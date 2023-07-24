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«Без Фака скучно!» Губерниев – о туго натянутых струнах и перепуганном главе НАТО

В авторской колонке комментатор «Матч ТВ» рассуждает о пользе диктатуры «Зенита» и призывает дать шанс Исинбаевой.
«Без Фака скучно!» Губерниев – о туго натянутых струнах и перепуганном главе НАТО
24 июля 2023 09:00
автор: Дмитрий Губерниев
автор фото: РИА Новости

Стартовавшая в минувшие выходные российская футбольная Премьер-лига с 1-го тура окунула нас в старую добрую атмосферу негодования по поводу многолетнего чемпиона – «Зенита» из Санкт-Петербурга. До удаления защитника «Пари НН» Александрова подопечные Сергея Семака не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев. И решение арбитра Иванова перевернуло игру.

ПОБЕДА «ЗЕНИТА» И УДАЛЕНИЕ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ

Удаление оставим на усмотрение судьи! — сразу оговорился Дмитрий. — «Зенит», без сомнения, остаётся главным фаворитом. К тому же, в связи с агрессивной трансферной политикой, настроил против себя многих. Но это позиция сильного — кто может так поступать, так и поступает. Желающих обыграть команду — полно, и я очень надеюсь, что те вызовы, которые «Зенит» диктует другим, повысят конкуренцию в чемпионате. Сейчас настроиться на игру с командой из Санкт-Петербурга для любого соперника — это дело чести. Другое дело, что если останутся Клаудиньо и Малком, то «Зенит» выиграет чемпионат легко, если нет, то тоже выиграет, но с большим трудом. Это мой прогноз.

РИА Новости

При этом оговорюсь, что может и не выиграть, даже с трудом — команды в этом сезоне настраиваются по-другому, а всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Победная серия не может длиться вечно, поэтому с этой точки зрения нынешний чемпионат будет просто великолепен. Посмотрите, что происходит вокруг «Локомотива», ЦСКА, «Спартака»! Но я очень надеюсь на то, что и не столичные команды смогут показать себя. Только очки терять не надо — как, например, «Локомотив», который вообще мог проиграть. Вы — претенденты на титул, на борьбу с «Зенитом».

Скажу по-французски, «a la guerre com a la guerre». Футбол есть футбол, тем более что сейчас чемпионат РПЛ, может быть, наравне с хоккейным остаётся единственным турниром топ-уровня в стране. Если раньше международные турниры по биатлону и лыжам составляли мощную конкуренцию главным игровым видам спорта, то сейчас ситуация изменилась. Биатлон по-прежнему интересен, пусть и внутри страны, про лыжи можно сказать то же самое, но страсти, которые кипят вокруг видов спорта №1 и №2 — футбола и хоккея — они, естественно, затмевают всё остальное. Поэтому я сейчас как единственный в стране авторитетный футбольный обозреватель межгалактических пространств и тысячелетий хочу сказать, что очень рад, что к футболу такое внимание.

РУКОВОДСТВО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮДЯМ БЫЛО ЛУЧШЕ

Ещё одно резонансное событие – подписание «Зенитом» экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Учитывая, что дело это непростое, многие фанаты проводят параллели с уходом Фигу из «Барселоны» в «Реал». Дмитрий же с этой позицией не согласен.

«Зениту» не надоело побеждать, радовать болельщиков и акционеров, поэтому их шаги на трансферном рынке — раздражитель для всех. Обыграйте, ребята, хотите — настройтесь. Вы можете обыграть «Зенит», и наш чемпионат станет ещё интереснее. Конечно, хочется, чтобы если команда из Санкт-Петербурга побеждала, то в интересной и драматичной борьбе до последнего тура.

ФК "Зенит"

По поводу перехода Фернандеса — не надо сравнивать это с противостояниями «Барселона» — «Реал», «Интер» — «Милан», у нас всё выглядит по-другому. Поэтому я не склонен драматизировать ситуацию: если бы Марио перешёл напрямую из ЦСКА в «Зенит» — это была бы одна история, а он поехал в Бразилию, поиграл там, стал толстяком — когда толстяк снова станет поджарым, тогда и поговорим. Но это классная история для подогревания интереса к турниру. Что касается реакции болельщиков ЦСКА, я не сторонник резких движений, но то, что руководству любого уровня надо прислушиваться к людям — это факт. Руководство для того и нужно, чтобы людям было лучше. Мы в последнее время вообще разучились слушать друг друга, поэтому наша задача — научиться не только говорить, но и слушать.

«У ВЕРЫ МНОГО РАКЕТОК И ТУГО НАТЯНУТЫЕ СТРУНЫ!»

Неожиданно в эпицентр скандала попала, сама того не желая, российская теннисистка Вера Звонарёва, получившая приглашение от WTA принять участие в турнире, который стартует в Варшаве. Но высшее руководство Польши не пустило нашу спортсменку в страну. Мотивировали это решение тем, что россиянка числится в списке лиц, представляющих опасность для поляков.

Мы предполагали, что у людей с российским паспортом будут возникать проблемы, если они собираются лететь в одну из прибалтийских стран или Польшу, — напоминает Дмитрий. — Понятно, что есть сопроводительные документы, да и этот случай не первый — другое дело, как неуклюже это обставили польские власти. Как будто Вера Звонарёва сейчас представляет такую угрозу Польше и странам НАТО — я даже боюсь представить, как их теперь начнёт лихорадить. Я думаю, что они разбудили среди ночи Столтенберга и сказали: «Летит Звонарёва, и у неё очень много ракеток и туго натянутые струны».

Getty Images

После чего Столтенберг перестал спать и есть — и её не пустили. Они очень серьёзно отнеслись к Вере Звонарёвой — громкое имя, да ещё и громкая фамилия. То есть Вера Звонарёва будет бить в набат, если приедет в Польшу и будет играть на турнире. А если говорить серьёзно, то это такая штука, которая нас будет сопровождать долгие годы. Нам не будут давать визы, нас не будут приглашать в те страны, которые проводят соревнованиям вопреки рекомендациям международных федераций. И, как ни горько это признавать, в этом случае это право Польши. Мы на эту ситуацию повлиять не можем. Приходится с этим считаться и выбирать другие маршруты и турниры.

«ИСИНБАЕВА В МОК НЕ ОТ РОССИИ, А ДЛЯ РОССИИ!»

Ещё одна громкая история, которая случилась на неделе — неаккуратные слова олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта России Елены Исинбаевой. Будучи послом России в Международном олимпийском комитете, прославленная спортсменка попыталась откреститься от принадлежности к спортивному обществу ЦСКА. Елена заявила, что это было номинально. В Сети сразу появились десятки фото, где она одета в форму ВС РФ с капитанскими погонами (позднее ей присвоили звание — майор).

ЦСКА

Елена Исинбаева — несомненно, легенда и звезда не только российского, но и мирового спорта. Великая спортсменка. Если говорить про неспортивную жизнь Елены, то её заявление было сделано неумело. Было видно, что она с трудом подбирала слова. Я сам позволил немного вольно трактовать её слова — я ведь видел её в военной форме, и это было совсем не номинально. Но если копать глубже, я тут узнавал — она с мужем купила в ипотеку квартиру на Тенерифе, при этом даже по московским меркам совсем недорогую. Имеет право, безусловно. Поэтому если она будет продолжать работу в МОК, не номинально, а принося пользу нашей стране, я могу это всячески приветствовать.

Я бы не стал в одночасье зачёркивать все её заслуги, как мы это любим делать. И я не исключаю, что после заявления Дмитрия Пескова в Дагестане вновь засияет всеми красками стадион имени Елены Исинбаевой. Потому что это не просто точка зрения пресс-секретаря президента — он таким образом транслирует и точку зрения самого первого лица государства. Я, по крайней мере, так это расшифровываю. То есть президент Российской Федерации спокойно отреагировал на заявление Исинбаевой и напомнил устами Дмитрия Пескова, что Елена — легенда, российская спортсменка и так далее.

Отсюда вывод — у нас что, теперь нельзя называть стадионы именем легенды спорта, которую поддержал Дмитрий Песков, транслируя мнение президента? Поэтому региональные руководители должны с этим считаться. Ну а дальше всё в руках Исинбаевой. Я не пресс-секретарь Елены, и то, что она будет делать на своём посту в МОК, лучше спросить у неё. Она — член МОК не от России, а для России. Именно «для». Но что-то мне подсказывает, что её полномочия скоро истекут. По-моему, это должно произойти на Олимпийских играх. Поэтому не вижу смысла строить никаких далеко идущих планов, учитывая специфику ситуации. Предполагаю, что она последние месяцы продолжает работу в МОК. Хотя возможны нюансы.

Эпилог:

«Призрачно все в этом мире бушующем,

Есть только миг, за него и держись!

Есть только миг между прошлым и будущим,

Именно он называется жизнь».

(С) Леонид Дербенёв.

источник: «Советский спорт»
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