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Пустыня манит футболистов зеленью. Малком тоже едет в Саудовскую Аравию

Главная звезда РПЛ отправляется по самому популярному маршруту в нынешнее межсезонье.
Пустыня манит футболистов зеленью. Малком тоже едет в Саудовскую Аравию
24 июля 2023 11:34
автор: Юрий Усынин
автор фото: РИА Новости

Переход Малкома для нашей лиги, как ни крути, знаковый. Можно, конечно, шутить, что трансфер стал самой дорогой продажей российского футболиста и в свете его отъезда история с получением паспорта выглядит абсурдной. Но тут главное скорее то, что даже в условиях оторванности РПЛ от европейского и мирового футбола, «Зенит» умудрился получить рекордные деньги для российского клуба – 60 миллионов евро.

На секундочку, столько же «Челси» заплатил за безумно талантливого Кристофера Нкунку и чуть меньше, чем «Ньюкасл» с «Манчестер Юнайтед» «отвалили» за Сандро Тонали и Мэйсона Маунта. Несмотря на то, что клубы Саудовской Аравии предлагают порой просто немыслимые зарплаты футболистам, для них с точки зрения суммы трансфера этот переход также является самым дорогим: Рубен Невеш, приобретенный у «Вулверхэмптона», стоил на пять миллионов дешевле. Для РПЛ трансфер тоже стал рекордным, так как Халк уезжал из того же «Зенита» в Китай на четыре миллиона дешевле.

Getty Images

Может показаться, что все в плюсе после такой сделки: саудовцы получают еще одного отличного футболиста, бразилец разжился более сочным контрактом, чем в городе на Неве, и даже другие клубы РПЛ могут подумать, что питерцы в плане состава сильнее уже не на три-четыре остановки, а максимум на пару.

Вот только стоит учитывать, что наша лига теряет по-настоящему особенного футболиста, каким в своё время считался тот же Халк. В первые два сезона в «Зените» Малком, прямо скажем, не блистал: суммарные 15 голов в чемпионате и отсутствие серьёзного влияния на игру в еврокубках, когда клуб ещё принимал в них участие – это не то, ради чего платили за бразильца большущие по меркам российского футбола деньги. Зато в предыдущем розыгрыше игрок расцвел – 23 гола и еще семь результативных передач. Фантастические цифры для Премьер-лиги.

ФК "Зенит"

Однако, для европейского футбола этот переход не более чем один из потока, текущего в саудовскую пустыню. У Малкома был единственный сильный сезон в «Бордо», после которого он неудачно съездил в «Барселону», буквально кинув по пути «Рому». По меркам европейского футбола это не более чем хороший игрок. Именно такие и едут сейчас на Ближний Восток – звёздные ветераны, прошедшие пик карьеры, а также просто очень хорошие футболисты в расцвете сил, но не обладающие суперзвездным статусом. В какой-то мере исключением можно назвать Карима Бензема, являющегося действующим обладателем «Золотого мяча», но ему уже 35 лет, так что француза вполне смело можно добавлять в первую категорию игроков, соблазнённых оазисом арабской «зелени» после пустыни.

Getty Images

Получается, что наш чемпионат потерял классного футболиста, возможно, сильнейшего. С другой стороны, какой смысл «Зениту» тратить такие огромные деньги на зарплату одного футболиста, если и без него должен спокойно побеждать в РПЛ, а о еврокубках пока думать не приходится? В общем, в уходе Малкома есть как плюсы, так и минусы. Вопрос лишь в вашей точке обзора.

источник: «Советский спорт»
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