефтчи» для «Спартака»? Повлияло ли поведение болельщиков на клуб?

— На данный момент, как я понимаю, нет. Там были минимальные последствия для болельщиков, но сейчас уже все разрешилось, болельщики отпущены. Работаем дальше.

— Сегодня дебютировал Тео Бонгонда. Как вам его игра? Насколько вы довольны?

— Он тренируется с нами относительно недавно. Мне кажется, он уже показывает определенный уровень. Я очень надеюсь, что когда он полностью вольется в команду, то сможет дать ещё более лучший результат.

Источник фото: РИА Новости

— Насколько вы удовлетворены сегодняшней посещаемостью?

— Сегодня было около 10 000 зрителей. Естественно, хочется, чтобы посещаемость была больше, но мы будем работать над этим.

— А каким образом? Наблюдаете ли вы то ядро, которое сможет оформить Fan ID, прийти, заплатить деньги и заполнить стадион?

— Ну, вы знаете, что база болельщиков у «Спартака» самая большая в России. Я в этом убежден, несмотря на слова других коллег. Безусловно, есть, куда расти, мы будем очень стараться, как с точки зрения развлечений на стадионе, так и с точки зрения комфортного посещения арены и хороших спортивных результатов.

— Какая цифра посещаемости удовлетворит вас на последней игре в сезоне?

— Посмотрим. Но, конечно, 10 тысяч — не тот результат, к которому мы стремимся. Должно быть больше. Конкретную цифру не хочу называть. Мы все видели, что на хороших матчах в прошлом сезоне было больше, около 18 тысяч. Если на последней игре будет 25 тысяч, то для меня это будет отличным результатом.

Источник фото: «Советский спорт»

— Продано всего лишь три тысячи абонементов, меньше, чем в том году. С чем это связано?

— На самом деле это не совсем так. Там математика более сложная. В прошлом году тех, кто купил абонемент и оформил Fan ID, было даже чуть меньше. Мы работаем, примерно, в графике прошлого сезона, надеемся, что удастся ещё увеличить продажу абонементов.

— У «Спартака» было видео с лучшими голами. Почему туда не попал Глушаков?

— Все голы не вместить. Мне этот мяч очень запомнился, я влюблен, просто все не впихнешь.

— Вы не отметили голы Глушакова, а также не поздравили его с днем рождения. В чем причина?

— Это очень сложно прокомментировать, наша медийная служба выбрала именно эти голы. Никакой симпатии и антипатии по отношению к этому игроку у нас нет.

источник: «Советский спорт»
«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах
«Наконец-то прорвало!» Герой «Спартака» доволен игрой, но не вопросами о трансферах
Даниил Хлусевич вернул красно-белых в игру и принёс первую победу в сезоне.
23.07.2023 21:44
Футбол
автор: Никита Плохих
«Спартак» спас парень из Крыма. Хлусевич молчал 35 матчей – прорвало!
«Спартак» спас парень из Крыма. Хлусевич молчал 35 матчей – прорвало!
Дубль защитника красно-белых укрепил статистику побед в концовках.
23.07.2023 19:54
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Отложенный праздник. «Локомотив» хотели лишить трофея
Отложенный праздник. «Локомотив» хотели лишить трофея
Чиновники сорвали награждение «железнодорожников» первым Кубком СССР.
23.07.2023 16:35
Футбол
автор: Владимир Лазарев
«Зенитовца он бы не удалил». За что наказали Александрова?
«Зенитовца он бы не удалил». За что наказали Александрова?
Удаление защитника «Пари НН» в матче с «Зенитом» стало поводом для горячих споров после игры.
23.07.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Казань — восторг! «Рубин» вернулся в РПЛ с яркой ничьей в Москве
Казань — восторг! «Рубин» вернулся в РПЛ с яркой ничьей в Москве
Команда Рашида Рахимова играла на равных с грозным «Локомотивом».
22.07.2023 20:20
Футбол
автор: Никита Плохих
Малкома нет, а победа есть. «Зенит» реализовывал большинство лучше, чем СКА
Малкома нет, а победа есть. «Зенит» реализовывал большинство лучше, чем СКА
Команда Сергея Семака с победы стартовала в новом сезоне РПЛ.
22.07.2023 17:29
Футбол
автор: Никита Плохих
Не вините Игоря! Курьёзный гол сломал игру армейцев
Не вините Игоря! Курьёзный гол сломал игру армейцев
В матче 1-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА в гостях уступил «Уралу» (1:2).
22.07.2023 15:17
Футбол
автор: Владимир Лазарев
УЕФА нарушает принцип справедливости». Президент «Пюника» заступился за русских спортсменов
УЕФА нарушает принцип справедливости». Президент «Пюника» заступился за русских спортсменов
Артур Согомонян обрушился с гневной критикой на европейские футбольные власти.
22.07.2023 13:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Приехал, чтобы побеждать. Лионель Месси покорил Америку в первом же матче
Приехал, чтобы побеждать. Лионель Месси покорил Америку в первом же матче
Слова об «отпускном» характере переезда в Майами оказались явным лукавством.
22.07.2023 11:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.