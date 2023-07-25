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Новое амплуа Тикнизяна. Замена Михаила Галактионова принесла победу «Локомотиву»

В матче первого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «железнодорожники» переиграли «Урал».
Новое амплуа Тикнизяна. Замена Михаила Галактионова принесла победу «Локомотиву»
25 июля 2023 21:01
автор: Владимир Лазарев
автор фото: "Советский спорт"

«Локомотив» и «Урал» подходили к матчу в рамках первого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России в разном настроении. Уж очень во-разному сложились стартовые игры команд в новом чемпионате страны. Екатеринбуржцы во многом неожиданно переиграли дома серебряного призёра образца прошлого сезона — столичный ЦСКА — и были полны решимости успешно стартовать и во втором по престижности национальном клубном турнире, огорчив ещё одну московскую команду. В свою очередь, «железнодорожники» с большим трудом спаслись в игре с «Рубином» - и к качеству футбола, показанного командой Михаила Галактионова в этой встрече, осталось немало вопросов. Так что и хозяевам поля в предстоящем матче было что доказывать.

Память об учителе

Перед началом встречи зрители на «РЖД Арене» увидели трогательную акцию. Для петрозаводской судейской бригады — Артура Фёдорова, Дмитрия Семёнова и Рустама Мухтарова — это был первый матч на высшем российском футбольном уровне. На игру судьи вышли в футболках, посвящённых человеку, который сделал всё возможное для того, чтобы его земляки добрались до этой вершины. Арбитр ФИФА Владимир Петтай погиб в страшной авиакатастрофе в 2011 году — но его ученики помнят, кто дал им путёвку в большой футбол. И не могли не почтить его память в столь важный для себя день.

Тень «Рубина»

Уже с первых секунд матча у болельщиков «Локомотива» могло сложиться впечатление, что предыдущий соперник — казанский «Рубин» — как будто и не улетал из Москвы. «Урал» тоже сразу же взял мяч под контроль, результатом чего стал быстрый гол. Многоходовая комбинация гостей, начавшаяся после ввода мяча из аута, завершилась выверенным прострелом Кики на Аюпова и точным ударом одного из главных героев матча «Урала» против ЦСКА. Тимур постепенно становится новым лидером атак екатеринбуржцев — и этот факт не может не радовать главного тренера команды Виктора Гончаренко, столкнувшегося с серьёзными кадровыми потерями.

После этого «Локомотив» долгое время приходил в себя, не зная, что делать с мячом и собственными нервами. «Урал» же умело этим пользовался — и в нескольких моментах гостям не хватило только последнего паса для того, чтобы удвоить перевес.

При этом болельщики «Локомотива» не унывали и продолжали как ни в чём не бывало гнать свою команду вперёд. И постепенно красно-зелёные смогли выравнять игру, а истечению получаса начали планомерно нагнетать обстановку у ворот Ильи Помазуна. Изидор вывалился с глазу на глаз с голкипером «Урала», не сумел забить, но исправился уже в следующей атаке.

"Советский спорт"

Прострел Миранчука превратился в гол, несмотря на усилия защитника гостей, который изо всех сил пытался удержать десятого номера «железнодорожников». Не слишком удачно в этом эпизоде сыграл и Илья Помазун, которого тоже можно зачислить в косвенные соавторы этого гола.

После этого ход игры развернулся на 180 градусов. Теперь уже «Локомотив» штурмовал ворота «Урала», а гости с большим трудом пытались держаться. Тем не менее,счёт до перерыва больше не менялся. Свисток Фёдорова отправил команды в раздевалки при ничьей на табло.

Холодный душ

"Советский спорт"

В перерыве оба тренера сделали по две замены. И первыми сработали перестановки в исполнении Михаила Галактионова, причём очень быстро. Изидор вырезал шикарный пас на свежего Тикнизяна, и тот в упор расстрелял ворота Помазуна. Номинальный защитник уже во второй раз в этом сезоне выручает свою команду,забивая важнейший мяч. После этого «Урал» ожидаемо занервничал ещё больше, результатом чего стала жёлтая карточка, полученная Аюповым. Виктору Гончаренко срочно необходимо было что-то менять — и он отправил на поле Мишкича и Ишкова. Галактионов тут же ответил выходом Артёма Дзюбы и Константина Марадишвили. «Урал» попытался прибавить, но угнаться за отъезжающим поездом бывает очень сложно. Гости создавали моменты, несколько раз «Локомотив» выручил Лантратов, а когда Егорычев не попал в угол ворот из убойно позиции, болельщикам хозяев было впору схватиться за сердце. И всё же команда Михаила Галактионова выстояла, добилась волевой победы — 2:1 — и может с полной уверенностью называть старт в Кубке России успешным.

источник: «Советский спорт»
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