Без фанатов, но с атмосферой праздника

Перед домашним чемпионатом мира в 2018 году, который был признан ярким и впечатляющим по атмосфере праздника и дружелюбию, многие города России построили стадионы и очень хорошо поработали с инфраструктурой. Полученный опыт и предполагалось масштабировать как на матчи в российском чемпионате, так и на международных турнирах. Впрочем, предпосылки внедрения в России нового и прогрессивного взгляда на футбол как зрелище появились задолго до чемпионата мира.

Краснодарский эксперимент Сергея Галицкого, начатый за 10 лет до мирового первенства в России, включал создание не только прекрасной спортивной инфраструктуры, но и шикарной обстановки и зоны отдыха для всех горожан и любителей футбола.

Источник фото: РИА Новости

Бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» профинансировал и создал современный клуб, академию, стадион на 35 тысяч зрителей, грандиозный парк вокруг. Чемпионат мира в итоге не доехал до южного города, зато произошли знаковые нововведения в плане организации и проведения матчей. Перед стартом нового сезона «Советский спорт — Футбол» разбирается в феномене футбольной аудитории одного из главных городов юга России.

СЕМЕЧКИ БЕЗ СКОРЛУПЫ

Первым делом на арене «Краснодар» запретили семечки. Да, на словах это выглядит довольно забавно, но если вы хоть раз были на подходах к любому футбольному стадиону, то замечали пронырливых бабушек, которые, проворно орудуя стаканом и свёртком из газеты, продавали тонны этого незамысловатого лакомства посетителям арен. Проблемы с мусором на стадионах начинались уже после игры, когда приходилось выгребать из-под кресел ошмётки от уникального «русского снека».

Сергей Галицкий был лаконичен в оценках запрета: «Почему все так привязались к семечкам? Вы сюда не семечки щёлкать приходите, а футбол смотреть. Кубанская традиция? Человек должен эволюционировать. Зачем вам стадион, если вы семечки больше любите? Для тех, кто очень чтит традиции, мы сделали семечки специально без скорлупы».

Источник фото: ФК «Краснодар»

Но это был лишь первый шаг к созданию новой культуры поведения. В отличие от тех же столичных клубов или питерского «Зенита», в Краснодаре ещё до введения карты болельщика решили сделать упор не на бурлящую и кипящую страстями фан-базу, где не всегда преобладают культурные граждане, а на семейную обстановку. «Краснодар» объявил о программах лояльности для тех, кто посещает стадион семьями.

БЕЗ ФАН-СЕКТОРА, НО С БЕСПЛАТНЫМ ПРОХОДОМ

Несмотря на попытку создания негативного шума, армия поклонников «быков» начала стремительно расти. И дело не только в том, что был сделан упор на семейственность в плане боления, но и в том, что менеджмент сделал выбор в пользу эволюционного пути, что привлекло на матчи и жителей города, и приезжих из других регионов. Именно эти люди и стали костяком, болельщицкой базой. А Галицкий получил самую миролюбивую обстановку на стадионе и за его пределами.

Источник фото: ФК «Краснодар»

При этом клуб, жёстко пресекая попытки возникновения на заворотной трибуне фан-сектора в «классическом» с 1990-х годов понимании с пренебрежительным отношением к иным зрителям, использованием ненормативной лексики, смог создать атмосферу праздника, в которой и стар и млад активно скандируют в поддержку «быков» и участвуют в шоу. При этом Галицкий смог победить мат со стороны фанатов команд гостей, предложив взамен бесплатный проход на стадион. И это сработало.

КАК КРАСНОДАР НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛ ОТ FAN ID

В 2020 году грянула пандемия, из-за которой болельщиков на российских стадионах стало меньше. Эту историю удалось пережить почти без потерь. Затем в РПЛ наступила эра Fan ID. На стадионы перестали ходить те самые фанаты. Уж сколько копий было сломано о карту болельщика. Бунтующие фанатские группировки одна за другой объявляли бойкоты на посещение игр клубов, с которыми они себя соотносят.

Здесь-то и сработал эволюционный подход Сергея Галицкого и упор на семейную аудиторию. «Краснодар» оказался чуть ли не единственным клубом в России, который практически ничего не потерял после нововведения.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Более того, для комфорта болельщиков по периметру «Арены Краснодар» было организовано аж четыре зоны быстрого оформления Fan ID. Проворные стюарды и сотрудники МФЦ за какие-то пару-тройку минут помогают заполнить все необходимые графы на сайте Госуслуг, в результате чего людям не приходится испытывать на себе все тяготы бюрократической машины. Быстро и комфортно, как и всё у Галицкого.

МАСШТАБИРУЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Меж тем и другие клубы постепенно начинают адаптироваться к новой реальности. Открытием прошедшего сезона стали болельщики воронежского «Факела», получившие прозвище Наглецы из Воронежа. На матчах клуба всегда активная поддержка команды с песнями, кричалками, флагами и баннерами. Большое количество любителей футбола посещает выездные игры.

Источник фото: ФК «Факел»

Масштабно к вопросу повышения посещаемости подошёл «Зенит». За короткий срок клуб значительно расширил фан-променад, привлёк артистов для выступления на созданной сцене, что принесло свои плоды. Болельщики стали приходить за несколько часов до игры, активно участвуя в шоу-программе.

Посвящённый столетию «Динамо» матч посетили ветераны бело-голубых и звёздные гости, а игре предшествовало масштабное световое шоу. Перед завершающими матчами сезона на территории стадиона ЦСКА разместили игровые пространства с настольным футболом и видеоиграми. На матче принципиальных соперников «Спартак» – ЦСКА болельщики располагались вперемешку по всему стадиону и бесконфликтно поддерживали свои команды.

Источник фото: ФК «Спартак»

Суперфинал Кубка России собрал значительную аудиторию и был наполнен развлекательной программой с фуд-кортами и автограф-сессиями легенд национальной команды. Выступили звёзды отечественной эстрады: Полина Гагарина исполнила гимн России, Баста – хиты «Моя игра» и «Сансара». В преддверии матча за Суперкубок фанаты «Зенита» и ЦСКА заявили об отказе от драк и оскорблений в адрес друг друга.

Футбольные матчи постепенно превращаются в зону комфортного отдыха людей. А это значит, что эксперимент Галицкого оказался выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе.